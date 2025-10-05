STARTinnova abre la inscripción

La Rioja Domingo, 5 de octubre 2025, 14:10 Comenta Compartir

STARTinnova, el programa anual de emprendimiento juvenil que organiza Diario LA RIOJA (patrocinado por Emprende Rioja, UNIR y Caja Rural de Navarra) inicia una nueva campaña con la apertura de su periodo de inscripciones. Con el exitoso precedente de las últimas ediciones, en las que la participación ha ido superándose año tras año, se vuelve a esperar una notable inscripción de los estudiantes tanto de Bachillerato como de Formación Profesional (grado medio y superior) de los centros escolares de la comunidad autónoma.

STARTinnova es una iniciativa consolidada que busca la capacitación sobre las metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o de otra índole porque el objetivo de este programa no es otro que fomentar el desarrollo de comportamientos emprendedores entre estudiantes de la comunidad.

Primeros inscritos

Los centros educativos interesados en participar pueden inscribir a sus grupos antes del próximo 31 de octubre, a través de la web oficial de la iniciativa: larioja.com/startinnova. De momento ya lo han hecho más de medio centenar de alumnos.

Cada grupo participantes estará compuesto por entre 3 y 5 alumnos tutorizados por un profesor, que participarán en las categoría correspondiente (se ha vuelto a las tradicionales) según la edad: mayores o menores de edad, estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional.

La convocatoria pretende reconocer los mejores planes de empresa en las dos categorías de edad (menores y mayores de 18 años). De la misma manera se reconocerá con un galardón al tutor más implicado y al centro educativo que más destaque por la calidad de los proyectos presentados.

Por otra parte, se concederá también el Premio UNIR de Desarrollo Sostenible al grupo cuyo proyecto muestre una mayor alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A esta convocatoria, la organización de STARTinnova añade el apoyo de Caja Rural de Navarra, que se suma al programa con un premio especial destinado a reforzar el compromiso de START-innova con la innovación, el talento y el futuro de los jóvenes riojanos, y denominado 'Digitalización de empresas'.

Desarrollo amplio

Como ya ocurriera en ocasiones precedentes, el programa tiene un desarrollo que se prolonga en el tiempo hasta principios del mes de marzo. Así después de que el periodo de inscripción concluya el próximo 31 de octubre, se iniciará la fase de generación de ideas.

El 30 de enero, es la fecha límite para –a través de la plataforma dispuesta para ello– presentar los trabajos en formato pdf.

El 19 de febrero, el comité evaluador dará a conocer la relación con los diez equipos finalistas, cinco por cada una de las categorías.

Esos diez grupos contarán con una Masterclass impartida por la UNIR (que elegirá a un especialista en materia) para preparar su defensa y reforzar sus habilidades de comunicación, y será –previsiblemente– el día 6 de marzo, los grupos deban hacer su exposición pública y la defensa de sus proyectos ante un jurado profesional. Este se reunirá al acabar las diez exposiciones, y a continuación dará su veredicto para premiar tanto a los mejores grupos como al tutor más comprometido y al centro con mayor calidad media en sus trabajos presentados.