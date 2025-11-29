Las dos grandes rutas de La Rioja andariega

En un tiempo en el que cíclicamente resurgen los debates sobre la incomunicación de La Rioja o la necesidad de más vías de transporte –más coches, más trenes, más aviones–, parece oportuno tomar otros caminos, alejarse a pie entre sendas que vertebran toda nuestra región con otra filosofía, más plácida, salvaje y ancestral. Rutas que evocan las viejas redes que comunicaban a otras generaciones con sus vecinos, a nuestra esencia a su paso por bosques, pastos, collados, ríos y pueblos y que son todo un patrimonio. Yes que el monte riojano también tiene sus autopistas; el GR-190, que surca las más altas cumbres de la Demanda y los Cameros, o el célebre GR-93, aquella que sube y baja cruzando los valles riojanos de oeste a este para dar una muestra completa de nuestro paisaje serrano.

La Rioja cuenta con dos senderos de Gran Recorrido (GR), fácilmente reconocibles por esas dos barras en blanco y rojo que aparecen pintadas en cualquier elemento del camino (piedras, árboles, postes, muros...) y en los propios pueblos que cruzan. Dos rutas de naturaleza que han recibido recientemente la homologación por parte de la Federación Riojana de Montañismo, encargada de dar el visto bueno a este tipo de senderos en base a unos criterios de calidad, mantenimiento y estandarización que comparten muchos países europeos.

El GR-93 'Sierras de La Rioja' y el GR-190 'Altos Valles ibéricos' cumplen con esa exigencia oficial que debe renovarse cada cinco años, aunque no siempre se ha cumplido por parte de la Administración. Luis Gutiérrez, vocal de senderos de la Federación Riojana de Montañismo, explica que «desde Medioambiente, después de la pandemia, mostraron interés por la homologación, por lo que comenzamos a realizar informes etapa por etapa, punto por punto, indicando todas las incidencias que encontrábamos en el recorrido, como algunas indicaciones que debían mejorarse, postes o paneles caídos, señales borradas... En general, casi todo eran problemas causados por el paso del tiempo». Una vez corregidos, se otorgó la homologación.

Las dos grandes rutas riojanas cuentan con caracteres diferentes. La primera, el GR-93, nació en 1993 y representa para Luis Gutiérrez «un símbolo que une La Rioja, un orgullo». Parte de Santo Domingo de la Calzada para adentrarse en nuestros montes de sierra en sierra, de valle en valle, hasta concluir 189 kilómetros después en el otro extremo de la región, en Valverde.

Un recorrido solo apto para los más aventureros que, pese a todo, puede disfrutarse por etapas. En total son once los tramos, que arrancan y concluyen de manera intermedia en Ezcaray, San Millán, Anguiano, Ortigosa, Laguna, San Román, Munilla, Enciso, Cornago y Cervera. Por el camino cruzamos los ríos Najerilla, Iregua, Leza o Alhama; disfrutamos del ascenso al húmedo y frondoso collado del Rebollar al dejar Pazuengos; descubrimos las ruinas del convento de La Granja que un día dependió de Valvanera;sufrimos después de Gallinero en la subida al Horquín, el punto más alto de la ruta (1.475 metros); sentimos el cambio de paisaje hacia un monte más yermo y de bosque mediterráneo riojabajeño; pisamos tierra de icnitas siguiendo las huellas de los dinosaurios...

La altitud y el listón de dificultad aumenta en el GR-190 que desde Ezcaray, arrancando con una exigente subida a Beneguerra –900 metros de desnivel en menos de diez kilómetros–, empalma con Valvanera, Viniegra de Abajo y concluye en Villoslada de Cameros. Tres etapas de aproximadamente seis horas entre un paisaje de alta montaña y que cuenta, además, con tres enlaces con el GR-93.

Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez 1 /

La homologación de estos dos GR coincide con un periodo de auge de las actividades de montaña como el senderismo. «Desde la Federación notamos un aumento de consultas y visitas, especialmente tras la pandemia. Mucha gente viene de fuera y pregunta dónde alojarse, en qué pueblos comer, qué rutas tienen más interés... Unir la magnífica naturaleza de La Rioja y unos senderos homologados y de calidad es también elemento de atracción turística», apunta Luis Gutiérrez.

Ahora, el siguiente objetivo es otro. «Nuestra ambición es crear toda una red de senderos homologados en LaRioja. El nivel que existe es alto pero aspiramos a ofrecerle un plus de calidad», señala el vocal de la Federación. Algunos de estos itinerarios son promovidos por los propios ayuntamientos pero la mayoría dependen del Gobierno de La Rioja. «Gestionamos casi 670 kilómetros de senderos», señala Carlos Muro, jefe del servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación, «y desde la Administración nos comprometemos a que se mantengan en las mejores condiciones». Apunta que todos los senderos «están asociados a proyectos de mejora y conservación que incluye desbroce de vegetación, eliminación de matorral, reposición de mobiliario, señalización...».

Además, anuncia Carlos Muro que «ante la gran cantidad de señales y senderos hemos elaborado un manual de identidad corporativa», lo que implicará, en aquellos dependientes del Gobierno regional, «una homogeneización en soportes, colores, diseño o paneles, así como una transformación de las marcas, que serán blancas y amarillas para otros senderos». Estos colores identifican, según los manuales de la Federación y los estándares de homologación europeos, a las rutas de Pequeño Recorrido.

Y es que más allá del GR, son múltiples y variados los trayectos a recorrer en nuestra región de una manera accesible a cualquier senderista, como las vías verdes del Oja, el Cidacos y el Alhama, que siguen antiguos tramos ferroviarios; cortas rutas alrededor del monasterio de Valvanera, La Degollada, los saltos de agua de Matute, de Yuso y Suso o los Sotos del Ebro en Alfaro;el nuevo camino del Valle de la Lengua –de Nájera a San Millán–; o la vía romana del Iregua –entre Logroño y Piqueras–.

Reporta un error