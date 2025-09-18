LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jóvenes bajo la lluvia, el 20 de septiembre del pasado año tras el cohete . S. T.

San Mateo barre de golpe el verano

Meteorología. Tras el intenso bochorno, la Aemet pronostica lluvias durante el fin de semana y un notable desplome térmico a partir del domingo, de entre 14 y 16 grados, para recibir al otoño

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:44

Será cumplidor con el calendario. El verano, presente en las tres primeras semanas de este mes con temperaturas extraordinariamente cálidas, toca a su fin y lo hará además de una manera abrupta, radical, sin periodo alguno de transición.

El otoño llama a las puertas y aunque su entrada oficial está fijada para las 20.19 horas del lunes, 22 de septiembre, no pedirá permiso para colarse. En unas horas obligará a los riojanos a cambiar la manga corta por la cazadora y el paraguas o el chubasquero. Así lo pronostica la Aemet en sus previsiones inmediatas, en las que se anuncian las primeras lluvias de un mes que solo suma 0,3 litros por metro cuadrado en Logroño-Agoncillo (26 de media histórica). Las nubes comenzarán a apropiarse de los cielos a partir de esta tarde, para cobrar protagonismo mañana, sábado, día del cohete festivo en la capital riojana, y de pasado mañana, San Mateo, donde la probabilidad de precipitaciones se sitúa en el 100% en ambas jornadas alrededor del mediodía, un riesgo que se prolongará hasta el martes, aunque con porcentajes más bajos.

Algunas cifras

33,7 grados

fue la máxima de ayer en la estación de la Aemet en Logroño-Agoncillo

28,6 es la temperatura media

del mes hasta ayer, 2,8 por encima de la media completa, 25,8.

0,3 litros

por metro cuadrado de llucia acumula el mes frente a una media histórica de 26.

VIERNES 19

COHETE

Temperaturas

Temperaturas

32

31

18

18

LUNES 22

SAN MATEO

Temperaturas

Temperaturas

18

21

12

8

VIERNES 19

COHETE

Temperaturas

Temperaturas

32

31

18

18

SAN MATEO

LUNES 22

Temperaturas

Temperaturas

18

21

12

8

VIERNES 19

COHETE

SAN MATEO

LUNES 22

Temperaturas

Temperaturas

Temperaturas

Temperaturas

32

31

21

18

18

18

12

8

Pero los grandes protagonistas del cambio de estación que se avecina serán los termómetros, ya que los expertos apuntan a un desplome térmico radical por la irrupción de un chorro polar en la Península. Así, las máximas, que han superado la treintena de grados en las últimas jornadas, descenderán bruscamente hasta situarse en 21 el domingo y en solo 18 el lunes, catorce menos que ayer, por ejemplo, en la estación de la Aemet en Logroño-Agoncillo. Las mínimas, que han oscilado entre los 11 y los 15, descenderán hasta los 8 en Logroño.

El abrupto cambio meteorológico frustrará un mes que en sus primeros 18 días apuntaba a récord, con una temperatura media de 20,8 grados (19,3 es la histórica), al situarse las máximas en 28,6 (25,8) y las mínimas en 13,7 (12,9). Las máximas del mes fueron los 32,7 grados del día 6 y los 33,7 de ayer, muy lejos del récord que aún retiene el 7 de septiembre de 1988, cuando el mercurio ascendió hasta los 39 grados.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja San Mateo barre de golpe el verano

San Mateo barre de golpe el verano