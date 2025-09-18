San Mateo barre de golpe el verano Meteorología. Tras el intenso bochorno, la Aemet pronostica lluvias durante el fin de semana y un notable desplome térmico a partir del domingo, de entre 14 y 16 grados, para recibir al otoño

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Será cumplidor con el calendario. El verano, presente en las tres primeras semanas de este mes con temperaturas extraordinariamente cálidas, toca a su fin y lo hará además de una manera abrupta, radical, sin periodo alguno de transición.

El otoño llama a las puertas y aunque su entrada oficial está fijada para las 20.19 horas del lunes, 22 de septiembre, no pedirá permiso para colarse. En unas horas obligará a los riojanos a cambiar la manga corta por la cazadora y el paraguas o el chubasquero. Así lo pronostica la Aemet en sus previsiones inmediatas, en las que se anuncian las primeras lluvias de un mes que solo suma 0,3 litros por metro cuadrado en Logroño-Agoncillo (26 de media histórica). Las nubes comenzarán a apropiarse de los cielos a partir de esta tarde, para cobrar protagonismo mañana, sábado, día del cohete festivo en la capital riojana, y de pasado mañana, San Mateo, donde la probabilidad de precipitaciones se sitúa en el 100% en ambas jornadas alrededor del mediodía, un riesgo que se prolongará hasta el martes, aunque con porcentajes más bajos.

Algunas cifras 33,7 grados fue la máxima de ayer en la estación de la Aemet en Logroño-Agoncillo 28,6 es la temperatura media del mes hasta ayer, 2,8 por encima de la media completa, 25,8. 0,3 litros por metro cuadrado de llucia acumula el mes frente a una media histórica de 26.

VIERNES 19 COHETE Temperaturas Temperaturas 32 31 18 18 LUNES 22 SAN MATEO Temperaturas Temperaturas 18 21 12 8 VIERNES 19 COHETE Temperaturas Temperaturas 32 31 18 18 SAN MATEO LUNES 22 Temperaturas Temperaturas 18 21 12 8 VIERNES 19 COHETE SAN MATEO LUNES 22 Temperaturas Temperaturas Temperaturas Temperaturas 32 31 21 18 18 18 12 8

Pero los grandes protagonistas del cambio de estación que se avecina serán los termómetros, ya que los expertos apuntan a un desplome térmico radical por la irrupción de un chorro polar en la Península. Así, las máximas, que han superado la treintena de grados en las últimas jornadas, descenderán bruscamente hasta situarse en 21 el domingo y en solo 18 el lunes, catorce menos que ayer, por ejemplo, en la estación de la Aemet en Logroño-Agoncillo. Las mínimas, que han oscilado entre los 11 y los 15, descenderán hasta los 8 en Logroño.

El abrupto cambio meteorológico frustrará un mes que en sus primeros 18 días apuntaba a récord, con una temperatura media de 20,8 grados (19,3 es la histórica), al situarse las máximas en 28,6 (25,8) y las mínimas en 13,7 (12,9). Las máximas del mes fueron los 32,7 grados del día 6 y los 33,7 de ayer, muy lejos del récord que aún retiene el 7 de septiembre de 1988, cuando el mercurio ascendió hasta los 39 grados.