Ronda Sur y A-12, bajo sospecha de mordidas, acumulan más de 60 millones en sobrecostes

«Queremos que las obras acaben ya», dice el alcalde de Grañón

César Sáez de Quejana, alcalde de Grañón, reconoce que las obras de la A-12 se les están haciendo largas. «Todos queremos que acaben ya -explica- aunque hay que ver con perspectiva el tipo de obra, lo que va a suponer en el futuro y que no han sido unos trabajos fáciles». «En Grañón no se ha desdoblado la N-120 sino que se ha aprovechado y eso era importante para evitar daños en nuestro sector agrícola», recuerda reconociendo la complejidad de los trabajos. «Entendemos los retrasos, pero no es plato de buen gusto ver que no terminan», añade.

Desde los primeros hallazgos arqueológicos que ya supusieron demoras y «costes muy altos», el tramo entre Santo Domingo y Villamayor del Río ha sumado tiempos muertos que han conllevado numerosas afecciones para los vecinos de Grañón. «Hemos estado en contacto permanente con Demarcación de Carreteras y con el Gobierno de La Rioja, agradezco que hayan escuchado nuestras propuestas de mejora», reseña el primer edil de la localidad.

Ahora, vecinos y visitantes entran en Grañón por un desvío tras el derribo del puente existente. Esta situación durará meses hasta que se construyan las dos rotondas dibujadas, que luego deberán empalmar con la LR-308.