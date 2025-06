Del instituto a la 'high school'

Bachillerato en Winnipeg con la beca Amancio Ortega

Entre los alumnos riojanos que estudiarán el próximo curso al otro lado del Atlántico, Daniel Eley Villena es un caso singular por muchas razones. Es uno de los 450 chavales ganadores de la beca Amancio Ortega (seis de ellos en La Rioja), una ayuda que cubre todos los gastos de viaje, manutención y escolarización. Daniel no se ha embarcado en esta aventura por el idioma: su padre es galés, así que maneja el inglés con la soltura de una lengua materna y a lo sumo se entretendrá apreciando las diferencias entre el acento de Cardiff y el de Winnipeg (Canadá), su ciudad de acogida. «La idea fue mía. Tenía ganas de ir al extranjero y Canadá siempre me ha gustado. Además, llevo nueve años jugando al hockey sobre hielo en Logroño, en el Milenio, y me apetecía practicarlo fuera», explica. Aunque él no eligió el destino, se siente afortunado: Canadá es una de las mecas de su deporte favorito y su futuro instituto tiene equipo de hockey. «El mayor miedo que tengo es a no sentirme adaptado –confiesa–, pero creo que la experiencia merecerá la pena. Me apetece concer gente de otras culturas».