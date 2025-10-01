Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas

Iñaki García Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Hace un par de años, y sin que se lo esperara, la vida de Allende Ubis dio un giro radical. La logroñesa estudiaba por aquel entonces (y lo sigue haciendo ahora) Ingeniería de Telecomunicaciones en Bilbao y en verano echaba una mano en la fábrica familiar de mosto. Hasta allí llegó una mujer con la intención de comprar alguna botella de esa bebida y, al ver a la riojana, no dudó en proponerle algo. «Me dijo de hacer una sesión de fotos», cuenta la joven. Y esa fue la manera en la que comenzó el vínculo de Ubis con el modelaje, una relación que le ha llevado a desfilar para Carolina Herrera.

No en vano, aquella mujer que compró mosto trabajaba para una agencia de modelos. A Ubis siempre le había interesado ese mundo, pero no se planteaba dedicarse a él profesionalmente. «Alguna vez me habían dicho que podía ser modelo, porque soy alta y delgada, pero me lo tomaba como un halago y nada más», relata la logroñesa, quien explica que no quiso dejar pasar esa oportunidad. «Lo vi claro», sentencia.

La sesión de fotos fue en Madrid y ahí empezó un recorrido que le ha llevado, entre otros hitos, a desfilar en la Barcelona Fashion Week, a trabajar en París para Issey Miyake (una marca de, entre otros productos, perfumes) y a vivir un momento «inolvidable» el 18 de septiembre en Madrid con el desfile de Carolina Herrera en la plaza Mayor.

No era una cita cualquiera. Se trataba de la primera pasarela que la firma hacía fuera de Nueva York. Y allí estaba Allende Ubis. «Era mi debut en un gran show y fue genial», se congratula. «Porque a mí me encanta desfilar», añade. La riojana asegura que disfrutó de todo el proceso, desde el casting hasta el propio desfile, y espera que esa sea solo la primera de las muchas propuestas similares en las que participe. «Quiero seguir en esto hasta llegar a lo más alto; no voy a parar», augura.

Desfile en París

Ubis tiene las ideas muy claras y se muestra convencida de poder alcanzar sus objetivos. Y no va por el mal camino, puesto que hoy mismo desfila para la diseñadora Caroline Hu en la París Fashion Week, una de las citas más importantes de la moda mundial. «Me llegas a decir hace un año que iba a estar aquí y te hubiese dicho que sí, pero de vacaciones», afirma con una carcajada al tiempo que califica a la capital francesa como su ciudad favorita.

De hecho, allí ha estado en los últimos días. De casting en casting. Dispuesta a hacerse con cualquier oportunidad que surja en la moda, donde ya se le puede considerar como una de las grandes promesas del panorama internacional, pero sin olvidarse de dónde viene. Ubis, de hecho, tiene como una de sus metas principales acabar la Ingeniería. «Estoy terminando, aunque no puedo llevar el mismo ritmo que el resto porque tengo que viajar mucho y la carrera exige estar encima de ella», relata. «Aun así, a mí siempre me han gustado las matemáticas y las ciencias y, cuando me preguntan si dejaría ese mundo por el modelaje, yo siempre digo que no», asegura. «Son cosas distintas», remata.

La riojana es, por lo tanto, consciente de que tiene que ser constante tanto en los estudios como en el modelaje. Para ello cuenta con el aliento de todos los que la rodean. «Me apoyan muchísimo», se congratula al hablar de sus padres. «Se quedan flipando», apuntilla al referirse a sus amistades. Aun así, sabe que el esfuerzo lo tiene que poner ella. «Hay que currárselo para estar bien tanto por dentro como por fuera», afirma con rotundidad para dejar patente que no va a escatimar en trabajo para seguir creciendo en ese mundo con el que se encontró, por casualidad, cuando estaba echando una mano a sus padres en la empresa familiar de mosto.

