El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja La comunidad será uno de los destinos turísticos más atractivos para observar el fenómeno astronómico del 12 de agosto de 2026

El 12 de agosto de 2016 se producirá un eclipse solar como no se producía hace 26 años y, visible desde desde la Península Ibérica, desde hace más de un siglo. La Reserva de la Biosfera de La Rioja está declarada Destino Turístico de la Fundación Starlight por la limpieza del cielo, lo que permite la óptima observación del cielo. Esta condición ya se ha empezado a notar en las casas rurales riojanas, que han recibido las primeras reservas para esas fechas.

Es el caso de las dos de Sergio Sesma en Muro de Aguas, once habitaciones reservadas para 30 personas entre el 12 y el 16 de agosto. «Mis casas rurales son alojamientos recomendados por la Fundación Starlight, por lo que se ofrece en portales especializados, como pueden ser Escapada Rural y Booking. Tenemos un cielo con poca contaminación lumínica, que es la ventaja de la España Vaciada, que disfrutamos de cielos más despejados», explica Sergio Sesma, monitor de Fundación Starlight y miembro de la Agrupación Astronómica de La Rioja (AstroRioja).

Silvia García, de las casas rurales Entre Bosques de El Rasillo de Cameros, también ha recibido solicitud para tratar de alojarse durante el eclipse. «Me llamaron en julio desde el extranjero para reservar la semana del 12 de agosto pero en esas fechas siempre tengo a los mismos clientes y no les pude acoger, pero la demanda se está disparando en esas fechas», reconoce. García considera que «no va a haber suficiente oferta hotelera, La Rioja va a ser uno de los destinos más solicitados porque se va a ver muy bien». «Todas las casas rurales vamos a tener que tener un telescopio», advierte la dueña de Entre Bosques.

De la misma manera lo ha notado Joaquín Sanz, presidente de la Asociación de Casas Rurales de La Rioja (AscaRioja) y propietario de Villa Liquidámbar en Torrecilla en Cameros. «La observación de estrellas no implica un gran proyecto y algunas casas de AscaRioja, como las de Sergio Sesma en Muro de Aguas, se han centrado en ello porque hemos comprobado lo interesante que es», declara Joaquín Sanz. En su caso, ya cuenta con la reserva de dos familias, una francesa y una española, durante toda la semana. «Hay un sector muy interesado en la observación de estrellas y son actividades que movilizan a mucha gente, siempre ha sido muy atractivo. Aquí, en Torrecilla en Cameros, siempre ves por San Lorenzo a familias en Campo Poo observando la lluvia de estrellas», cuenta Sanz.

La ventaja del eclipse de 2026 es que se producirá en pleno fenómeno conocido como las 'Lágrimas de San Lorenzo', cuando son habituales las estrellas fugaces. «Yo creo que va a haber un lleno en La Rioja del 12 al 15 de agosto, que va a ser muy atractivo para el turismo», subraya el presidente de AscaRioja. De hecho, este mismo fin de semana se han organizado varios eventos. En la noche del pasado jueves se realizó una observación desde el embalse Valbornedo en Navarrete organizada por la asociación Ama Tu Tierra Naturalmente y este viernes se realizaron otras en Muro de Aguas dentro del ciclo 'Noches estrelladas' organizadas por el Gobierno de La Rioja, en Torrecilla en Cameros, Tobía, Badarán...

«Los eclipses ocurren en lugares muy específicos y en esta ocasión la banda de la totalidad pasa por toda La Rioja, es la franja en la que se hará de noche durante el día», explica Eliseo Palacio, de AstroRioja. Como se producirá sobre las 20.30 horas, cuando el sol ya está bajo, es recomendable contemplarlo desde un lugar elevado, con el horizonte despejado, y, por supuesto, con gafas especiales homologadas. «En La Rioja no se ve un eclipse total desde 1905, no es habitual. Y la península ibérica va a ser la única zona continental habitada donde poder verlo porque el resto es mar o el Polo Norte. Vendrá gente de todo el mundo, se esperan desplazamientos masivos», advierte Eliseo Palacio.

