Roberto G. Lastra Logroño Viernes, 24 de enero 2025, 07:26 Comenta Compartir

«No hemos avanzado nada en los últimos años». Así de contundente define la situación del colectivo Raquel Velilla, presidenta en funciones del Colegio de Enfermería de La Rioja.

«A mí me gusta siempre ser clara hablando y, además de que las diferencias de ... sueldo son impresionantes, las condiciones laborales en La Rioja son malas, empezando por contratos a veces nefastos, de un mes, de semana... En muchas ocasiones son en condiciones que no te permiten compaginar tu profesión y tu vida personal y te compensa irte a Navarra o al País Vasco porque te ofrecen seis meses o un año y con una cartelera en la que sabes a dónde vas cada día de la semana o el mes y no como aquí, donde a veces hay contratos de volante, una situación en la que no sabes realmente a qué servicio tienes que ir, lo que afecta a calidad asistencial y a nuestro propio bienestar psicológico», desgrana para añadir que «además de todo eso, encima ves que cobras mucho menos que tus compañeras de las comunidades vecinas, lo que provoca que haya una huida continua».

«Hay que mejorar las condiciones laborales», exige, «porque además de los sueldos más bajos, hay carga de trabajo y emocional, de estrés y ansiedad, lo que, por desgracia, repercute en la calidad de atención al paciente que es, desde luego, el más importante». Por ello, insiste en que «lo pienso y siento decirlo así pero no hemos avanzado nada en los últimos años. Somos una piedra angular del sistema sanitario, pero nadie ha mejorado ni una de nuestras condiciones laborales», para citar entre otros problemas añadidos la incompatibilidad, el reconocimiento de la remuneración de algunas especialidades de Enfermería o que en el asunto de la prescripción «las enfermeras de La Rioja seamos las únicas de España que no podemos indicar».

