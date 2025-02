«Queremos paz, pero no perder el país»

Diego Marín A. Logroño Martes, 18 de febrero 2025, 07:11 Comenta Compartir

Albina Maliuha acaba de regresar de Ucrania y asegura que «vemos poco en las noticias de lo que sucede realmente allí». «La gente está desesperada y hay conflictos internos, que es lo que quiere Rusia, crear alarma y confusión en el Parlamento, además de bombardear», opina Albina, ucraniana residente en Logroño. Ella cuenta que, además del reciente ataque con un dron en Chernóbil que dañó el sistema antifugas radiactivas, una bomba en Kiev produjo un cráter «de película de Marte». Tres años después del estallido de la guerra no parece que la situación haya mejorado, más bien que tan solo la hemos normalizado.

Los ucranianos que viven en La Rioja comparten la opinión de su presidente, que ha rechazado el proceso de paz abierto por Trump en el que, en primera instancia, le ha obviado, hablando antes con Putin. «No puede haber una decisión sobre Ucrania sin Ucrania y no puede haber una decisión sobre Europa sin Europa», declaró Volodímir Zelenski.

«Todo el mundo esperaba algo positivo de Trump, por el poder que tiene, pero nos quiere vender, dividir para dos países. No vemos la paz como pensábamos. Teníamos esperanza pero ahora no sabemos qué creer», confiesa Verónica Martynova. Tetyana Maksymyshena expone que «queremos la paz pero no a costa de perder el país». «Se olvidan de que éramos 43 millones de habitantes. Aunque sigue muriendo la gente, el conflicto está estancado, no se mueve», añade Tetyana.

La familia de Svitlana Klevets fue la primera a la que Cruz Roja en La Rioja atendió en el éxodo ucraniano de 2022. «Todos queremos la paz, volver a nuestro país, a nuestra vida. La pregunta es cuál es el precio de esta paz, de la vida de los muertos, de lo destruido… No tiene precio», advierte Svitlana, quien cree que Ucrania necesita ahora más que nunca a la Unión Europea. «Necesitamos salir adelante. Todos tenemos fe y la tendremos hasta el último momento», asegura.

Gennadii es un exmilitar ucraniano más crítico con Rusia que con EEUU. «Putin sigue mintiendo, lo suyo es propaganda que mucha gente cree como zombis. Muchos soldados rusos han ido a la guerra sin saber a dónde iban», cuenta Gennadii. Ucrania, por otra parte, estableció la ley marcial, que obliga a combatir a los hombres mayores de edad. «La paz puede ser temporal porque Putin necesita recuperar fuerza y armas, descansar dos o tres años y volver a terminar lo que intenta hacer pero a mayor escala. Incluso la próxima puede ser Bielorrusia», vaticina Gennadii.

Albina también es escéptica. «Hoy en día no veo posibilidad de paz. Pero es que realmente llevamos en guerra doce años», señala en referencia al origen del conflicto, la suspensión del primer intento de ingreso en la Unión Europea por parte del expresidente Yanukóvich, supuestamente presionado por Rusia.

Y Anna Dzioubenko, presidenta de la asociación Ucrania Rioja, no entiende «un intento de paz sin la presencia de la parte más interesada», así que, confiesa, «da mucho miedo». «Siempre que hay un tratado entre EEUU y Rusia sale mal parada Ucrania. Los ucranianos queremos ser independientes. Somos el país más pacífico del mundo, solo nos defendemos», expone Dzioubenko.

Cruz Roja contabiliza 727 solicitudes de protección temporal Cuando estalló la guerra de Ucrania residían en La Rioja 376 ucranianos, según el INE. Cruz Roja contabiliza 727 solicitudes de protección temporal en tres años, atendiendo actualmente a 19 personas (8 en fase de autonomía). En la Cocina Económica han atendido, cubriendo todas sus necesidades, a 19 ucranianos, más otros 20 externamente. Ahora mantiene la atención total a dos. Entre los que ayudaron, unos regresaron a Ucrania, otros emigraron a Holanda y Portugal y algunos se han independizado, asentándose en Logroño. Educación informa de que 143 alumnos ucranianos están escolarizados este curso en La Rioja, frente a 170 del 2022-23.

