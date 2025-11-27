Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario

La asociación Proyecto Hombre fue generosa a la hora de dar las gracias a todos los que les ayudan en su tarea.

Miguel Martínez Nafarrate Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:37 | Actualizado 22:46h. Comenta Compartir

Una bola de hierro fundido, maciza, de 2.000 kilos se precipita al vacío desde una gran altura. Golpea un molde y este, a su vez, estampa toda su energía sobre una chapa, que cede ante el enorme impacto. El mazazo deja una huella sobre la pletina. El artista José Antonio Olarte expone la obra resultante tras el drama de la colisión. Una plancha metálica, cuadrada, con una ampolla, tensa, brillante y bella titulada 'Célula verde esperanza'. Es la metáfora de la celebración del 35 aniversario de Proyecto Hombre, la asociación encargada de sanar a los afectados por las adicciones y ejercer de faros para las desnortadas familias. Se habló de la heroína de 1990 y del desconsuelo de no saber cómo actuar, pero hoy nuevos dramas, muchos de ellos ocultos bajo una sensación de falsa normalidad.

Asistentes a celebración del 35 aniversario de Proyecto Hombre en La Rioja. Irene Jadraque Vanesa Gordo, Víctor Soto (Diario LA RIOJA) y Ana Castellanos. Irene Jadraque Gonzalo Capellán junto a José Andrés Pérez, presidente del Patronato de Proyecto Hombre en La Rioja. Irene Jadraque José Andrés Pérez, Oti Pérez y Lola Rioja. Irene Jadraque 1 /

HOMENAJEADOS Impulsores Matías Salazar, José Andrés Pérez, Lola Rioja, y Oti Pérez, Gerardo Villa, Conchi Blasco, Esther Recalde, David García, la Diócesis (obispo Santos Montoya).

Colaboradores Félix Revuelta, Eugenio de la Riva, Gobierno de La Rioja (María Martín), Ayuntamiento de Logroño (Patricia Sáinz), Cáritas (José Luis García), Juanjo Landa (Salvatorianos), Pedro Pablo García (Productora La Bamba), Los Átomos y Los Yankos, Ayuntamiento de Villanueva de Cameros, Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, entidades financieras como Caixabank, Fundación Caja Rioja y Bankia, y AIER instaladores eléctricos (Javier Pérez).

Medios de comunicación EFE, Europa Press, Cope, Ser, Onda Cero, TVE, Rioja 2, 941, El Día de La Rioja, 7TV, TVR y Diario LA RIOJA con participación en la tertulia de Ana Castellanos, Vanesa Gordo y la conducción del acto por Jorge Gómez.

Pilares de acción José Antonio Alonso (usuario), Elena (voluntaria), Lourdes (voluntaria de Calahorra) y Óscar, en representación de los profesionales que atienden a los afectados.

Voluntarios veteranos Mari Paz y Araceli San Juan, Javier García y Marisa Navarro.

Apertura y cierre Abrió el acto celebrado en el Espacio Lagares el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y lo cerró el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Colofón musical La artista María Rodríguez cantó un tema como despedida del acto.

El acto generó una atmósfera de esperanza sin ocultar la densidad de un iceberg que solo asoma una pequeña parte de un problema de enorme calado. El trasfondo del drama se palpaba en cada aplauso. Afectados, familias, voluntarios, profesionales de la salud, la psicología, instituciones, entidades financieras, empresarios... Han pasado 35 años y ahora ya no se pisa un terreno desconocido. Proyecto Hombre es un territorio maduro que ayuda, acompaña y no juzga. El relato se repitió de manera incesante, como un mantra. «Acompañar, escuchar, dar, ofrecer y no juzgar».

Proyecto Hombre en La Rioja está auspiciada por la diócesis. Voces como la de José Andrés Pérez o el obispo Santos Montoya hablaron de «sumar fuerzas, valoración, respeto, sembrar y recoger y mucho amor». Se generaron varios escenarios de diálogo con testimonios desgarradores como cargas de profundidad, pero el mensaje final que planeó en este largo acto fue el de la esperanza desde rostros llenos de felicidad y sonrisas.

El alcalde de Logroño fue el primero en intervenir y habló de «combatir la epidemia de las adicciones con la luz de Proyecto Hombre para salvar a las personas». Gonzalo Capellán, como máximo representante de la Administración regional, citó «la implicación y del gran comportamiento social de los riojanos y que con motivo del Festival Actual de enero, la recaudación irá destinada a Proyecto Hombre.

