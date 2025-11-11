Las Meninas 2025 ya tienen nombres propios

Las alumnas y el profesor de Compañía de María (Enseñanza) recibirán su premio por su proyecto HER.

La Delegación del Gobierno en La Rioja reconocerá en la XIII edición de los Premios Meninas 2025 a las alumnas riojanas Raquel De Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor por el proyecto HER; a la entidad Médicos del Mundo, y a los agentes de Policía Nacional Carlos Ayarza y Daniel Flores, instructores de defensa personal del Centro de Actualización y Especialización (CAE).

El galardón, promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad, está dirigido a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra la mujer y se enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.

De esta forma, los galardonados son merecedores de una Menina por el valor de sus intervenciones para evitar la violencia de género y por la implicación que han manifestado en la lucha, visibilización y denuncia de la violencia de machista.

El acto de entrega de los reconocimientos Meninas 2025 será el lunes, 24 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en Logroño.

En lo que respecta a los galardonados, la primera Menina se concede a tres alumnas riojanas, Raquel De Ángel, Erika Jiménez y Valeria Villamor, autoras del proyecto ganador del concurso escolar Audi Creativity Challenge. Bajo el nombre de HER, las alumnas, dirigidas por su profesor en el colegio Compañía de María, Carlos Lorente Rubio, han diseñado un control telemático instalable por orden judicial en los smartwatches de las víctimas que cuenten con orden de alojamiento.

La segunda Menina se ha concedido a Médicos del Mundo por su trabajo con las víctimas en contextos de prostitución, trata y explotación sexual. Y el tercer y último premio se ha otorgado a los agentes Carlos Ayarza y Daniel Flores, por ser formadores en Técnicas de Autoprotección e Intervención Policial y Defensa Personal Femenina.