El potencial de los nuevos antivirales en la lucha contra el coronavirus

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 23 de marzo 2025, 09:29 Comenta Compartir

Hace cinco años la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 paralizó el mundo. En España se decretó el estado de alarma y se inició un confinamiento obligatorio, y sin precedentes, pero también se comenzó una lucha contrarreloj para encontrar una vacuna para hacerle frente. Desde el año 2020, el coronavirus ha acabado con la vida de más de mil riojanos. Ahora engrosa la lista de virus que causan infecciones respiratorias, aunque hay más instrumentos para combatirlo, entre ellos los antivirales.

Vicente Soriano, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y vicedecano de Investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, acaba de publicar junto al también médico e investigador Víctor Moreno un estudio en la revista científica The Lancet Infectious Diseases, en la que analizan la efectividad de los nuevos antivirales orales. «No ha sido hasta el año pasado cuando hemos sacado uno potente contra el covid, bien tolerado y más eficaz».

Si bien la presión que genera esta enfermedad ha bajado, ve fundamental contar con alternativas a la vacunación «cada vez con menor aceptación y menor cobertura». Por ello lanza un mensaje: «Por fin se han obtenido antivirales contra el covid bien tolerados y potentes; pongámoslos a disposición. No paremos ahora, porque la gente ya no se vacuna». Falta, como reconoce, completar las fases finales para poder ser aprobados.

«Por fin hay antivirales tolerados y potentes. No paremos ahora; vamos a ponerlos a disposición» Vicente Soriano Vicedecano Invest. Facultad Ciencias de la Salud de UNIR

Soriano explica que estos nuevos antivirales pertenecen a dos familias; «unos son análogos de nucleósidos y otros, inhibidores de la proteasa (enzima que ayuda a la ruptura de las proteínas) del coronavirus». Y menciona algunos de los que están en desarrollo: olgotrelvir y letritrelvir (inhibidores de la proteasa) y deuremidivir y mindeudesivir (análogos de nucleósidos). «Con ellos se toma una única pastilla al día, no tienen efectos secundarios –sobre todo, sobre el riñón– y no se han encontrado interacciones con medicamentos», apunta Soriano. Y va más allá al asegurar que en el caso del covid, a diferencia de la hepatitis C, de la hepatitis B o del VIH, «con cinco días de tratamiento basta, porque el coronavirus solo se multiplica en la faringe (vía respiratoria alta), con lo que es posible tratar a los pacientes a través de vía oral y en su casa». En este sentido, estima crucial la rapidez en su dispensación para una mayor eficacia.

Opina que «vale la pena invertir y aprobarlos». Indica que podrían darse en combinación y tan pronto hay un diagnóstico empezar a darlo para abortar en un menor tiempo el cuadro. E, igualmente, señala que si la medicación «es bien tolerada y es por vía oral, podría considerarse de manera preventiva (profiláctica) en pacientes más vulnerables».

Una menor toxicidad e interacción farmacológica Los antivirales, a diferencia de los antibióticos que son moléculas que inhiben la multiplicación de las bacterias y producen enfermedades infecciosas, lo que hacen es destruir los virus y evitar que se produzcan infecciones de mayor gravedad, señala Vicente Soriano. «Son medicamentos mucho más recientes que los antibióticos y tienen como diana las infecciones víricas», reitera el médico especialista en Enfermedades Infecciosas. Recuerda que si bien el uso de los antibióticos se generalizó en la Segunda Guerra Mundial, los primeros antivirales no llegaron hasta la década de los 60. Y lo hicieron «para acabar con el virus herpes (aciclovir) y más adelante para la gripe (oseltamivir). Desde los años 90, con el sida, se ha producido una explosión de familias de antivirales». Por ello, cuando apareció el coronavirus «se vio que había un antiviral que podía usarse en los hospitales, el remdesivir, aunque era un poco tóxico para el riñón, no era muy eficaz y se utilizó poco». Después de que salieran las vacunas en 2021, comenzaron a surgir nuevos antivirales «que sí parecían tener mayor eficacia contra el covid, como son el molnupiravir y el nirmatrelvir», aunque posteriormente se ha visto que «el primero no es tan potente y se ha desechado al tener otros efectos secundarios», mientras que el segundo, para poder administrarlo, «hay que utilizarlo con otro medicamento que potencia la acción de los antivirales, el ritonavir, que lo conocemos de la época del VIH». Estas combinaciones presentan efectos secundarios, sobre todo en personas mayores que estén tomando otras pastillas como el Sintrom (anticoagulante). Los nuevos antivirales en fase de desarrollo, en cambio, son menos tóxicos y apenas tienen interacciones farmacológicas. Están pensados para personas con obesidad, diabéticos, inmunodeprimidos o trasplantados para evitar que su enfermedad evolucione a formas más graves y se vean obligados a ingresar en el hospital.

Temas

UNIR