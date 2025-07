El mosquito tigre se asienta en La Rioja

Roberto G. Lastra Logroño Lunes, 7 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

Con la guardia alta, pero sin alarmismos. El Servicio de Salud Ambiental y Nutrición de la Dirección General de Salud Pública ha completado el despliegue de trampas para la detección en La Rioja del mosquito tigre (Aedes albopictus), una amenaza remota, pero real, por ser uno de los vectores de transmisión de enfermedades graves como dengue, zika, chikunyunga, fiebre amarilla...

La vigilancia para el control de esta especie, originaria del sudeste asiático, y a la que se da ya por establecida y extendiéndose en una decena de comunidades autónomas, incluida La Rioja (la primera detección fue en 2020 en Haro), incluye este año la instalación de casi un centenar de ovitrampas en once municipios, además de la colocación de tres dispositivos –en Logroño, Calahorra y Haro– para la captura de ejemplares adultos. Y el programa ya ha dado resultados, en algunos casos de forma muy temprana, desde el 2 de junio. Hasta la fecha, los positivos se ubican en los mismos núcleos que en ejercicios anteriores: Logroño, Calahorra, Haro y Agoncillo.

El mosquito tigre LA PICADURA Son atraídos por el calor, el olor, la humedad o el dióxido de carbono que despide la persona. El grupo sanguíneo ‘0’ es el preferido de estos insectos (lo detectan por olor del ácido láctico de la piel) Labrum Labium Maxilas En la mordida, un par de mandíbulas y maxilas perforan la piel con movimientos hacia arriba y hacia abajo, como una sierra Cuando alcanza el vaso sanguíneo, el movimiento se detiene. La hipofaringe inyecta saliva anticoagulante Luego succiona la sangre, que pasa a través del labrum hasta el estómago del mosquito DÓNDE PICAN Son difíciles de ver en vuelo, porque vuelan bajo y pican especialmente en la extremidades inferiores. Sin embargo los niños, por su menor estatura, sí son picados en cualquier parte del cuerpo Sólo las hembras pican. Los machos se alimentan de azúcares como el néctar o el polen de las plantas. Las hembras necesitan la sangre como un aporte especial de proteínas para la producción de los huevos ZONAS DE EXPANSIÓN DEL MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA Nº avistamientos, 2023 10 40 100 Se trasladan de lugar ocultos a bordo de vehículos y camiones y cuando salen colonizan las nuevas zonas MUNICIPIOS RIOJANOS CON TRAMPAS EN 2025 Trampeo desde abril en municipios donde ya se había detectado el mosquito Haro, Logroño, Agoncillo y Calahorra Trampeo desde junio en otros siete municipios riojanos donde todavía no se han detectado huevos ni ejemplares adultos Alfaro, Arnedo, Sojuela, Bañares, Castañares, Cirueña y Ezcaray CÓMO SE PRODUCEN LOS CONTAGIOS POR PICADURA Mosquito sano Pica a una persona o animal infectado El mosquito se infecta Pica a una persona o animal sano y lo infecta Se produce el contagio CÓMO SE INFECTA EL MOSQUITO Dispersión del virus en las glándulas salivares Arbovirus A C Adquisición Glándulas salivares B Vaso sanguíneo Establecimiento en el epitelio intestinal Piel humana o de animal infectado El virus es adquirido por la ingesta de sangre (A). Una vez superada la barrera del epitelio intestinal (B), puede distribuirse a diferentes tejidos. El más importante son las glándulas salivares. A través de la saliva, puede transmitirse el patógeno por la picadura (C) ENFERMEDADES Estos mosquitos, si estan previamente infectados, transmiten entre otras las siguientes enfermedades: Chikungunya Zika Dirofilariasis Dengue Fiebre amarilla Fiebre del Nilo Occidental Malaria GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El mosquito tigre LA PICADURA Son atraídos por el calor, el olor, la humedad o el dióxido de carbono que despide la persona. El grupo sanguíneo ‘0’ es el preferido de estos insectos (lo detectan por olor del ácido láctico de la piel) Labrum Labium Maxilas En la mordida, un par de mandíbulas y maxilas perforan la piel con movimientos hacia arriba y hacia abajo, como una sierra Cuando alcanza el vaso sanguíneo, el movimiento se detiene. La hipofaringe inyecta saliva anticoagulante Luego succiona la sangre, que pasa a través del labrum hasta el estómago del mosquito Sólo las hembras pican. Los machos se alimentan de azúcares como el néctar o el polen de las plantas. Las hembras necesitan la sangre como un aporte especial de proteínas para la producción de los huevos DÓNDE PICAN Son difíciles de ver en vuelo, porque vuelan bajo y pican especialmente en la extremidades inferiores. Sin embargo los niños, por su menor estatura, sí son picados en cualquier parte del cuerpo ZONAS DE EXPANSIÓN DEL MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA Nº avistamientos, 2023 10 40 100 Se trasladan de lugar ocultos a bordo de vehículos y camiones y cuando salen colonizan las nuevas zonas MUNICIPIOS RIOJANOS CON TRAMPAS EN 2025 Trampeo desde abril en municipios donde ya se había detectado el mosquito Haro, Logroño, Agoncillo y Calahorra Trampeo desde junio en otros siete municipios riojanos donde todavía no se han detectado huevos ni ejemplares adultos Alfaro, Arnedo, Sojuela, Bañares, Castañares, Cirueña y Ezcaray CÓMO SE PRODUCEN LOS CONTAGIOS POR PICADURA Mosquito sano Pica a una persona o animal infectado El mosquito se infecta Pica a una persona o animal sano y lo infecta Se produce el contagio CÓMO SE INFECTA EL MOSQUITO Dispersión del virus en las glándulas salivares Arbovirus A C Adquisición Glándulas salivares B Vaso sanguíneo Establecimiento en el epitelio intestinal Piel humana o de animal infectado El virus es adquirido por la ingesta de sangre (A). Una vez superada la barrera del epitelio intestinal (B), puede distribuirse a diferentes tejidos. El más importante son las glándulas salivares. A través de la saliva, puede transmitirse el patógeno por la picadura (C) ENFERMEDADES Estos mosquitos, si estan previamente infectados, transmiten entre otras las siguientes enfermedades: Chikungunya Zika Dirofilariasis Dengue Fiebre amarilla Fiebre del Nilo Occidental Malaria GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El mosquito tigre LA PICADURA Son atraídos por el calor, el olor, la humedad o el dióxido de carbono que despide la persona. El grupo sanguíneo ‘0’ es el preferido de estos insectos (lo detectan por olor del ácido láctico de la piel) Labrum Labium Maxilas En la mordida, un par de mandíbulas y maxilas perforan la piel con movimientos hacia arriba y hacia abajo, como una sierra Cuando alcanza el vaso sanguíneo, el movimiento se detiene. La hipofaringe inyecta saliva anticoagulante Luego succiona la sangre, que pasa a través del labrum hasta el estómago del mosquito Sólo las hembras pican. Los machos se alimentan de azúcares como el néctar o el polen de las plantas. Las hembras necesitan la sangre como un aporte especial de proteínas para la producción de los huevos DÓNDE PICAN Son difíciles de ver en vuelo, porque vuelan bajo y pican especialmente en la extremidades inferiores. Sin embargo los niños, por su menor estatura, sí son picados en cualquier parte del cuerpo ZONAS DE EXPANSIÓN DEL MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA MUNICIPIOS RIOJANOS CON TRAMPAS EN 2025 Trampeo desde abril en municipios donde ya se había detectado el mosquito Haro, Logroño, Agoncillo y Calahorra Nº avistamientos, 2023 Trampeo desde junio en otros siete municipios riojanos donde todavía no se han detectado huevos ni ejemplares adultos 10 40 100 Se trasladan de lugar ocultos a bordo de vehículos y camiones y cuando salen colonizan las nuevas zonas Alfaro, Arnedo, Sojuela, Bañares, Castañares, Cirueña y Ezcaray CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO Pica a una persona o animal infectado Pica a una persona o animal sano y lo infecta Se produce el contagio Mosquito sano El mosquito se infecta El virus es adquirido por la ingesta de sangre (A). Una vez superada la barrera del epitelio intestinal (B), puede distribuirse a diferentes tejidos. El más importante son las glándulas salivares. A través de la saliva, puede transmitirse el patógeno por la picadura (C) CÓMO SE INFECTA EL MOSQUITO Dispersión del virus en las glándulas salivares Establecimiento en el epitelio intestinal B C Piel humana o de animal infectado Glándulas salivares Vaso sanguíneo A Arbovirus Adquisición ENFERMEDADES Estos mosquitos, si estan previamente infectados, transmiten entre otras las siguientes enfermedades: Dirofilariasis Dengue Chikungunya Zika Malaria Fiebre amarilla Fiebre del Nilo Occidental GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El mosquito tigre LA PICADURA Son atraídos por el calor, el olor, la humedad o el dióxido de carbono que despide la persona. El grupo sanguíneo ‘0’ es el preferido de estos insectos (lo detectan por olor del ácido láctico de la piel) Labrum Labium Maxilas DÓNDE PICAN Son difíciles de ver en vuelo, porque vuelan bajo y pican especialmente en la extremidades inferiores. Sin embargo los niños, por su menor estatura, sí son picados en cualquier parte del cuerpo En la mordida, un par de mandíbulas y maxilas perforan la piel con movimientos hacia arriba y hacia abajo, como una sierra Sólo las hembras pican. Los machos se alimentan de azúcares como el néctar o el polen de las plantas. Las hembras necesitan la sangre como un aporte especial de proteínas para la producción de los huevos Cuando alcanza el vaso sanguíneo, el movimiento se detiene. La hipofaringe inyecta saliva anticoagulante Luego succiona la sangre, que pasa a través del labrum hasta el estómago del mosquito ENFERMEDADES Estos mosquitos, si estan previamente infectados, transmiten entre otras las siguientes enfermedades: Dirofilariasis Dengue Chikungunya Zika Malaria Fiebre amarilla Fiebre del Nilo Occidental MUNICIPIOS RIOJANOS CON TRAMPAS EN 2025 ZONAS DE EXPANSIÓN DEL MOSQUITO TIGRE EN ESPAÑA Haro, Logroño, Agoncillo y Calahorra Trampeo desde abril en municipios donde ya se había detectado el mosquito Nº avistamientos, 2023 Se trasladan de lugar ocultos a bordo de vehículos y camiones y cuando salen colonizan las nuevas zonas Trampeo desde junio en otros siete municipios riojanos donde todavía no se han detectado huevos ni ejemplares adultos 10 40 100 Alfaro, Arnedo, Sojuela, Bañares, Castañares, Cirueña y Ezcaray CÓMO SE PRODUCE EL CONTAGIO Pica a una persona o animal infectado Pica a una persona o animal sano y lo infecta Se produce el contagio Mosquito sano El mosquito se infecta CÓMO SE INFECTA EL MOSQUITO Dispersión del virus en las glándulas salivares Establecimiento en el epitelio intestinal El virus es adquirido por la ingesta de sangre (A). Una vez superada la barrera del epitelio intestinal (B), puede distribuirse a diferentes tejidos. El más importante son las glándulas salivares. A través de la saliva, puede transmitirse el patógeno por la picadura (C) B C Glándulas salivares Vaso sanguíneo A Arbovirus Adquisición GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

«En abril empezamos ya la vigilancia en los municipios en los que hubo detección el año pasado, con la colocación de 14 ovitrampas en Calahorra, 20 en Logroño –ampliadas posteriormente a 23–, otras 20 en Haro y cuatro en Agoncillo. Y en junio instalamos siete en Alfaro, diez en Arnedo, dos en Sojuela, cuatro en Bañares, dos en Castañares, dos en Cirueña y seis en Ezcaray», detalla Elena Rodríguez Regadera, del Servicio de Salud Ambiental y Nutrición de la Dirección de Salud Pública.

«En Logroño, se han encontrado adultos desde el 3 de junio y huevos desde el 10, todos en una misma ubicación. La densidad de adultos ha ido aumentando moderadamente cada semana. En Haro se han encontrado huevos desde el 4 de junio en una ubicación y adultos el 26 en otra zona distinta. En este caso, la densidad de adultos es por ahora muy baja. En Calahorra se han detectado huevos desde el 2 de junio y en Agoncillo desde el 16, en ambos casos en una única ubicación», concreta la especialista sobre los resultados de una campaña de control que se puso en marcha en 2016 por parte del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores (Cretav) del Cibir y del que en la actualidad se encarga Salud Pública y Epidemiología y Prevención Sanitaria, con la colaboración coordinada con Agricultura y Medio Ambiente, el Laboratorio Regional de La Grajera y el Cretav-Cibir.

Vigilancia hasta diciembre

Tal y como ha ido el año, con un invierno muy suave y poco frío, una primavera lluviosa y templada y un inicio de verano tórrido, con ola de calor incluida en la últimas semana de junio, los expertos no son muy optimistas. «No, desde luego que no, esperamos que haya al menos lo mismo que el año pasado, sí no más, claro», admite Elena Rodríguez, que incide en que «el cambio climático y las anormales tendencias de calor han cambiado los ciclos de vida también del mosquito, que se acortan, lo que provoca que se reproduzcan más y se multipliquen las colonias de una especie que apenas necesita un taponcito de plástico con agua para depositar sus huevos, que eclosionen y propagarse».

Las trampas Ovitrampas.

¿Para qué sirven? Para detectar la puesta de huevos.

¿Cuál es su objetivo? Informar sobre la presencia del mosquito.

¿Cómo son? Es un vaso de plástico, en cuyo interior se deposita una pieza de madera de 2x20 centímetros sumergida en agua, donde el mosquito deposita los huevos.

BG Sentinel

¿Para qué sirven? Para capturar ejemplares adultos.

¿Cuál es su objetivo? Obtener información sobre la densidad del mosquito, conocer la magnitud del problema y actuar.

¿Cómo son? La trampa dispone de un ventilador que crea una corriente de aire ascendente que distribuye un atrayente que imita al olor humano. Al acercarse el mosquito es aspirado a través de un embudo y cae a una bolsa donde queda atrapado.

Por ello y con la certeza de que «los mayores problemas se estiman en agosto y septiembre», la responsable del Servicio de Salud Ambiental y Nutrición avanza que la campaña de trampeo y vigilancia se extenderá hasta diciembre porque, «de hecho, el año pasado aparecieron ejemplares de mosquito tigre a finales de noviembre. Esto se hará en los lugares con positivo, porque en los que no haya habido no van a llegar después y se retirarán las trampas a finales de octubre».

El arranque de la campaña no ha sido desde luego una sorpresa para los expertos. «Es lo que se esperaba, porque el año pasado también fue en junio cuando empezamos a ver. Podría ser una sorpresa el positivo de Agoncillo, pero es la segunda detección, aunque el año pasado fue en agosto. En las demás fue en estas fechas también», explica Rodríguez Regadera, quien añade que «mantenemos la vigilancia evidentemente porque creemos que al final va a ir a más. Cada vez hay más en todas partes de España y ya no es solo que se extienda desde las ubicaciones en las que estamos mirando, sino que puede llegar desde cualquier sitio. De hecho, el mosquito tigre suele viajar en la mayoría de las ocasiones en coche, así que al final puede venir desde cualquier sitio y a cualquier lugar».

Con la instalación de ovitrampas para detectar la presencia del mosquito tigre mediante el hallazgo de huevos, también se colocan dispositivos de captura de ejemplares adultos para conocer la densidad de estos, la magnitud del problema y poder aplicar las medidas necesarias.

«El año pasado aparecieron ejemplares de mosquito tigre en La Rioja incluso a finales de noviembre» Elena Rodríguez Regadera Servicio de Salud Ambiental y Nutrición de la Dirección General de Salud Pública

Las trampas se revisan semanalmente en los casos en los que ha habido positivos y cada quince días en los que no ha aparecido nada. Los ejemplares capturados son identificados mediante microscopio estereoscópico empleando claves de clasificación; y en el caso de los huevos, las tablillas se examinan también bajo un microscopio estereoscópico para ver si su morfología es compatible con Aedes albopictus y otros mosquitos invasores (Aedes aegypti y Aedes japonicus) y se envían al Laboratorio Regional de La Grajera para la realización de PCR de confirmación de mosquito tigre. En caso de que la PCR sea negativa, la muestra se remite al Cretav del Cibir para su identificación mediante técnicas de biología molecular.

Una vez que la detección es positiva, además de intensificarse la vigilancia –como la capacidad de vuelo del mosquito tigre es muy corta, se colocan más ovitrampas en un radio de 100 a 200 metros para ver hasta dónde se está extendiendo– y desde Salud Pública se le notifica al ayuntamiento afectado, que es el competente en la gestión de plagas. «Todas las semanas les comunicamos los resultados a los ayuntamientos indicándoles qué ovitrampas han salido positivas y cuántos mosquitos se han detectado en las trampas de adultos. Ellos, en función de esos datos, realizan las actuaciones protocolizadas en su plan de gestión, que generalmente consiste en la eliminación de cualquier objeto que pueda acumular agua y en la aplicación de tratamientos biológicos con un larvicida que tiene como principio activo la bacteria Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), que es el que nosotros empleamos también en nuestras ovitrampas para evitar que, en caso de que eclosione algún huevo, pueda proliferar el mosquito tigre», concluye Elena Rodríguez Regadera, que no olvida recordar unos sencillos consejos claves a la ciudadanía para cooperar en esta batalla, como evitar cualquier acumulación de agua en objetos como canalones, los recipientes para mascotas, los platillos bajo las macetas… «A diferencia de otras especies, las hembras de mosquito tigre ponen los huevos en recipientes que contengan pequeñas cantidades de agua estancada; no lo suelen hacer en aguas en movimiento ni en masas de agua grandes», recuerda.

La hembra deposita los huevos en la pared del recipiente justo por encima del nivel del agua. Cuando, por la lluvia o por la actividad humana, los huevos quedan sumergidos, eclosionan dando lugar a las larvas. Hay cuatro fases larvarias, que se alimentan de la materia orgánica del agua. El último estadio larvario se transforma en una pupa, de la que emerge la fase adulta.

Ampliar Huevos de Aedes albopictus. E. R. R. Un convenio para impulsar el apoyo ciudadano a través de 'Mosquito Alert' «Nosotros llegamos hasta donde llegamos, no podemos poner mil trampas», admite Elena Rodríguez Regadera, quien defiende como imprescindible la ciencia ciudadana, porque con ella «podemos localizar nuevos focos, visitar esa zona, trampear y vigilar la zona. Y a partir de ahí, hablar con los municipios para que se tomen las medidas efectivas para prevenir la presencia del mosquito tigre y evitar su expansión». Y en este ámbito tiene mucho que ver Mosquito Alert, una herramienta alumbrada en 2014 en forma de aplicación que acaba de activar un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que permite identificar especies invasoras en menos de cinco minutos, automatizando el análisis de imágenes enviadas por la ciudadanía y activando alertas que llegan a las autoridades sanitarias si se detectan en zonas no registradas. El Gobierno de La Rioja quiere impulsar el uso de Mosquito Alert en la comunidad y, por ello, el pasado 18 de junio la Consejería de Salud suscribió un protocolo de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el desarrollo de proyectos conjuntos en el interés común vinculados a dicha plataforma de ciencia ciudadana.