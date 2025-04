El mejor guía del hombre

Diego Marín A. Logroño Martes, 29 de abril 2025, 08:57 Comenta Compartir

Wood, Ulla y Ellrom son tres de los seis perros guía para ciegos de la ONCE que existen en La Rioja. A pesar de la labor que realizan, y de que la Ley de Perros de Asistencia de La Rioja garantiza que «la persona usuaria tiene reconocido el derecho de acceso al entorno acompañada del animal», sin que pueda ser limitado por el derecho de admisión, todavía se producen situaciones en las que algunos comerciantes y hosteleros impiden su entrada. Mariví Martínez es dueña de Ulla y con ella gana en autonomía y seguridad. «Con ella puedo moverme sin necesidad de nadie, ni del bastón, no tiene nada que ver», declara Mariví, quien reconoce que en algún momento se ha encontrado impedimentos para poder acceder a algunos lugares con Ulla. «El otro día, al entrar en una farmacia, me dijeron que no podía, y yo les dije que sí, que por ley puedo», advierte Mariví.

César Ortiz, dueño de Ellrom, subraya que «el perro esquiva obstáculos con los que choca el bastón, te permite meterte en un espacio muy amplio, como una plaza o un parque, y cuando haces el recorrido dos o tres veces con él enseguida te busca la puerta, o si hay una obra, una valla, encuentra un itinerario alternativo». Sin ir más lejos, la semana pasada César padeció una situación incómoda con su perro. «En un restaurante nos invitaron a quedarnos en la terraza. Sabes que puedes entrar y, por evitar la situación, te quedas en la terraza», reconoce César.

Tanto Mariví como César admiten que en Logroño no suelen tener excesivos problemas de acceso con el perro guía y, si surgen, habitualmente se solucionan con una explicación. Y es que estos animales son una herramienta que incluso salva la vida de los invidentes. «Principalmente sucede con una obra o un obstáculo por el que pasas y no lo notas porque el perro ni se acerca. Yo suelo frecuentar el parque San Miguel, donde hay una acequia y Ellrom nunca me ha acercado a ella. A veces no somos ni conscientes porque el perro nos aleja del peligro», cuenta César.

Ampliar De izquierda a derecha, Belén González, César Ortiz con Ellrom, Mariví Martínez con Ulla, Ana Zuazo y Javier Muñoz con Wood. Sonia Tercero

Javier Muñoz, presidente de la ONCE en La Rioja, reivindica el acceso de los perros guía a todos los espacios públicos. «En La Rioja no es habitual pero muchas veces por desconocimiento surgen situaciones, como en un bar que atienda una persona a la que el dueño le ha dicho que no deje entrar perros y le tienes que explicar que es un perro guía que puede entrar en cualquier sitio, salvo específicos como un quirófano», advierte Javier Muñoz. El presidente de la ONCE en La Rioja reconoce que poder disponer de un perro guía es «un cambio radical en cuanto a movilidad, porque con el bastón siempre tienes que utilizar puntos de referencia para orientarte porque el animal está entrenado para evitar obstáculos».

Al propio Muñoz su perro Wood le ha librado de caer por un bordillo o un agujero. «Tienes que confiar en él. A veces te preguntas por qué no te deja avanzar y puede ser porque hay una alcantarilla abierta», destaca Muñoz. También ha sufrido episodios de discriminación. «En Barcelona tuve un problema con un VTC, que no me dejaba montar, y el conductor acabó despedido. No puedes anteponer tu situación a la ley», informa Muñoz. Mañana se celebra el Día Internacional del Perro Guía. La ONCE avanza que un nuevo real decreto complementará la legislación autonómica sobre estos animales y sustituirá la normativa actual de 1983. Los perros guía sí pueden acceder junto a sus dueños a bares, autobuses, taxis, metro, espectáculos, supermercados, centros de enseñanza, sanitarios y religiosos, solo se restringe su presencia en zonas de manipulación de alimentos, sala de curas y parques de atracciones.

Ampliar Plaza identificativa de «perro de asistencia» por parte del Gobierno de La Rioja. Sonia Tercero

La Consejería de Salud y Política Sociales del Gobierno de La Rioja cuenta con un Registro Oficial de Perros de Asistencia en el que se contabilizan seis guía y ocho de aviso o servicio. «Teníamos bastantes más pero se van jubilando y pasan a otra fase», explica Ana Zuazo, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores. Precisamente la delegada de la ONCE La Rioja, Belén González, ha anunciado que están a la espera de cuatro animales por parte de la Escuela de Perros Guía de Madrid. «Aproximadamente están entregando 200 perros cada año en toda España. El criterio es que sean afiliados a la ONCE y estar capacitado porque son, además de un ser vivo, una herramienta de mucho valor. Hay que pasar el filtro de valoraciones médicas, psicológicas y de autonomía personal para que la comisión decidan si son aptos. Cuidar y trabajar con un perro guía no es fácil», aclara Belén González.

Y es que, según especifica la ONCE, los perros guía están sujetos a los requisitos de salud e higiene más estrictos: no solo son vacunados y desparasitados de forma periódica, también cuentan con un certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

