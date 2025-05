Martín, Mateo, Lucía, Sofía... Los nombres de moda en La Rioja

Iñaki García Logroño Viernes, 30 de mayo 2025, 20:10 Comenta Compartir

Si te llamas Martín debes saber que tu nombre está de moda en La Rioja. Lo mismo ocurre si eres Lucía, Sofía o Mateo. No en vano, esas son las opciones más elegidas para los recién nacidos en la región, según los últimos datos que ha publicado en Instituto Nacional de Estadística, en los que se hace referencia a los bebés que llegaron al mundo en 2023.

En los chicos, Martín y Mateo llevan pugnando por la primera plaza durante el último lustro. Copan siempre los dos primeros puestos. En 2023, Martín se alzó con la primera plaza, puesto que fue el nombre seleccionado para 30 de los 990 varones que nacieron ese año en la comunidad de La Rioja. Detrás se quedaron Mateo (24) o Pablo (19) y en la lista de los diez primeros se colaron otros nombres menos tradicionales como los de Enzo o Luca.

En lo que a las chicas se refiere, Lucía lidera la tabla por tercer año consecutivo, aunque en 2023 tuvo que compartir el primer puesto con Sofía, que regresó a lo más alto tras unos años en los que se había quedado por detrás de otras opciones. Nombres como Valeria o Martina también están ganando posiciones en la región, así como los de Noa o Mía.

Esas son las opciones que ahora están de moda, las que se eligen para los niños que llegan al mundo, pero eso no quiere decir que esos nombres sean los más numerosos en La Rioja. De hecho, no es así. No en vano, en esa lista María Carmen, en mujeres, y David, se llevan la palma. En lo que se refiere a ellas, los nombres, ya sean simples o compuestos, en los que aparece 'María' son los más abundantes. Solo hay que ver los cuatro primeros puestos de la tabla: María Carmen, María Pilar, María y María Teresa. Ya en el quinto aparece Laura.

Los nombres tradicionales también llenan las primeras posiciones en La Rioja en lo que los hombres se refiere. A nivel nacional, el más común es Antonio, pero en nuestra región ese honor le corresponde a David, seguido por Javier, Jesús, José Luis (el primer nombre compuesto) y Daniel.

Otra de las estadísticas que permite consultar el INE es la de los nombres elegidos para todos los nacidos durante una década en concreta. Algo que permite observar cómo han ido cambiando las preferencias con el paso del tiempo.

Esta es la tabla, por ejemplo, de la década actual:

Y esta sería la diferencia con la década de los años 30 del siglo pasado:

Y, por último, también se puede consultar el listado de apellidos más comunes. Y ahí los tradicionales como Martínez, García, Fernández y Pérez se llevan las primeras posiciones.

Y si tu nombre o tu apellido no sale en ninguna de estas listas, puedes consultar aquí cuántos se llaman igual que tú en La Rioja.

