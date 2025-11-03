Estos son los lugares recomendados para disfrutar de los colores del otoño

Hayedo de Santiago (Zarzosa y Munilla) Virginia Pérez, presidenta del Club de Montaña de Calahorra, recomienda el Hayedo de Santiago, en Zarzosa y Munilla, un espacio de 3.000 hectáreas de hayas con abundantes arroyos de montaña que conecta con monte Real (Ajamil) porque, además de ser «muy bonito», «no está tan masificado, hay menos gente y es más tranquilo».

Peña Yerre (Sierra de Cebollera) Rodrigo Alba, alcalde de Cabezón de Cameros y guarda forestal, recomienda Peña Yerre, una cima de 1.721 metros de altitud, en la que el paisaje lo forman arces, robles, chopos, hayas y cerezos, y «Eahora es muy otoñal, de tremenda belleza».

Finca Ribavellosa (Almarza de Cameros) Jesús Toledo, gerente de la Asociación de Turismo Rural Altura, recomienda la Finca Ribavellosa porque «no solo tiene hayas, también castaños, robles, arces, pinos… Es como una isla forestal que permite pasear por caminos señalizados en un recorrido accesible, fácil y atractivo.

Turza (Ezcaray) Juan José Arguisjuela, guía de montaña de Silvestres Ezcaray, recomienda el paraje Pasada Permucha de la aldea Turza porque «allí se ve un buen ejemplo de nuestro bosque mixto caducifolio, el avellano crece de forma natural y a nivel fotográfico es una chulada».

Monasterio de Valvanera Enrique Serrano, presidente de la Asociación de Ganaderos Las Ciuevas de Anguiano, recomienda el entorno del monasterio de Valvanera porque, «junto con el barranco del Rajao, es por donde me muevo, hay una gran variedad cromática gracias a los arces y robles».

Mirador Las Peñas del Señor (Ábalos) David Antón, de la asociación Rioxa Nostra, recomienda Las Peñas del Señor de Ábalos porque «posiblemente sea uno de los mejores miradores de toda la Sonsierra, desde donde podemos contemplar la metamorfosis de todos los campos que jalonan el paisaje, con el castillo de Davalillo alzándose sobre este mar de viñas, y con toda la Sierra de la Demanda como telón de fondo de esta excepcional panorámica».