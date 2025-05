Latín y griego: lenguas clásicas, pero no muertas Estudiantes y profesores del IES Sagasta defienden el valor de ambas materias y responden a los que cuestionan su utilidad

«No sirven para nada». «Es muy fácil». «Son lenguas muertas». Los estudiantes de Latín y Griego se han acostumbrado, a su pesar, a escuchar esas frases. Es algo que ocurría hace años y que sigue sucediendo ahora, tal y como reconocen los jóvenes de Bachillerato que cursan esas materias en el IES Sagasta. Una veintena de alumnos que no dudan en defender su utilidad.

Es cierto, y los propios estudiantes lo admiten, que en ciertos casos la razón para elegir esas asignaturas reside en la animadversión a las Matemáticas. Sin embargo, una vez que establecen contacto con ellas encuentran más razones para defenderlas. «Nos aportan conocimientos y nos ayudan a conocer mejor tanto nuestro idioma como otros», resume Itziar Marín, una de las estudiantes del centro logroñés.

Sus compañeras de aula comparten su opinión e incluso algunas de ellas se animan a aportar más argumentos a su defensa. «En mi caso, disfruto mucho de la escritura y los idiomas, por lo que me encanta aprender nuevas palabras y enriquecer mi vocabulario», opina Paula Goñi. «A mí lo que más me llamó la atención fue el enfoque de saber cómo se vivía antes, cómo ha llegado el ser humano a ser lo que es», apostilla Nahia Sierra.

«Las lenguas clásicas nos permiten conocer de dónde vienen las palabras para luego utilizarlas bien» Teresa Marín Estudiante de 1ª de Bachillerato

«Nos defendemos de los que nos dicen que no sirven para nada, pero no nos entienden mucho» Lucía Pavía Estudiante de 1ª de Bachillerato

Todas esas razones contrastan con las de esas voces que reniegan del estudio de las clásicas. Preguntados por si se han encontrado con gente que les pregunta el porqué cursan esas materias «si no sirven para nada», todos contentan al unísono con un «sí» rotundo. ¿Y cómo reaccionan? Ellos mismos lo cuentan. «Les decimos que lo hacemos para obtener más conocimiento, más vocabulario y por aprender otras lenguas;no nos entienden mucho, pero nos defendemos», se sincera Lucia Pavía. «Y si nos dicen que son lenguas muertas, nosotros les respondemos que están vivas porque las seguimos utilizando todos los días», apuntilla Teresa Marín. «Y además nos ayudan a conocer de dónde vienen las palabras para luego utilizarlas bien y saber cómo hablar y escribir correctamente, ofreciendo así el mensaje preciso que queremos transmitir al receptor», remata la joven.

Sobre el comentario de que las Letras son más fáciles que las Ciencias, otra alumna, Ginebra Cámara contesta: «Para todo necesitas un conocimiento y metedología; no hay tanta diferencia entre resolver un problema de Matemáticas y una traducción del Latín», argumenta antes de que todos coincidan en animar a aquellos que quieran estudiar lenguas clásicas a que lo hagan. «Que no se asusten por lo que les digan o por pensar que pueda haber más o menos salidas», apuntan. «Y además les diría que pueden servirles para otras asignaturas porque yo, por ejemplo, he pasado de sacar ceros en sintaxis a nueves», les anima Ilu Abad.

Al respecto de las salidas profesionales, Eugenio Gómez, profesor de Griego, recuerda un dato. «Faltan profesores de Latín y Griego en España;trabajo hay, y mucho», apunta, después de que Maite López de Murillas, que imparte Latín, defienda que hay estudiantes de estas materias que las cursan «porque realmente quieren» y no por evitar las Matemáticas.

«Ayudan en otras materias; en mi caso, he pasado de sacar ceros en sintaxis a nueves» Ilu Abad Estudiante de 1ª de Bachillerato

«A los que tengan dudas, les diría que les van a encantar, aunque al principio cueste» Lucía Poyo Estudia Griego a distancia

«Para algunos, más que lenguas muertas, son lenguas asesinadas» Carmen Ochoa de Alda Profesora de Latín

Por su parte, Carmen Ochoa de Alda, también profesora de Latín, recuerda el valor que se les da a las clásicas en otros países. «En otros lugares se aprecia mucho el latín y el griego y eso nos tiene que llamar la atención;nosotros tenemos que cuidarlos y no destrozar lo que se ha preservado durante años porque a veces parece que nos da igual y para algunos, más que lenguas muertas, son lenguas asesinadas», lamenta.

A distancia

El problema que se pueden encontrar algunos alumnos que decidan cursar Latín o Griego en Bachillerato es que no salgan grupos en sus centros. Por ello, desde el IES Sagasta les ofrecen la opción de estudiar a distancia. «La enseñanza de estas lenguas es una prioridad que he heredado, que he hecho mía y que mantengo», destaca Rosario Calleja, directora del centro escolar logroñés.

Así, la cerverana Lucía Poyo ha podido estudiar Griego a distancia. «En 1º de Bachillerato estudié Griego en Alfaro, en mi instituto, pero en segundo no salió grupo y me asignaron un profesor a distancia», cuenta. El de esta joven es un ejemplo de alumna que llegó a estas materias huyendo de las Matemáticas, pero ha acabado cogiéndoles el gusto. «Son lenguas muy bonitas;son antiguas pero tienen vigencia en la actualidad y se aprende mucho de ellas», cuenta. «A los que tengan dudas, les diría que les van a acabar encantando, aunque al principio les cueste, como me pasó a mí», se congratula.

