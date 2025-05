La Iglesia riojana se inclina por un Papa que siga la línea de Francisco

Pío García Logroño Domingo, 4 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

Uno de los empeños del papa Francisco fue recordar que la Iglesia no es un coto exclusivo de los curas, sino una institución diversa, con fieles de todo pelaje, aunque unidos en la convicción de que Jesucristo resucitó y de que el Evangelio no solo es un libraco escrito hace dos mil años, sino un manual de vida al que ajustarse. La elección del nuevo Papa, como se está demostrando estos días, no solo interesa a los católicos, sino que concita una atención universal. El Vaticano, además de un centro religioso y de un pintoresco microestado incrustado en la ciudad de Roma, es un jugador relevante en el tablero de la geopolítica y una potencia económica con intereses diseminados por todo el mundo. Para los fieles riojanos, sin embargo, lo esencial es conocer las líneas maestras que guiarán el próximo pontificado, lo que dependerá en buena medida de la personalidad y de la armazón intelectual del nuevo pontífice. Mientras los periódicos se llenan de candidatos más o menos viables, en algo coinciden casi todos los miembros de la Iglesia riojana –de ámbitos muy diferentes– entrevistados para este reportaje: desean un Papa que continúe la línea que dejó marcada Francisco. Los matices vienen después, a la hora de valorar el alcance de algunas medidas, pero late un deseo común de seguir acercándose hacia los más pobres y marginados y de abrir la Iglesia a una participación más relevante de los laicos y, en especial, de los jóvenes y de las mujeres. Algunos incluso se atreven a apostar por nombres concretos. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, es, no obstante su juventud o precisamente por eso, uno de los preferidos.

Las democracias occidentales –y La Rioja no es una excepción– viven inmersas en un proceso de secularización que contrasta con la pujanza de las religiones en otras partes del mundo, desde América Latina, donde se registra un vertiginoso avance del pentecostalismo, hasta el norte de África o el Extremo Oriente. Según el barómetro del CIS de abril de 2024, un 19,3% de los españoles se define como «católico practicante», mientras que el 39,1% se reconoce como «católico no practicante». Sin embargo, pese la notable caída de estos porcentajes desde los años ochenta, el catolicismo sigue siendo la opción religiosa mayoritaria, por encima de los ateos (14,8%), de los agnósticos (10,1%) y de los que se dicen indiferentes al fenómeno religioso (11,2%). Quienes practican otras religiones apenas superan el 3%. La diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, una de las más antiguas de España, tiene hoy 257 parroquias, con 251 sacerdotes. «Sería bueno que el próximo Papa conectase con la gente de hoy», propone Manuel Hernández, sacerdote de 32 años, párroco de Rodezno, Zarratón y Briñas. No es el único que lo pide.

