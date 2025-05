Lecciones de una historia que nunca se debe olvidar

Teri Sáenz Logroño Miércoles, 7 de mayo 2025, 22:51 Comenta Compartir

Ante el avance de las ideas autoritarias y fascistas en un mundo asediado por los bulos, el negacionismo, el genocidio de Gaza y las guerras es más necesario que nunca tomar como referentes a los y las docentes republicanos y rescatar los principios de la Institución Libre de Enseñanza de aprender a pensar de manera crítica, buscar la verdad y la justicia para conseguir una sociedad igualitaria, en paz, defensora de los derechos universales de todas las personas». Con esta reflexión entre el recuerdo y la alerta remachó este miércoles Asun Larreta su intervención en Logroño en la cita organizada por la Delegación del Gobierno para ensalzar el Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio. En el acto celebrado en la Rosaleda del Espolón y jalonado por las canciones de la compositora Elena Aranoa, Larreta fue la encargada de destacar en esta ocasión la memoria del cuerpo de docentes represaliados –más de 60.000 en España, en torno a 200 de ellos en La Rioja– que sufrieron con especial inquina la crueldad franquista en forma de depuración, desprecio, exilio (interior y lejos de España) y muerte.

Maestros como su abuelo Juan Larreta Larrea, que primero ejerció en Isaba (Navarra) y después, en 1925, le trasladaron a Treviana donde fue nombrado director de la escuela, fundó el círculo socialista y fue a quien correspondió proclamar la República en la localidad perteneciente entonces a la provincia de Logroño. Una trayectoria marcada por el compromiso social, el amor por la cultura y un ideario de igualdad que acabó trágicamente con su asesinato en julio de 1936.

LA FRASE «Hoy es más necesario que nunca tomar como referentes a los docentes republicanos y rescatar los principos de la Institución Libre de Enseñanza» Asun Larreta Nieta de Juan Larreta, maestro de Treviana asesinado en 1936

Hija y sobrina también de víctimas directas de la violencia franquista, Asun Larreta ensalzó el papel medular de la escuela pública y laica surgida en II República conjurada con el afán de «construir una sociedad nueva en democracia que dejara atrás las desigualdades de pobreza y analfabetismo, que era del 50% en el entorno rural a principios del siglo XX». «Muchos maestros comprometidos fueron agentes de este cambio, educaron en valores de igualdad, libertad y solidaridad, pero quienes no querían que cambiara nada no respetaron la democracia, y los oligarcas y militares, con el apoyo de la Iglesia, dieron un golpe de Estado contra un Gobierno democrático», glosó para insistir en que el recuerdo y el reconocimiento a aquellos docentes y otros tantos luchadores por la libertad no puede flaquear. «En las últimas décadas del siglo XX recuperamos los derechos arrebatados, pero sin garantía de no volver a perderlos», avisó ante un público entre el que no faltaron representantes políticos, activistas por la memoria histórica o representantes de La Barranca.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, hizo suyas las palabras de Asun Larreta. «La historia del país no puede caer en el olvido, y existe la necesidad de reconstruir un relato de cuatro décadas de adoctrinamiento y censura, recordar el pasado real e impulsar la memoria democrática, porque es de justicia histórica para miles de personas», añadió en su intervención.

