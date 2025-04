Cuatro aspirantes a obtener la nacionalidad española

Diego Marín A. Logroño Sábado, 26 de abril 2025, 20:46 Comenta Compartir

Hay un examen que permite obtener la nacionalidad española... De hecho, cerca de 200 extranjeros se sometieron el pasado año a esta prueba. Y hace poco, también se han presentado otros aspirantes. Diario LA RIOJA ha hablado, de hecho, con cuatro personas que han tomado parte en el test que acredita la nacionalidad.

Manuela Gheorghe | Rumana «Quiero opositar y siempre tengo que ir al Consulado en Bilbao»

Manuela Gheorghe es rumana, lleva 15 años residiendo en España y aquí ejerce de enfermera. «Este año quiero opositar y para poder presentarme me piden el DELE, del que me examino el mes que viene, y mientras tanto he hecho este, el CCSE, que ya lo hice antes para que me pudieran homologar el título de Enfermería, pero tienen una vigencia de cuatro años y ya no me valía», explica Manuela Gheorghe.

Además de por esta razón, una finalidad laboral, Manuela desea obtener la nacionalidad española porque, expone, «siempre que necesito algún documento tengo que ir al Consulado General de Rumanía en Bilbao».

De esta manera, si consigue ser española, se reducirán los viajes y los trámites burocráticos. Ella fue una de las últimas que salió de la prueba, para la que se disponían de 45 minutos. A pesar de agotar el tiempo del examen, Manuela considera que fue sencilla, así que espera aprobar de nuevo, por segunda vez. «No lo iba a preparar porque la primera vez me resultó muy fácil pero esta vez sí que me lo he preparado», admite Manuela.

«El examen me ha parecido fácil, así que creo que me ha salido bien», cree al abandonar el centro de Escolapios. De aprobar, deberá superar también la prueba de competencia lingüística en el idioma español y, al obtener la nacionalidad, ya podrá optar a las oposiciones de enfermería a las que desea presentarse para estabilizar una profesión que ya ejerce.

Meryem Saber | Marroquí «Veo el resto de mi vida aquí y es más fácil tener la nacionalidad»

Meryem Saber lleva casi 8 años viviendo en Logroño, está casada con un español y es madre de un niño que también tiene la nacionalidad española. «Veo el resto de mi vida aquí y es más fácil tener la nacionalidad que estar todo el rato con el permiso de residencia, los papeles de extranjería... y la renovación», explica Meryem Saber como las principales razones para presentarse al examen con el fin de poder obtener la nacionalidad.

De hecho, toda su experiencia en nuestro país le ha valido para la prueba.

«Utilicé la aplicación que hay para preparar el examen, que viene con preguntas, y, aunque, obviamente, he cometido algún error, no he tenido que estudiar nada. La aplicación te corrige, vuelves a intentarlo y ya está, no me ha hecho falta estudiar», reconoce Meryem Saber. Así, una vez cumplimentada y entregada la prueba, considera que «la verdad es que muy fácil».

«Al principio, cuando me dijeron que había un examen de cultura, me esperaba algo más complicado, con algo más de Historia», confiesa la marroquí que aspira a ser española.

En su caso, aunque habla perfectamente el castellano, como no procede de un país hispanohablante, además de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España deberá realizar la de competencia lingüística en el idioma español, aunque no parece que vaya a tener problema para poder superarla.

Henry Mauricio Bueno | Colombiano «Realmente es un sueño, uno de los días más importantes de mi vida»

Henry Mauricio Bueno es colombiano y lleva 7 años residiendo en España, en concreto en Pamplona, y se ha presentado a la prueba en Logroño junto a su esposa. Para ellos obtener la nacionalidad española «realmente es un sueño, de verdad». «Hemos visto la calidad de vida que se lleva aquí, también la cultura ciudadana, que es algo que realmente nos ha encantado», valora Henry Mauricio. Pero también reconoce que lo hacen en buena parte por su familia: «Tenemos dos hijos y para mí es muy gratificante estar aquí, en esta cultura y poder aportarlo a ellos».

Tal es la ilusión de este colombiano por obtener la nacionalidad española que asegura que haber realizado el examen «hace de este uno de los días más importantes de mi vida». Por otro lado, Henry Mauricio asegura que la pretensión de obtener la nacionalidad no es por facilitar la obtención de ayudas o trabajo. «Yo he venido aquí con un pensamiento diferente. Y en cuanto a lo laboral, no sé si serán bendiciones pero a mí me ha ido muy bien en la parte laboral, en pintura, que es en lo que yo ejerzo, así que no lo hago por trabajo».

En su caso, al proceder de un país hispanohablante, este será el único examen que deberán aprobar, no será necesario el de competencia lingüística. «Lo tienes que estudiar, son preguntas de memorización más que todo, pero creo que me ha ido bien», confiesa Henry Mauricio.

«He querido optar a un trabajoy me han pedido la procedencia»

Jilma García es cubana y lleva en España desde el 18 de septiembre de 2023, aunque ya había venido un año antes y quedó fascinada de Madrid. «Lo poco que conocí, porque estuve una semana, quedé encantada, sobre todo de la arquitectura, de edificaciones como el Museo del Prado, y también de la comida», recuerda Jilma García. Todo eso, unido a que le enamoró el modo de ser de los españoles, que cree se asemeja al de los cubanos, ha hecho que quiera obtener la nacionalidad española.

«Me interesa mucho la cultura y la historia de ustedes porque tiene mucha afinidad con mi país. También me gusta mucho la humanidad que tienen», subraya Jilma. Así, comenzó a estudiar para el examen y confiesa que quedó maravillada. «Pensé que iba a ser más difícil pero me gustó le geografía, la historia... qué decirte... No preguntan mucho de gastronomía. Me gusta cómo tienen estructurado el Gobierno y las comunidades autónomas», destaca.

«No tengo queja», asegura tras su corta experiencia en España. «Todo me ha ido saliendo muy favorable. Yo tengo trabajo pero me gustaría mejorar, aspirar a más. A veces he querido optar a un trabajo en la Administración pública y me han pedido la nacionalidad española. También pienso que me puede resultar beneficioso para viajar, salir y entrar en este país y en Cuba. Antes fui a República Dominicana y no encontré nada que me atrajera, pero aquí me encontré», declara Jilma García.

