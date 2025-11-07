Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión Ninguna de las 350 personas que se enfrentaron al primer ejercicio de la convocatoria de oposición del Gobierno de La Rioja logró aprobar

Irene Echazarreta Logroño Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

El primer ejercicio del Cuerpo de Gestión de Administración General del Gobierno de La Rioja al que se enfrentaron el pasado 11 de octubre 350 personas -de los 539 admitidos en la prueba- para las 19 plazas convocadas terminó con un resultado llamativo: sin un solo aprobado.

¿Cómo es posible que se produjera este suspenso masivo y que ninguno pasara a la siguiente fase? Intervienen varios factores, entre los que se encuentran la especialización y/o dificultad de la prueba, pero la clave está en el tiempo habilitado para poder leer y responder a las preguntas formuladas. El examen incluía 75 preguntas tipo test y el tiempo para cumplimentar el cuestionario, que ocupaba 14 páginas, era de 45 minutos, es decir, una media de 36 segundos para cada una. Estas son algunas de ellas.

Temas

La Rioja