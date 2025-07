«La sangre no se fabrica»

Adriana Iruzubieta Logroño Lunes, 14 de julio 2025, 07:13 Comenta Compartir

Por primera vez en trece años, La Rioja cierra un mes de junio con menos de 600 donaciones de sangre. Este descenso no es solo una cifra aislada, es una llamada de atención, especialmente para los jóvenes que son quienes pueden marcar la diferencia en el presente y futuro de la donación.

Dentro del total de donantes riojanos, los que tienen entre 18 y 30 años representan un 21,5% aunque los más jóvenes del sector son aproximadamente un 5% del total. Además, según datos estadísticos, entre un 50 y un 80% de la población puede necesitar una transfusión a lo largo de su vida. Lucía Albizu, de 18 años; Fernando Brau, de 19 años y Arturo de Pablo, de 22, se presentan como un halo de esperanza de la juventud riojana.

Lucía Albizu acaba de donar sangre por primera vez. Su motivación es clara y directa: «Ayudar en algo a los demás». Siempre ha visto cómo su padre iba a donar al hospital y le «llamaba la atención». Cuando ella cumplió la mayoría de edad no lo dudo porque quería aportar «su granito de arena». Ella reconoce que la experiencia fue tan positiva que cuando pueda volverá.

Con 19 años y cuatro donaciones a sus espaldas, Fernando Brau tiene claro que donar es casi una tradición familiar. Empezó a ser donante por su tío Eduardo («él siempre ha sido donante de sangre») y quiere seguir su legado. «Una vez acompañé a mi tío cuando todavía no tenía los 18 años y en cuánto pude fui a donar por primera vez, y desde entonces cuando puedo vuelvo». En su familia donar es un acto de generosidad colectiva: en su última donación fue acompañado por su padre, su tío y su tía.

La curiosidad fue la que hizo que Arturo de Pablo se convirtiese en donante. «La primera vez que doné fue porque vi uno de los autobuses de la unidad móvil y sentí curiosidad, entré a preguntar sin tener mucha información sobre el proceso y doné al momento sin ningún problema», recuerda. Ha vuelto recientemente por segunda vez, ya que considera que es algo que no le cuesta nada y que puede ayudar a alguna persona que lo necesite.

Estas experiencias llegan en el año con el peor inicio en número de extracciones, ya que respecto a primer semestre de 2024 ha habido un 8,16% menos.

Según Carlos Sola, director del Banco de Sangre de La Rioja, «los jóvenes no se animan a donar por desconocimiento de la necesidad, muchísima población no sabe que la sangre no se fabrica y si alguien no va a donarla no va a estar disponible cuando un familiar o nosotros mismos la necesitemos». Pese a ese desconocimiento, la cantidad de donantes juveniles sube «lentamente». Por ello, desde el Banco de Sangre dan mucha importancia a la promoción y divulgación en centros escolares, hospitales o centros educativos.

Albizu cree que la gente mayor está «más concienciada o les toca más de lleno problemas donde la sangre es esencial». A los jóvenes, según ella, les falta «esa motivación» para acercarse al hospital o esa «falta de preocupación» por su salud, según De Pablo. Otro factor que recuerda Brau es el miedo a las agujas que pueden sufrir muchos aunque esto no ha frenado a De Pablo que afirma tener «aprensión» a la sangre y las agujas. Los tres donantes animan a la gente de su edad coincidiendo en que es un proceso «rápido y sencillo» y con ello pueden salvar vidas. Además afirman que posteriormente se han sentido mejores personas.

Otro fenómeno que ocurre con la juventud donante es que donan menos veces al año que la gente mayor, estadística que se repite en toda España. El 50% de las personas que ayudan todos los años lo hacen una única vez. En el 2024 de los 1,1 millones de ciudadanos que donaron sangre, un 17% fueron primerizos.

La Rioja se sitúa penúltima, solo por delante que Canarias, en el índice medio de donación por comunidades pero esto se debe, según Carlos Sola, a que «los riojanos donan menos veces al año aunque el número de donantes sea igual o un poco superior al general en España».

¿Cómo donar sangre este verano? La primera opción para donar en verano es el centro de transfusión del Hospital San Pedro de Logroño, de lunes a viernes en horario de 8.00 a 20.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. También se puede acudir a la unidad móvil que este verano visitará más de 50 municipios. Este lunes está ubicada en Santurde de Rioja de 17.30 a 18.30 horas junto al Ayuntamiento y en Ezcaray de 19.00 a 21.00 horas en la calle Las Teñas, 8. Mañana se dirigirá a dos ubicaciones dentro de la capital, la calle Club Deportivo , 35 de 10.00 a 13.45 horas y dentro del sector de La Cava-Fardachón en la calle Torrecilla, 5-7. El miércoles estará en el centro de Logroño, en Gran Vía, 41 de 10.00 a 13.45 horas y en las plazas de los pueblos de Alesanco y Azofra. Más adelante, también pasará por las localidades de Ribafrecha, Cihuri, Anguciana y Nájera; entre otras. Los lugares exactos y horarios se pueden consultar en el calendario de extracciones de la web del Banco de Sangre de la Rioja o llamando al 941 298 494.

