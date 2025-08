Electrolux: auge y caída de una gran industria

Pío García Logroño Lunes, 4 de agosto 2025, 07:40 Comenta Compartir

Primero fue Ibelsa-Zanussi, más tarde Electrolux. La historia de la planta de Fuenmayor, emblema de la gran industria en La Rioja, comenzó a escribirse en 1976, cuando el grupo italiano de electrodomésticos, con sede en Pordenone (Friuli), decidió buscar unos terrenos en la España rural para asentar uno de sus centros de producción. Los encontró a orillas de la N-232, en el paraje de Buicio, entre viñedos y huertas. La factoría, con esa sucesión de tejadillos a dos aguas que le daba una estampa como de serrucho, adquirió unas dimensiones formidables. Empezó con 500 trabajadores, muchos de ellos del pueblo y de las localidades vecinas, aunque en su momento de mayor expansión la plantilla llegó a superar los 1.100 obreros. Cifras nunca vistas en esa época y difíciles de repetir. En aquellos años de la transición, marcados por la crisis y la inestabilidad política, su apertura supuso una inyección económica de primer nivel para la región –entonces aún provincia de Logroño–. El 15 de junio de 1978, en un reportaje publicado a doble página en el Diario LA RIOJA, el redactor se daba un asombrado paseo por la fábrica: comedor para 300 personas, once kilómetros de cintas transportadoras, 1.200 millones de pesetas de inversión, una capacidad de producción de 250.000 congeladores. «Representará –decía– el 11% de la producción industrial de la provincia».

La gran industria había desembarcado en La Rioja. La llegada de Zanussi fue impactante y antecedió en cinco años a la instalación de otra potente multinacional, General Motors, en el polígono industrial de El Sequero. Ninguna de ellas está ya. La multinacional sueca Electrolux compró el 49% de las acciones del grupo italiano Zanussi, que atravesaba por serias dificultades financieras, en diciembre de 1984. Desde entonces hubo varias tentativas de cierre, algunas muy serias. En verano de 1997 la compañía anunció un plan de reestructuración que incluía el cierre de la planta de Fuenmayor. Aquel golpe se frenó con ayudas económicas y con la llegada a La Rioja de la producción del frigorífico 'Eurocombi'. Sin embargo, esa decisión solo fue un aplazamiento. La sentencia final se firmó unos años más tarde. En un comunicado fechado en abril de 2005, el grupo de Estocolmo anunció que «estudiaba» el cierre de su factoría riojana, que entonces producía 348.000 unidades al año y en la que trabajaban 454 trabajadores fijos y 86 eventuales. En apenas unas líneas, que parecían sacadas de algún manual de justificaciones neoliberal, la compañía culpaba a la «creciente globalización» y a la «dramática presión en los precios procedentes de los países de bajo coste». «En este contexto –insistía– se ha decidido primar la rentabilidad, flexibilidad y ubicación estratégica de sus instalaciones fabriles».

1.100 empleados llegó a tener Zanussi/Electrolux en sus mejores momentos.

Hubo negociaciones, promesas, manifestaciones, declaraciones, visitas; pero fueron inútiles. Los suecos habían tomado una decisión y se mostraron inflexibles. Solo accedieron a negociar una salida menos traumática para sus empleados, algunos de los cuales fueron recolocados –por poco tiempo– en la planta que la compañía aún conservaba en Alcalá de Henares. La guillotina, afilada desde abril de 2005, cayó finalmente el 31 de marzo de 2006, fecha oficial de cierre de la factoría de Electrolux en Fuenmayor. «Fue un jarro de agua fría y una sorpresa absoluta», recuerda Jesús Izquierdo, entonces en el comité de empresa y hoy secretario general de UGT La Rioja. «A nosotros –explica– la empresa en ningún momento nos había trasladado que hubiera problemas económicos o de producción. De hecho, había entrado personal, las inversiones estaban hechas, el Eurocombi estaba funcionando muy bien... Y, de la noche a la mañana, nos anuncia esto Electrolux».

Industrialización

Misterios de las multinacionales. O quizá no tanto. Zanussi llegó en busca de mano de obra barata y treinta años después Electrolux se marchó a Hungría con la misma pretensión. Un histórico sindicalista riojano, Ángel Fernández, vivió de cerca esos dos momentos: entró a trabajar en Zanussi el primer día laborable del año 1977 y abordó, desde su puesto en la Ejecutiva Confederal de la UGT, el cierre final de Electrolux. «Era de una de las empresas fuertes y en su momento su instalación se vivió con esperanza. Además era una industria muy sindicalizada. Su cierre puede considerarse un hito de la desindustrialización», rememora.

Izquierdo apostilla que, una vez asumido el trago amargo del cierre, la negociación fue positiva: «Fueron cuatro meses de lucha, de presión y de conversaciones; pero el acuerdo resultó en líneas generales satisfactorio para los trabajadores». Los obreros se fueron, la fábrica cerró y a La Rioja llegaron algunos personajes estrambóticos, empresarios de sainete, recibidos con pompa por el Gobierno regional, pero que a la postre ni tenían dinero ni proyecto. Solaria, la sustituta de Electrolux, fue un bluff.

La historia de Zanussi puede dejar alguna enseñanza para el futuro. «Que vengan multinacionales no deja de ser una utopía si lo que buscan es mano de obra barata –resume Izquierdo–. Cuando hablamos de la necesidad de un plan industrial, pedimos apostar por los sectores estratégicos de nuestra región y ser un polo de atracción para nuevas tecnologías». Y Ángel Fernández tercia: «Ha habido una evolución industrial. Somos conscientes de que un Gobierno no tiene dinero ilimitado, pero habría que decidir en qué sectores hay que invertir. Pero este Ejecutivo no tiene política industrial; va tapando agujeros».

