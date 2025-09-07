Dos redes, un objetivo común

Víctor Soto Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

La comunicación fluye entre los padres de la red pública y la concertada. Sus asociaciones han hecho tabula rasa respecto a pasadas diferencias y ofrecen una esperanzadora buena sintonía, con evidentes diferencias, pero enmarcadas en un constructivo diálogo.

Esta semana se abrirán las aulas que volverán a acoger a un alumnado cada vez más diverso, en cuanto a nacionalidades, idiomas y procedencias, pero también en cuanto a necesidades. Y esa atención a la diferencia, ese diagnóstico precoz y ese tratamiento temprano es uno de los nexos que unen a FAPA y Concapa. Las dos redes coinciden en que es necesario reforzar apoyos y desdobles, pero también sensibilizar al profesorado y trabajar de la mano para construir una sociedad mejor y más preparada. No solo se trata de reducir el fracaso escolar, sino de formar ciudadanos de futuro y en ese mensaje no hay fisuras.

Las preguntas 1. Ya es el tercer curso escolar con el Gobierno de Capellán. ¿Qué ha supuesto ese cambio para su red?

2. ¿Qué piden a la Consejería en este nuevo curso?

3. ¿Están satisfechos con la política educativa del Gobierno?

4. ¿Sienten algún agravio?

5. El consejero ha explicado que es el momento de la atención a la diversidad. ¿Se está cumpliendo?

6. ¿Cómo se está atendiendo a la educación 0-3 años?

7. ¿Están satisfechos con la bajada de ratios o queda camino?

8. La red pública/concertada necesita...

Tampoco en que la bajada de ratios es una buena medida o en que el nuevo decreto de convivencia debe servir para crear un entorno escolar más responsable y seguro. Por eso, FAPA y Concapa piden que se les siga escuchando y que, lo que parece una obviedad, que el sistema educativo piense siempre en el alumno.

Ampliar Ángel del Campo, presidente de Concapa, en una imagen de archivo. Juan Marín

Ángel del Campo | Presidente de Concapa «Hay un sector social que nos ve como a un enemigo y hay que desterrar esa idea»

Ángel del Campo, presidente de Concapa (Confederación de apas y ampas de colegios concertados de La Rioja), reconoce que, desde la llegada a la Consejería de Educación de Alberto Galiana y su equipo, los padres de los centros concertados han encontrado un interlocutor que les escucha, «aunque luego las decisiones ya sean cosa de ellos». Para Del Campo esta situación supone un cambio significativo frente a la etapa anterior, aunque considera que lo más importante es que se logre un clima de entendimiento que, por el bien de todos, permita a los alumnos de la red concertada y pública formarse satisfactoriamente.

1. Afortunadamente, hemos recobrado la atención, el espacio y el equilibrio que reclamábamos para trabajar. Veníamos de un ambiente que no era el mejor y creo que hemos mejorado y eso resulta muy positivo para afrontar los retos educativos, que es lo que de verdad nos tiene que ocupar.

2. Lo principal es mantener el ambiente actual, sentirnos una parte real de la comunidad educativa, ni más ni menos que lo que somos. Y, además, tenemos muchos retos pendientes, por ejemplo, el de la convivencia. La Consejería de Educación ha mostrado mucho interés en la atención la diversidad y en la convivencia con su decreto recientemente publicado, que busca un mejor marco para que los centros tengan herramientas para resolver los problemas. Y respecto a otras peticiones, no variamos de las ya conocidas. Una de ellas es la financiación total del Bachillerato en la red concertada. Se reimplantó el cheque de ayuda a las familias aunque aspiramos a esa financiación completa. Este curso no va a subir el importe de la subvención, pero respetamos los tiempos, porque sabemos que hay una intención real de seguir en ese camino. Pero no renunciamos a avanzar. Lo que sí valoramos es que existe transparencia y confianza.

3. Sí, estamos bastante satisfechos porque hemos percibido buen talante y comunicación constructiva. De los temas que importan a la educación se puede hablar ahora con respeto y sensibilidad.

4. Nunca nos hemos sentido agraviados por la red pública. No es inteligente defender ese punto de vista. Somos parte del mismo sistema educativo y con la escuela pública nos unen más cosas de las que nos separan. Por lo que nos sentimos agraviados fue por algunas decisiones del Gobierno anterior.

Diálogo «Hemos recobrado la atención, el equilibrio y el espacio que reclamábamos. Veníamos de un ambiente que no era el mejor»

5. La convivencia es un asunto poliédrico, no es sencillo de abordar. Lo que está claro es que el profesorado debe contar con recursos suficientes. Si las situaciones complejas no se abordan en Primaria, lo más probable es que se agraven en Secundaria y puedan desembocar en abandono escolar o en otras situaciones. Por eso estamos satisfechos, por ejemplo, con el Proyecto Neres (Proyecto de Neurodesarrollo y Rendimiento Escolar) que está desarrollando la Consejería y que dota de recursos a los centros que sentían carencias. Y también estamos de acuerdo con el espíritu del nuevo decreto de convivencia, que aporta recursos a los centros, algo que echaban de menos. Creo que es un decreto positivo y muy consensuado por la comunidad educativa. Pero lo importante es no dejar que nos coma la inmediatez y desarrollarlo con ambición de mejorar y pensando en el futuro.

6. Es una etapa no obligatoria y hay muchas familias que no escolarizan tan temprano. Algunos centros concertados la están implantando, pero depende de cada proyecto educativo. Lo importante en este aspecto y en otros es defender la conciliación y la libertad de elección.

Financiación del Bachillerato «Este año no sube el importe de la subvención pero respetamos los tiempos porque sabemos que hay una intención real»

7. Responde a una realidad, que no es otra que la caída de la natalidad. Como familias aspiramos que la bajada dé lugar a una previsión, que sirva para afrontar nuevas realidades como la convivencia o la diversidad. Pero lo de verdad importante es un planteamiento sensato y con la vista puesta en el futuro.

8. Que recordemos que no somos enemigos, que somos una educación que colabora en la formación de los alumnos y en la construcción de la sociedad. Hay un sector social que nos ve como enemigo y debemos desterrar esa idea.

Ampliar Manuel Pérez, presidente de FAPA-Rioja, solicita que el decreto de convivencia sirva para luchar contra el acoso escolar. Justo Rodríguez

Manuel Pérez | Presidente de FAPA «La Consejería debería desarrollar ayudas autonómicas a la neurodivergencia»

Atención a la diversidad, refuerzo de los servicios complementarios de los centros, sensibilización y formación del profesorado para detectar y tratar las neurodivergencias, ayudas públicas para los que las sufren... El listado de peticiones que enumera Manuel Pérez, presidente de FAPARioja, la federación que aglutina a las familias de la red pública, es larga, pero él insiste que para nada excluyente. «Habrá algunas diferencias, pero vamos de la mano de Concapa, por lo que a todos nos importa son los niños», resume.

1. A pesar de lo que pueda parecer, existe un buen diálogo. Con el viceconsejero y el consejero hay una buena relación y compartimos la mayor parte de los objetivos, aunque algunos no sean coincidentes. Sin embargo, con el Ayuntamiento hemos notado que se ha achicado el espacio de diálogo y hay temas muy importante que tratar, como los que respectan a los entornos escolares. Hemos hablado con la concejala de Infancia y hay buena predisposición, pero nos gustaría un mayor diálogo para tratar de unos entornos menos contaminados, más accesibles, verdes y cercanos y también de unos patios abiertos por la tarde, que son la puerta a la convivencia. Ya estamos desarrollando una iniciativa de patio abierto que seguro irá para adelante.

2. Más allá de las palabras hay que atender la inclusión. Tanto FAPAcomo Concapa nos hemos reunido con asociaciones de alumnos y alumnas con neurodivergencias (TDH, altas capacidades, dislexia, trastornos del espectro autista...) y nos han trasladado un mensaje claro: falta sensibilización en el profesorado respecto a estos niños con dificultades. Además, la Consejería debería desarrollar ayudas autonómicas a la neurodivergencia porque muchos de estos alumnos deben acudir por la tarde a gabinetes privados y solo existen ayudas del Ministerio y, en el caso de la dislexia, ni tan siquiera. Hablamos de que los estudios cifran esos niños con neurodivergencias en el 20% del alumnado, es decir, unos 12.000 en La Rioja. También creemos que, con el nuevo decreto de convivencia, debemos actuar antes en el acoso escolar y tomarse muy en serio los discursos de odio. De la misma forma, el Gobierno debe dotar de contenido la figura del agente de igualdad, recogida en la Ley de Igualdad. Y, por último, mejorar los servicios complementarios, como madrugadores y comedores, que son esenciales para la conciliación. Incluso tardones, porque para elegir libremente un centro también hay que desarrollar esos servicios que pueden determinar la elección.

3. Siempre hay que reivindicar Y creo que estaríamos mejor si la Consejería mostrase una mayor sensibilidad y atención a la diversidad desarrollando esas ayudas directas a las familias con niños con neurodivergencia.

Ayuntamiento de Logroño «Se ha achicado el espacio de diálogo y tenemos temas importantes que tratar como el de los entornos escolares»

4. No. Tenemos buena sintonía con Concapa. Si hablamos del cheque bachillerato, por ejemplo, que exista la ayuda, pero que nunca se desatienda al resto de familias.

5. Falta y no por que lo digamos nosotros, sino porque nos lo transmiten las familias. Hay buenas iniciativas, como el Proyecto Neres pero, curiosamente, a él se han adherido un 75% de los centros concertado y solo un 5% de los públicos. No es un agravio, pero creemos que se tenía que haber informado y concienciado más a los centros públicos porque nos parece desaprovechar un recurso público que habla de detección, de diagnóstico, de psicología... Ha faltado empuje para una iniciativa muy interesante.

6. Creo que debe ser una apuesta decidida sobre todo en el ámbito rural, porque en el urbano existen centros privados casi totalmente financiados. Pero desarrollar esa formación sobre todo en los pueblos sirve para fijar población. Hay que empujarlo, como ha hecho el Ayuntamiento de Anguiano. La Consejería puede hacerlo.

Escuela 0-3 años «Tiene que ser una apuesta decidida sobre todo en el ámbito rural porque sive para fijar población»

7. Más debería bajar para atender a la diversidad. Menos alumnos y más concienciación. La natalidad se desploma desde 2011 y es necesaria esa bajada de ratios. Porque hablar de diversidad es hablar de formar ciudadanos funcionales y mejorar la convivencia social, es salud pública, es inversión. Se está haciendo algún esfuerzo, pero necesitamos más.

8. Que la infancia sea el centro de la educación en la concertada y en la pública. No nos damos cuenta de lo importante que es invertir en la infancia, en su salud física, mental, psicosocial...

Comenta Reporta un error