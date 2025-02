Todos son distintos, todos son iguales

Diego Marín A. Logroño Jueves, 20 de febrero 2025, 07:03 Comenta Compartir

Georgia, República Dominicana, Gambia, Honduras, Senegal, Bangladesh, Mali… son algunos países de procedencia del alumnado del CEIP Vélez de Guevara de Logroño. Además de los más habituales en toda La Rioja, que son Marruecos, Rumanía y Colombia, el colegio del centro de la capital alberga otras muchas nacionalidades entre sus escolares, también europeas: Alemania, Portugal, Ucrania y España. En total, 21. Y han sido más, sumando Brasil y Cuba. Cuatro continentes (Europa, América, África y Asia) representados en uno de los colegios más pequeños de Logroño.

El Vélez de Guevara tiene 150 alumnos y 26 maestros para Infantil y Primaria, impartiendo clase a niños de 3 a 12 años, con una sola clase por curso. Los escolares españoles son mayoría (36), seguidos de los pakistaníes (26) y marroquíes (25). Su directora, Icíar Jiménez Solano, asegura que, al ser un centro muy pequeño, la educación que imparten es «muy familiar». «Al igual que otros colegios, tenemos muchas nacionalidades distintas pero la convivencia es muy buena. A partir del 2008 empezó a llegar mucha inmigración. Y aquí caben todos», expone Icíar Jiménez. Una razón para semejante diversidad es que, al no contar con las clases completas, sin llegar a 25 niños en Primaria, desde Escolarización dirigen allí a muchos alumnos que llegan a Logroño con el curso ya empezado.

El crecimiento de alumnos extranjeros en colegios e institutos de La Rioja ha sido sobresaliente desde el curso 2000-01, cuando apenas representaban el 2%, hasta ahora, que con un 17,1% es la segunda comunidad, después de Islas Baleares, con mayor porcentaje, si bien desciende hasta el 9% en la UR, donde los rumanos son los segundos más presentes (1,8%). Marruecos (24,7%), Rumanía (19,4%), Colombia (13,4%), Pakistán (5,3%) y Venezuela (3%) son las nacionalidades más habituales en los centros educativos riojanos.

«Los niños no tienen ningún problema, tienen las mismas inquietudesy la convivencia es buena» Icíar Jiménez Solano Dir. CEIP Vélez de Guevara

«Las familias agradecen el trabajo que hacemos con sus hijos. Y los alumnos también te aprecian» Rubén Crespo Grijalba Maestro del Vélez de Guevara

«Es duro porque este es un colegio donde se trabaja mucho pero muy bien gracias a unos maestros maravillosos. Por el problema del idioma tenemos mucha ayuda y desdobles para poder atender a todos. Tenemos profesorado para poder hacerlo», advierte la directora. Incluso el proyecto educativo es bilingüe y cuentan con una auxiliar de conversación. Esto supone para muchos alumnos un tercer idioma: el materno, español e inglés.

«A pesar de lo que muchos puedan opinar, enriquece mucho tener en clase chavales de diferentes culturas que nos cuentan los juegos, tradiciones y fiestas de su país», asegura Icíar Jiménez. Así, celebran con normalidad la Navidad, Halloween, el Día del Libro, Carnaval… pero en una edición la semana cultural dedicada a la alimentación reunieron muestras gastronómicas de casi todo el mundo. «Fue impresionante», recuerda la directora. Eso sí, cuentos tradicionales europeos como 'Caperucita Roja' o 'El patito feo' son desconocidos para los niños africanos y con ellos hay que partir de cero, incluso incorporan otros de sus culturas.

«Lo que más nos cuesta es enganchar a las familias, su implicación es nuestro caballo de batalla», reconoce Icíar Jiménez. Tal es así que, como actividad extraescolar, disponen de clases de español para los padres. Quizá lo más dificultoso, reconocen en el colegio, sean las reuniones con los padres, así que muchas veces los hijos ejercen de traductores. También cuentan con un coro de 45 niños de tercero a sexto de Primaria igual de multicultural.

Ampliar Los alumnos de las 21 nacionalidades del colegio posan en el patio. Justo Rodríguez.

«Aquí son de Messi o Ronaldo»

La población extranjera «se mueve mucho», a veces por motivos laborales y otras por conflictos internacionales, como las guerras de Afganistán y Ucrania, que les proporcionaron nuevos alumnos, aunque ahora el fenómeno migratorio procede principalmente de América del Sur. Pero eso no supone un dilema. «Los niños no tienen ningún problema, todos tienen las mismas inquietudes y la convivencia es buena, no se ven distintos. Aquí son de Messi o de Ronaldo, nada más», aclara Icíar Jiménez.

Rubén Crespo es maestro de Ciencias Naturales, Inglés y Plástica y asegura tener suerte de trabajar en el Vélez de Guevara. «Estoy descubriendo muchas cosas de diferentes culturas a través de los niños», declara. Pero no todo es de color de rosa. El profesor reconoce la dificultad que entraña impartir algunas materias en inglés cuando algunos alumnos llegan con un importante déficit en ese segundo idioma, si no el tercero porque tampoco hablan español. «Me gustaría que Educación nos ayudara con un profesor de inmersión en lengua inglesa, igual que tenemos a uno en castellano, para que los niños que tienen esas carencias se puedan poner al nivel de los demás», reclama Rubén Crespo.

«Las familias agradecen mucho el trabajo que hacemos con sus hijos. Y los alumnos también te aprecian, cuando los vemos fuera del ámbito educativo, en un parque o en un centro comercial, enseguida vienen a saludarte», reconoce Crespo. «El hecho de tener clases tan diversas hace que trabajemos duro para atender a todos», añade Jiménez. Es más, cada final de curso el colegio financia una excursión para todos.

Comenta Reporta un error