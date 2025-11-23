Diez años de huevos camperos

Mamen Carrillo junto a una clasificadora de huevos de Huevocón en Los Molinos de Ocón.

Hace doce años comenzó a fraguarse el proyecto de la granja de huevos camperos Huevocón en Los Molinos de Ocón, que por fin inició su andadura en 2015 como una explotación familiar en la Reserva de la Biosfera de La Rioja. En este tiempo, ha destacado por el trato cercano con el cliente, la calidad y que el producto llega al consumidor directamente del medio rural, sin intermediarios.

La aventura arrancó con cuatrocientas gallinas y, después de dos ampliaciones, tiene capacidad para mil ochocientas (tres recintos para seiscientos animales) aunque no ha pasado de mil cuatrocientas. Ahora sus propietarios se enfrentan a una decisión difícil tras dos años de lucha personal por problemas de salud. Rafa Balmaseda se jubila y Mamen Carrillo no seguirá sola, así que en su décimo aniversario cesarán la actividad el próximo 31 de diciembre.

Han puesto a la venta la empresa y su ilusión es que alguien con la misma idea de negocio, de trato directo, pueda hacerse cargo. «Tenemos gallinas Leghorn, blancas y marrones. Las cuidamos lo mejor que podemos y comercializamos los huevos que son de muy buena calidad», explica Mamen. «Es la única granja de huevos camperos de La Rioja. Por la noche las gallinas están cerradas porque aquí en la Reserva de la Biosfera hay mucho animal suelto, pero por el día están abiertas de continuo, salen al parque exterior vallado cuando quieren. Dentro tienen la alimentación y bebida y ponen los huevos», señala la granjera.

Disponen de 6.000 metros cuadrados al aire libre y tres recintos cerrados. El trabajo diario comienza a las 08.00 horas revisando el estado de los animales, echándoles comida, comprobando que todo esté bien y limpiando. También se abre para que salgan al exterior y entonces Rafa y Mamen se dedican a recoger y clasificar los huevos para venderlos al día siguiente.

Este proceso se hacía hasta que llegó el problema de la gripe aviar. Desde el jueves 13 de noviembre, por orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todas las aves que se crían al aire libre deben permanecer confinadas, algo que ha trastocado el día a día en explotaciones como esta de Huevocón y conlleva la adaptación de sus propietarios y de sus gallinas a la nueva circunstancia.

«Tenerlas cerradas no es de nuestro agrado. Los primeros días estaban inquietas porque están acostumbradas a estar sueltas y no es lo mismo. Intentamos suplirlo dándoles una alimentación similar a la que tienen cuando salen, porque ahora está totalmente prohibido que estén fuera. Cuando se produzca algún cambio nos lo comunicarán de la Consejería de Agricultura y Ganadería», comenta Mamen.

Asegura que aquí no han tenido problemas y los análisis realizados a sus animales muestran que están perfectos.

El huevo campero no es grande porque la gallina, en situación normal, está prácticamente todo el día correteando por fuera. Las propiedades organolépticas son parecidas al convencional, pero este tiene una mayor densidad y color, porque, aparte del pienso con el que se alimentan, en el parque picotean cebada y alfalfa sembrada. También comen calabaza. Dependiendo de la temporada del año, Rafa y Mamen varían su menú y eso le da el color a la yema que puede ser más naranja o amarillenta.

El huevo de Ocón tiene casi el 95% de su venta en un mercado de productores de Vitoria, desde que inició su actividad. El resto se distribuye en la zona del Valle de Ocón como producto de kilómetro cero y en Calahorra. Preparan estuches de docena y, para restaurantes, bandejas de treinta unidades.

Rafa y Mamen han hablado de boca a boca de la venta de Huevocón y lo anunciaron a través de UAGR. Si alguien está interesado puede contactar por correo electrónico (info@huevocon.es).

«Aparte del producto, lo que más valoramos es el trato de tú a tú con los clientes. Ahora que nos despedimos estamos recibiendo numerosas muestras de cariño y agradecimiento», finaliza Mamen.

