Vidas que cambian «en un solo segundo»

Juan Marín del Río Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 16:28

La Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) han llevado a cabo este lunes en la N-232, a la altura de Recajo, un control preventivo dentro de la campaña 'Al volante, cero distracciones', con el objetivo de concienciar a los conductores sobre los peligros de perder la atención en la carretera. En esta ocasión, el operativo ha contado con la participación de dos usuarios de Aspaym (Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas), Aitana Castillo y David Galindo, ambos víctimas de accidentes de tráfico que les dejaron secuelas físicas permanentes.

Su testimonio, lleno de emoción y aprendizaje, ha servido para poner rostro y voz a las consecuencias de un segundo de distracción. Aitana Castillo, que sufrió un grave accidente cuando era adolescente, ha relatado cómo su vida cambió «por completo» aquel día. «Iba en bicicleta con una amiga, un coche me golpeó y terminé en coma durante varios meses en la UCI de Burgos. He pasado por fisioterapia, logopedia y hasta por un psicólogo, porque las secuelas afectan también a la memoria y las emociones». Aitana, que actualmente continúa su recuperación en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero, estudia y se prepara para sacarse el carné de conducir. «Mi consejo a los conductores es que sean conscientes de que en un segundo su vida puede cambiar. Cada giro, cada despiste, cuenta. Y, sobre todo, que nunca conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas», ha advertido a los conductores que la Guardia Civil detenía en el control.

David Galindo, también usuario de Aspaym, ha compartido su experiencia tras sufrir un accidente en 2016, cuando un camión le arrolló mientras circulaba en bicicleta con unos amigos. «Tuve la mala suerte de que me golpeó un camión, pero la buena de llevar casco, que me salvó la vida», ha explicado. Su mensaje ha sido rotundo: «Nunca hay que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y a los ciclistas, recordarles la importancia del casco; puede ser la diferencia entre la vida y la muerte».

Durante el control, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico ha informado a los conductores sobre la campaña, que busca reducir los accidentes causados por distracciones, especialmente por el uso del teléfono móvil. Según datos de la DGT, el 30% de los accidentes graves y mortales en España tienen como causa principal la distracción, y el uso del móvil sigue siendo uno de los factores más comunes.

Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La Rioja, ha destacado la relevancia de esta iniciativa y la colaboración con Aspaym. «Es la primera vez que nos acompañan en La Rioja. Queremos que el conductor entienda que una distracción puede tener consecuencias fatales. Este año llevamos seis fallecidos en carreteras riojanas, una cifra menor que en años anteriores, pero detrás de cada número hay una vida truncada».

Desde Aspaym, Samuel Regueira, su responsable de comunicación, ha subrayado la importancia de estas acciones conjuntas. «Llevamos 19 años colaborando con la DGT en campañas de sensibilización. Aunque en La Rioja no tenemos aún una sede de Aspaym, la colaboración con el CRMF de Lardero ha hecho posible que podamos trasladar aquí el mensaje de la campaña».

Con este tipo de iniciativas, la DGT y Aspaym buscan poner el foco en la prevención y la responsabilidad al volante, recordando que cada pequeño gesto puede salvar vidas. Como ha señalado Aitana, «la vida puede cambiar en apenas un segundo». Un mensaje directo y real que, más allá de las estadísticas, apela a la conciencia de todos los conductores.