A dónde debe ir el Vaticano, según los riojanos

Manuel Hernández Párroco de Rodezno, Zarratón y Briñas «Sería bueno que el nuevo Papa conectara con la gente de hoy»

Manuel Hernández Sigüenza tiene 32 años y se ordenó sacerdote en julio de 2018. Es vicario parroquial de Haro, párroco de Rodezno, de Zarratón y Briñas, y profesor de Religión. La noticia de la muerte del Papa le llegó por WhatsApp en Francia cuando estaba preparando un viaje para el Jubileo de jóvenes de este verano en Italia. «Inmediatamente, llamé a la gente de mis pueblos para que tocaran las campanas a difunto. Se vivió con naturalidad por la situación física en la que estaba, pues, aunque la muerte fuera una sorpresa, no era algo inesperado», señaló. A su juicio, el nuevo pontífice debería «seguir tendiendo puentes con el mundo, tal y como han intentado hacer los papas anteriores. En un contexto de globalización —en las últimas décadas, marcadamente virtual—, es necesario que la Iglesia se haga presente en la sociedad, y no quede reducida a algo histórico. Sería bueno que el nuevo Papa conectara con la gente de hoy». Respecto al sucesor, Hernández cree que «cada Papa marca más en determinados sectores: Juan Pablo II a los jóvenes, Benedicto XVI a los intelectuales, Francisco a las minorías… Personalmente, y más allá de que el Papa es elegido por el Espíritu Santo, me gustaría alguien muy humano y, a la vez, muy espiritual».

Vanessa Gil Catequista en Calahorra «Es necesario atraer a la juventud a la Iglesia»

Vanessa Gil, catequista desde el año 2018 en la iglesia de la Santísima Trinidad de Calahorra, considera que uno de los retos que debe afrontar con prioridad el nuevo Papa es el acercamiento de más jóvenes a la Iglesia. «Creo que es necesario atraer a la juventud, que se sientan integrados en la Iglesia para que no se pierda la fe entre la juventud», sostiene ella.

Del pontificado del papa Francisco valora sobre todo «la fuerza que ha tenido hasta el final» y «su cercanía». «Dejaba que todo el mundo se pudiera acercar a él, saltándose el protocolo, y sobre todo, a las personas enfermas o con alguna discapacidad», destaca esta catequista.

Por otro lado, del próximo pontífice espera que muestre un perfil «moderado» y que se centre en el papel «evangelizador» de la iglesia, así como que «continúe» con la labor iniciada por el papa Francisco para resolver los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la Iglesia como los casos de abusos a menores.

Pilar Criado Mujeres en la Iglesia «Hay que conseguir la igualdad en todos los aspectos»

La portavoz de Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, Pilar Criado, no duda en señalar los objetivos más urgentes que deberá afrontar el nuevo Papa: «Hay que continuar por el camino de la sinodalidad, en el que todos participamos en la Iglesia, que no es solo cosa de obispos, cardenales y curas. Y darle su puesto en igualdad a la mujer en todos los aspectos: tanto de ocupación de responsabilidades como de ministerios, llegando hasta el sacerdocio. En el tema de homosexuales, que los que sean cristianos se sientan acogidos por la Iglesia porque Dios nos quiere a todos». Para Criado, resulta esencial actualizar «las liturgias y los lenguajes», de manera que los entienda todo el mundo y, en especial, los jóvenes, «que han abandonado la Iglesia». En cuanto a los posibles candidatos, Criado muestra su preferencia por dos cardenales españoles que recogen el testimonio de Francisco: Cristóbal López, arzobispo de Rabat, yJosé Cobo, de Madrid.

Eduardo Torres Párroco del Alhama y Arcipreste del Alhama-Linares «Francisco planteó los problemas y el nuevo Papa tendrá que resolverlos»

El párroco cerverano Eduardo Torres (profesor de Teología en la Universidad de Navarra y que estuvo diez años en la Universidad de la Santa Cruz en Roma) destaca que «sería bueno que el nuevo Papa fuese jurista, competente en derecho canónico y conozca bien el Concilio Vaticano II porque hay elementos que no se han aplicado todavía y Francisco, con buena voluntad, tuvo que improvisar».

«Debería continuar con la descentralización de la Iglesia. Es urgente establecer una separación de poderes con tribunales independientes, como se puso de manifiesto en la crisis de los abusos», indica Torres, y añade que «también se debería tener clara cual es la tarea del concilio, de los sínodos, del papado, lo que correspondería a los patriarcados, conferencias episcopales y encontrar un sistema para establecer un modo de trabajo organizado y orgánico de obispos y sacerdotes, que no dependa de la buena voluntad como ahora, sin estar muy delimitadas las obligaciones y derechos de cada uno».

Torres piensa que «Francisco sacó a la luz los problemas y los planteó con mucha claridad. Habló de la mundanización de la Iglesia y el clero, del peligro delmarxismo y del clericalismo. Los problemas están planteados, pero ni mucho menos resueltos y el papa que venga va a tener toda esta tarea por delante».

Purificación Conde Librería religiosa Ars «Es esencial trabajar por la unidad y por la paz, por encima de interés partidarios»

Purificación Conde es una de las encargadas de la librería Ars, especializada en libros y objetos religiosos y emplazada en la calle Caballerías de Logroño. Ahora bucea entre volúmenes de todos los grosores, pero antes fue voluntaria de las Siervas Seglares de Jesús en Chile y Ecuador. Purificación cree que el nuevo pontífice debería «dar continuidad al legado de Francisco»: «Ha escrito muchísimo y se ha dirigido a todo el mundo, tanto a los ancianos como a los jóvenes. Pero está también el legado de actitudes, de estilo: a mí me fascinaba por su gran apertura. Ha dicho muchas veces que en la iglesia cabemos todos». Para Purificación Conde, dos retos fundamentales se dibujan en el horizonte; dos retos que deberá afrontar el hombre que salga elegido en el cónclave: «Lo fundamental es trabajar por la unidad de la Iglesia. El otro día escuchaba que estaba polarizada en dos bandos; creo que es esencial trabajar por la unidad. Otro reto grande, que el papa Francisco siempre ha tenido presente, es el trabajo por la paz. La paz entre las naciones, buscar el bien común, aparcar los intereses partidarios, ya sean personales o nacionales». En cualquier caso, advierte que cada pontífice ha dejado su «impronta personal». «Yo le pediría –resume– que encarne con su vida y su palabra el Evangelio».

Nicolás Pérez-Aradros 'Changuillo' Misionero arnedano en Brasil «Me gustaría que el próximo sea un Papa pastor, próximo a los más olvidados»

«Me gustaría que fuese un Papa pastor, próximo a la gente, principalmente a los más pobres, a los últimos de la sociedad, a los más olvidados… Próximo y solidario con los más sufridos». Es el deseo del agustino recoleto arnedano Nicolás Pérez-Aradros, 'Changuillo', que va a cumplir 45 años de labor misionera, pastoral y social, en la desembocadura brasileña del Amazonas, en la ciudad de Salvaterra y de sus 27 poblados.

Con ese anhelo, le gustaría que dé continuidad a la proximidad que fue la marca del pontificado de Francisco. Y que a la sinodalidad en la Iglesia, ese llamado al diálogo abierto, a la comunión fraterna y a la corresponsabilidad en las tareas y misión de la Iglesia.

Agradeciendo el legado de Francisco también al promover la Amazonía como centro de la preocupación de la Iglesia, Pérez-Aradros apunta el trabajo en favor de la paz y contra el absurdo de las guerras y promover e incentivar el cuidado de la naturaleza y la justicia social como desafíos que ha de afrontar el nuevo Papa. Hacia dentro de la Iglesia, apunta promover la comunión, la colegialidad, la corresponsabilidad de todos los bautizados y ampliar el protagonismo de los laicos, principalmente de las mujeres.

María Jesús Sauca Presidenta de Escuelas Católicas «Espero que apueste por la educación como motor de transformación»

María Jesús Sauca, directora de Marianistas y presidenta de Escuelas Católicas (entidad que agrupa a 26 centros religiosos de La Rioja), espera que el nuevo pontífice continúe con la apuesta de Francisco «por la educación como motor de transformación». «Otro reto que debe acometer –abunda– es la unificación de la Iglesia y procurar que tanto la Iglesia como los centros católicos seamos relevantes en el mundo actual y nos adaptemos a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de las personas porque el mundo está cambiando». Aunque prefiere no aventurar nombres, Sauca sí pide «una continuidad con la labor» de Bergoglio: «Francisco ha sido una personalidad muy relevante, que nos ha dado una nueva visión de las cosas. Hemos descubierto otras necesidades y hemos mirado a otros horizontes. No se debe abandonar su labor». Y, en este sentido, señala la necesidad de «mirar y apostar por los diferentes, por los más necesitados y por la mujer».

Rufino Grández Capuchino. Misionero en México «Me gustaría que el nuevo Papa siguiera la línea de las encíclicas de Francisco»

Rufino Grández (Alfaro, 1936), capuchino, profesor de Sagrada Escritura y autor de varios libros, es misionero en México. En la frontera de los 90 años, fray Rufino imparte catequesis por Youtube. De Francisco, destaca su preocupación «por la pobreza, la emigración, las discriminaciones, el maltrato de la naturaleza». Al pontífice que salga del cónclave le pide de esta manera que «siga las líneas de las encíclicas de Francisco» y que continúe con la sinodalidad, con el impulso a la corresponsabilidad. Incluso cree necesario «encontrar un camino de acogida total con aquellos que decidieron separarse en el matrimonio y emprendieron una nueva vida de pareja». Fray Rufino entiende que el nuevo Papa tendrá ante sí los retos de «fortificar en la fe a sus hermanos en el episcopado y de fortificar la unidad en la Iglesia dentro de la diversidad de culturas». En un mundo tan convulso y amenazante, el pontífice tiene que ser «un instrumento de paz».

