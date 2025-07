«He tenido que buscar soluciones para ser autónomo»

Pelayo Fernández | Estudiante de braille en la ONCE

Adriana Iruzubieta Logroño Miércoles, 30 de julio 2025, 20:12 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Pelayo Fernández, vecino de Logroño, forma parte de un grupo de personas con baja visión que están aprendiendo braille. Él ha empezado hace apenas cuatro meses en la sede logroñesa del Grupo Social ONCE, a sus 71 años. Una degeneración macular le obligó hace seis años a cambiar su forma de relacionarse con el mundo y su objetivo es claro, «seguir siendo autónomo», y este método de lectoescritura se le presenta como una herramienta para mantener su independencia.

Asiste a clases grupales una vez por semana. En ellas, con el apoyo de David Aboal, instructor de braille, aprenden las bases del sistema y practican con herramientas como la máquina Perkins y la línea braille, un dispositivo electrónico que se conecta al móvil y al ordenador. El aprendizaje, según Pelayo Fernández, es «lento pero progresivo». «El primer día es fácil ilusionarse porque empiezas a reconocer letras pero cuando te pones a leer, los dedos no distinguen los puntos», cuenta Fernández.

Este lenguaje cumple 200 años y está basado en una combinación de seis puntos en relieve formados por dos filas y tres columnas. Con él, se pueden representar letras, números y símbolos. Aunque hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, el braille sigue siendo una herramienta clave para las personas ciegas o con alguna discapacidad visual que, como dice Aboal, «permite el acceso al mundo real, da libertad y autonomía en la vida de las personas con discapacidad visual».

Algo que también ha destacado Pelayo Fernández es el ambiente de la clase: «Nos reímos mucho. A veces nos inventamos palabras, a ver si cuelan. Es tan divertido que se lo recomendaría hasta a los que pueden ver». Además, al estar junto a gente que se encuentra en la misma situación, se prestan ayuda y apoyo. Cada uno con sus propios medios va utilizando este sistema para identificar algunas cosas que tienen en casa, como por ejemplo, los botes de especias, a los que Fernández les pone nombre con un punzón y una cinta adhesiva.

Cada uno con sus propios medios va utilizando el braille para identificar algunas cosas que tienen en casa

«Nos reímos mucho. A veces nos inventamos palabras, a ver si cuelan. Es tan divertido que se lo recomendaría hasta a los que pueden ver»

Lo que más echa en falta en su vida cotidiana es saber reconocer correctamente los productos de los supermercados o poder diferenciar en los establecimientos el servicio masculino del femenino. «Con una H y una M en idioma braille en las puertas, no me volvería a pasar lo que ya me ha ocurrido más de cuatro veces», solicita Fernández.

La ONCE no solo le ha ayudado con las clases, también él se ha ayudado de su servicio de tiflología para obtener instrumentos adapatados a su condición, por ejemplo, monederos o vasos para que no se vuelque el agua y los mandos a distancia para los semáforos. Hace dos años y medio se afilió a la organización porque las gafas con filtros que le ofrecían las ópticas se quedaban obsoletas cada dos meses y su precio era muy elevado.

El Grupo Social ONCE cierra un 2024 «de récord» El pasado año, según el 'Informe de Valor Compartido', el Grupo Social ONCE consiguió llegar a 77.000 trabajadores, un hito para la entidad, siendo 300 parte del equipo riojano con 60 nuevas incorporaciones. Los ingresos totales aumentaron un 8% y esto se «traduce en una mayor inversión en proyectos sociales», según Belén González, delegada de la ONCE en La Rioja. El número de afiliados en la región también se ha incrementado en 52, sumando 620. Además, se ha creado la Fundación ONCE Baja Visión para los ciudadanos que están pierden vista pero no entran dentro de los requisitos de la organización. Con estos datos se convierten en el mayor empleador de personas con discapacidad en el mundo.

Comenta Reporta un error