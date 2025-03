Cuando la carrera deportiva y la universitaria van de la mano

Facilidades para compaginar estudios y entrenamientos

Una de las deportistas de alto nivel que está dentro del programa PADAN es Carla Prieto. La jugadora de voleibol jarrera, que cursa el Grado de Nutrición Humana y Dietética, se decantó por UNIR, después de tener que dejar sus estudios presenciales de Fisioterapia, ante la imposibilidad de compaginar carrera universitaria y deporte profesional.

La organización es fundamental en la vida de esta riojana, que milita ahora en el equipo alicantino Medsur Finestrat. «Por las mañanas entreno dos días en pista y dos en gimnasio y cuando termino me pongo a estudiar», explica. «Quizá lo que más me cuesta es saber que al llegar a casa, después de entrenar, o por las tardes, en vez de descansar hay que ponerse a estudiar. Hay que tener mucha fuerza de voluntad», reconoce.

No obstante, admite que le gusta lo que estudia, «y me dan muchas facilidades. Las clases se quedan grabadas y la comunicación con los profesores a través del foro, ante cualquier duda, me parece muy útil. Lo mismo que con la tutora, que me responde muy rápido y me resuelve cualquier problema».

Esas facilidades son las que llevaron al riojano Pablo Arenzana, en la cantera de la Real Sociedad, a decantarse también por el Grado de Nutrición Humana y Dietética en UNIR. En su caso, el objetivo es sacarse una doble licenciatura con el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Voy adaptándome, según entrenemos por la mañana o por la tarde, y el horario que me queda libre es el momento que dedico al estudio. Además, en Zubieta –ciudad deportiva de la Real–, también tenemos horas pautadas para realizar estudio».

Arenzana cree muy positivo este tipo de programas, porque «al final en este trabajo nunca sabes dónde vas a estar el año que viene y esto hace que puedas seguir estudiando desde cualquier sitio y casi de la misma manera sin importar dónde estés». Igualmente valora que «si tengo algún problema, también me ayudan».