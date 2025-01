En mayo de 2024, Antonio Maíllo venció en las primarias de Izquierda Unida y decidió integrar a las otras tres corrientes en su ejecutiva. Ese es el modelo que busca este profesor de Clásicas de convicciones férreas y verbo suave que al hablar de la ... construcción de un frente amplio en la izquierda, incluyendo a Podemos, pone como primer hito «la creación de espacios de amabilidad y afecto».

– El Parlamento ha tumbado el decreto ómnibus que prorrogaba ayudas sociales, revalorizaba las pensiones... ¿Es reversible?

– El Gobierno debe presentar los decretos que recuperen los derechos ante una actitud tan irresponsable de las derechas. Frente a los que hacen juegos de tronos desde la irresponsabilidad, un Ejecutivo que se precie tiene que buscar los camino para resolver los problemas de la gente. Izquierda Unida lo tiene claro. Y también decimos que hay que presentar los presupuestos. No puede haber un retraimiento preventivo.

– ¿Puede el PSOE dilatar los plazos para que el descontento social desgaste al PP?

– No. Las medidas suponen perjuicios para millones de personas. Debe volver a presentar los decretos con celeridad y aprobarlos con carácter retroactivo. Creo que lo que ha empezado es el desgaste de las derechas porque existe una gran indignación popular a causa de esta jugarreta.

– ¿IU va a mantener siempre al Gobierno de Pedro Sánchez?

– Nosotros tenemos un pacto de legislatura y apoyamos medidas. Cumplir el pacto es una obligación, pero tenemos posturas, por ejemplo en política exterior y defensa, que no compartimos ni apoyamos. Somos una formación seria y apoyamos lo firmado.

– Llevamos año y medio escuchando que va a ser una legislatura corta. ¿Lo será?

– IU va a apostar porque haya legislatura completa y se desarrollen y cumplan los acuerdos. Nos jugamos la ampliación de derechos y mejoras en la calidad de vida de mucha gente: los servicios públicos, la revalorización de las rentas del trabajo, la asignatura pendiente de la vivienda...

– ¿Cuál es la situación del proyecto Sumar?¿Se encuentran cómodos en él o ha sufrido desgaste?

– Estamos en el inicio de una nueva etapa en la que se está trabajando de otra forma, construyendo decisiones de forma colectiva, lo que aunque parezca increíble no se hacía. Y es un buen camino para iniciar un pase de pantalla en un plano ambicioso: incorporar a toda la izquierda alternativa. Y el que no quiera incorporarse, que lo explique.

– ¿Quién debe liderar el proyecto? La última vez fue Yolanda Díaz. Siempre han defendido que IU ha sido muy generosa. ¿Debe dejar de serlo?

– Nos importa el método de elección y cómo se toman las decisiones políticas en cada problema. Defendemos unas primarias sin vetos y que todos nos cohesionemos con el ganador. Es el mejor método y el más democrático. Y en ese procedimiento no renunciamos a nada. Cualquier proyecto sólido que se precie en la izquierda no puede estar vinculado solamente a un líder.

– Habla de Podemos sin citarlo. ¿Están las puertas abiertas al retorno o es imposible?

– Deben decidirlo ellos. Lo que sí hay que crear son espacios de amabilidad y afecto. Uno se reconcilia si hay un espacio amable. Si hay ataques y acritud, se generan condiciones negativas para el reencuentro. No puede ser que haya gente más hostil con los que piensan casi igual que con los que lo hacen diferente.

– ¿Hay tiempo suficiente?

– Hay el justo. No tenemos que relajarnos, pero hay tiempo para construir nuevos puentes desde abajo, desde las asociaciones de todo tipo.

– ¿Descarta unas elecciones con papeletas de IU en solitario?

– En política no se puede descartar nada. Pero la voluntad de IU es crear un espacio unitario sin renunciar a nada.

– Hablábamos de generosidad. ¿Tanta puede desgastar la estructura de IU?

– IU se ha dejado muchos pelos en la gatera por un proyecto de país porque tenemos un fin superior, que es ser útiles, y nos lo han reconocido desde muchos ámbitos. Ese reconocimiento social nos ha dado una legitimidad, pero hemos perdido representación y esa situación se debe reflejar en el próximo ciclo electoral. Creo que el resto de organizaciones va a ser sensible.

- ¿Cómo queda la situación de España ante el auge de la extrema derecha?

- La ofensiva reaccionaria, con EE UU al frente, hacen querer plantear como irreversible la llegada de esa extrema derecha a todos los gobiernos. Y la historia nos enseña que no son procesos irreversibles. España debe ser el ejemplo de reconquista de territorios que ahora están gobernados por la extrema derecha y que pueden ser dirigidos por organizaciones de bloques democráticos. En esa disputa, la extrema derecha tiene el objetivo de tumbar la última pieza que queda en Europa, que es España, y nosotros decimos que no solo lo vamos a sostener, sino que lo vamos a convertir en un referente. IU no asume que tengan que llegar Feijóo y Abascal al poder para destrozar todos los derechos que hemos conquistado.