Alberto Espiga, dos oros y un bronce al conocimiento

Iñaki García Logroño Jueves, 27 de marzo 2025, 07:27 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

A Alberto Espiga le encanta el deporte. Practica waterpolo, disciplina que define como «muy completa» y de la que asegura disfrutar «mucho». Sin embargo, no es en la piscina donde este joven de 17 años ha acumulado éxitos en las últimas semanas. Lo ha hecho en las aulas riojanas, al proclamarse campeón en dos Olimpiadas de Ciencias, la de Matemáticas y la de Física, y acabar tercero en la de Química. Dos oros y un bronce al conocimiento.

Estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Duques de Nájera, Espiga reconoce su predilección por las Matemáticas. Fue, de hecho, a la primera Olimpiada a la que acudió y los resultados no pudieron ser mejores, a pesar de no acabar con buenas sensaciones. «Es la única en la que los contenidos no tienen nada que ver con lo que damos en clase y quizás por eso pensaba que me había salido bastante mal», expone, antes de contar que tanto en Física como en Química concluyó con mejor sabor de boca. «Los contenidos sí eran curriculares y nos habíamos preparado en los recreos», relata.

En todas esas pruebas (que tuvieron lugar en la Universidad de La Rioja), el objetivo del joven era «simplemente hacerlo lo mejor posible» y, por eso, se sorprendió con los resultados. «Cuando me dijeron lo de Matemáticas no me lo creía», apunta el riojano. «Después vino lo de Física y la alegría aumentó porque ganar dos Olimpiadas era algo impensable», añade. La última buena noticia fue el tercer puesto en Química. «Ahí todo se multiplicó», remata.

Éxito tras éxito, Espiga fue demostrando que las Ciencias se le dan bien y que, además, disfruta con ellas. No lo oculta, a pesar de que pueda parecer sorprendente para un joven de 17 años. «La gente que me conoce sabe que me encantan», destaca. «A cada uno le gustan unas cosas y a mí lo que me interesa es saber más del mundo», sintetiza el alumno del IESDuques de Nájera.

Más allá de esas asignaturas, Espiga asegura que le va «bastante bien» en el resto de materias, aunque tenga que dedicarles más tiempo. «Memorizar me cuesta más que entender; mi manera de estudiar es intentar comprender de dónde vienen las cosas, sus causas y efectos, y establecer la lógica que hay detrás de todo», analiza. «Por eso las Ciencias me resultan más fáciles y atractivas que aprender textos de Historia o Filosofía», apostilla.

No solo estudios

Para Espiga, la formación resulta importante. «Pero no es lo única», recalca. «De hecho, me parece más importante lo vital que lo académico porque, aunque lo que hacemos en clase determina nuestro futuro laboral, la vida no se sustenta solo en eso», afirma con rotundidad.

Familia y amigos forman parte de ese entorno con el que comparte tiempo. Además, el deporte juega un papel fundamental. «Igual sin él no sería capaz de rendir tanto en el aula», considera Espiga. De cualquier modo, el joven es consciente de que se encuentra en un curso importante para su futuro escolar y profesional, que estará relacionado con las Ciencias. «Me gustaría tener más claro lo que voy a hacer, pero aún no lo he decidido aunque va a estar cercano a este ámbito», expone. «Puede ser Matemáticas o alguna Ingeniería... No lo sé todavía», apunta.

Sí tiene claro el riojano que en su futuro más cercano aparecen las fases nacionales de las tres Olimpiadas en las que hecho el podio. De hecho, la de Matemáticas es en Gijón este fin de semana y después tendrá que acudir a Valencia y Córdoba para las de Física y Química. «Quiero hacer un buen papel, pero sobre todo me gustaría disfrutar del viaje», afirma. «En otras comunidades se tiran todo el curso preparando estas citas y seguramente haya gente que me lleve mucha ventaja, pero no me voy a llevar un mal rato si los resultados no son los ideales», asegura. Pase lo que pase, sus dos oros y el bronce nadie se los va a quitar ya. Un 'olímpico' que no se baja del podio.

Comenta Reporta un error