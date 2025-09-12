En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk
Ivia Ugalde
Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:06
16:15
Según informa el FBI, un familiar de Robinson dice que este les había «confesado o insinuado» que había cometido el incidente.
16:14
El asesino de Charlie Kirk es presuntamente Tyler Robinson, de 22 años y residente en Utah
16:09
El encargado de hablar para los medios es el gobernador de Utah Spencer Cox
16:09
Buenas tardes,
Acaba de comenzar la rueda de prensa del FBI para informar sobre el asesino de Charlie Kirk.
