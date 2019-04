Ocho riojanos para Madrid

Ocho riojanos viajan a Madrid. Aún no, pero sí en las próximas semanas. Todos nuevos, ninguno que repita, en un Copngreso y un Senado que tendrá también una configuración muy distinta. Estos son los hombres y mujeres que los riojanos han elegido para representarles en esta legislautra que se promete apasionante.

Congreso | María Marrodán (PSOE) La joven que sustituye al joven como protagonista

Que María Marrodán obtendría escaño como diputada era algo seguro y tanto dentro como fuera del partido se daba por hecho desde que se conoció que iba a ser la primera mujer en encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por La Rioja. La 'sorpresa' de esta joven nacida en Zaragoza el 24 de agosto de 1980 ya la dio al ser designada como cabeza de lista, nada más y nada menos que en sustitución de otro 'joven', aunque histórico, como César Luena.

Marrodán protagonizará otro de los saltos de la política municipal a la nacional, del Ayuntamiento de Logroño a las Cortes Generales de Madrid, y es opinión generalizada que ha significado un soplo de aire fresco. Un rostro, que si no es nuevo del todo, sí que adquiere ahora el papel protagonista. Numerosos análisis políticos de estas pasadas semanas han destacado, de hecho, su frescura.

La hoy diputada electa –su padre ha sido concejal socialista de Fuenmayor– es todavía concejala de un grupo municipal en el que la voz cantante estaba reservada para otra. Y, justo cuando el mandato municipal expiraba y Marrodán aparecía en todas las quinielas para convertirse en una de las mujeres fuertes del alcaldable Pablo Hermoso de Mendoza, la que empezó en política como independiente (aunque con las ideas bien claras –«en mi casa se ha hablado de política siempre, somos una familia socialista y siempre hemos tenido esa perspectiva progresista y de izquierdas», declaraba en Diario LA RIOJA– ascendía al 'establishment' del socialismo riojano.

Como curiosidad siempre quedará que fue la actual portavoz del PSOE en el Consistorio capitalino, Beatriz Arraiz, quien la incorporó a su lista en el 2015 afiliándose en el 2016. Desde 2017 es secretaria de Igualdad del PSOE de La Rioja... y persona de la máxima confianza del secretario regional, Francisco Ocón. Trabajadora social de profesión, ha llevado desde la oposición los asuntos de Servicios Sociales y Salud. Ahora que «el PSOE ha redoblado ese mensaje de feminismo y de apoyo a la igualdad», en sus propias palabras, María pide la voz y la palabra.

Congreso | Juan Cuatrecasas Sorprendente designación y esperada elección

Fue una de las grandes sorpresas de la candidatura socialista –amén de la renovación de los cabezas de lista Francisco Martínez Aldama y, especialmente, de César Luena– al ocupar el segundo puesto al Congreso con apenas dos años de militancia en el partido. De hecho, fue sorpresiva su designación, pero no lo ha sido su elección puesto que todas las encuestas daban por hecho que Juan Cuatrecasas ocuparía escaño en el Congreso de los Diputados.

Novato en la arena política, la campaña electoral no le ha exigido una exposición y un esfuerzo especial, ya que ha sido su compañera María Madorrán, la cabeza de lista a la Cámara Baja, la principal protagonista. Asesor fiscal durante 35 años, este vizcaíno (Bilbao, 1965) saltó a la palestra pública como activista de los derechos de la infancia tras sufrir un auténtico infierno familiar al conocer que su hijo había sufrido abusos por parte de un profesor numerario del Opus Dei en un colegio de la localidad de Leioa.

Juan Cuatrecasas denunció los hechos en privado encontrando un profundo vacío por parte de las cúpulas eclesiales, hasta el punto de exiliarse con su familia a Haro, donde reside. Finalmente, los hizo públicos, logrando el reconocimiento judicial de los abusos y mostrando una admirable serenidad y perseverancia en la denuncia de estas prácticas y en la defensa de las víctimas.

Tenacidad y pausa que, desde luego, son muy buenas cualidades para un nuevo 'político' que admite que la repercusión mediática de su caso es la que finalmente le ha llevado hasta el Congreso, pero que también aclara que la conciencia política y socialdemócrata le ha acompañado toda su vida.

Respetado además en los círculos vitivinícolas de Internet por un honesto blog de vinos ('El Alma Vino'), su gran pasión, Cuatrecasas conoce a la perfección este sector tan importante para la economía de la comunidad riojana que, además forma parte del patrimonio histórico y cultural de la región. Desde Haro a Madrid, aun siendo vizcaíno con un buen conocimiento de la región y, además, con un admirable comportamiento, en lo personal y colectivo tras sufrir en su propia familia un dramático caso de abusos.

Congreso | Cuca Gamarra (PP) La alcaldesa de la capital se va a Madrid para quedarse

Aún le quedan algunas tareas pendientes en la capital. Hasta el día 15 de junio, que tome posesión la próxima Corporación municipal, todavía tendrá tiempo la alcaldesa de dar, por ejemplo, sus últimos banderazos bajo el arco de San Bernabé. Después, carretera y manta. A Madrid. A buena parte de los alcaldes de la capital han terminado diciéndoles que pasan más tiempo fuera que otra cosa. Hay gestiones para las que hay que desplazarse, eso es así. Pero lo cierto es que, con ésta, van dos que acaban colocados en las Cortes Generales. Para el anterior fue la antesala de su retirada de su vida política. Para Gamarra, es un reto y una ilusión, según dice ella, quien ya lleva una temporada volcada a través de las tareas en cuestiones sociales que le tiene encomendada la Ejecutiva de Génova.

Y ello porque la designación de Pablo Casado como líder del PP nacional conllevó la subida en el escalafón de la responsable del PP logroñés pese a que se había posicionado a favor de Soraya Sáenz de Santamaría. Se salvó de aquella quema como, apretando los dientes, sobrevivió a la desatada tras el congreso regional que ganó José Ignacio Ceniceros y se hizo con la candidatura a la Alcaldía logroñesa a la que luego renunció por el Congreso. Con su marcha se han caído de las listas del 26M buena parte de quienes apoyaron hace un año a la alcaldesa. No se han hecho prisioneros en el PPregional.

A ver qué tal ahora. No parece –al menos de momento– que Gamarra se ajuste del todo al perfil del que ha hecho gala Casado en las últimas semanas. Ella dice que en su partido pueden hallar su hueco con comodidad posturas variadas dentro del centro derecha porque es una formación de lo más plural. Y esto también debe formar parte de los últimos tiempos, porque hasta ahora ha sido más bien de aspecto monolítico y con la discrepancia no demasiado bien vista. Estos días, Gamarra ha preferido no entrar en la polémica sobre el consentimiento que abrió la candidata de Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo –ocasión ha tenido– y ha tirado de la repetición sin fin del 'España' y los 'españoles' y del 'Sánchez', 'Sánchez'. El futuro podría ser suyo si es que el PP lo tiene.

Congreso | María Luisa Alonso (Ciudadanos) La forjadora de Cs La Rioja se abre nuevos horizontes

Sí, María Luisa Alonso, igual que Cuca Gamarra y María Marrodán, sale de la misma Corporación, la logroñesa, camino del Congreso. Qué hornada tan prolífica la de las últimas municipales en la capital. Y qué posibilidades de promoción que han permitido. Pero Alonso ha tenido otras misiones en este tiempo, sobre todo, la de organizar, sin que le temblara la mano, 'las tripas' de Ciudadanos en la región con unos inicios de lo más complicados, dado que había que montar un partido de cero casi sin tiempo porque las expectativas llamaban a la puerta y no faltaron afiliados que se revolvieron hasta el infinito y más allá. La llegada al Consistorio fue de lo más abrupta, con algún que otro lío que acabó en los juzgados, desde la fórmula que se utilizó para contratarla, cuando había otras vías completamente normales para hacerlo, a la marcha de otra concejal por desviar unos miles de eurillos a su cuenta. Aún lidió con otra dimisión, la de otra edil, en este caso porque no vio muy claro el paso de la formación naranja de la socialdemocracia a lo liberal en quítate allá un fin de semana que se reunieron de congreso. Meses de paz y, luego, nuevos quebraderos. Que si Ubis, que si Baena (que si la diputada Grajea entre medio, con juzgados de nuevo)... Hasta ahora. Las aspiraciones regionales se ventilarán en unos meses con Pablo Baena a la cabeza, que a punto estuvo en 2016 de hacerse con el escaño que ahora recae en Alonso, pero que finalmente atesoró Sara Carreño (Podemos, entonces). Los intereses municipales los defenderá de nuevo Julián San Martín, con quien ha trabajado estos años en el Ayuntamiento y con quien dice que ha conseguido que el PP deje de arrastrar los pies. Pasional en el debate, lo mismo se le ha visto derramar alguna lágrima que endurecer la voz, según el tema y la marcha de la discusión. Alguna moción sobre su Venezuela natal le resultó especialmente emotiva. Así, es de esperar que, en esta nueva etapa que se le abre, este énfasis suyo se aplique en «demostrar la importancia de que un diputado de Ciudadanos por La Rioja esté presente en el Congreso para romper con años de olvido a esta comunidad», según ha prometido.

Senado | Mª Victoria de Pablo (PSOE) La solvente tranquilidad de una superviviente

Una cualidad que debe adornar a cualquier buceador ya sea aficionado o profesional es una demostrada capacidad para mantener la calma en situaciones de riesgo. A María Victoria de Pablo (Salamanca, 1958), a quien le pierde explorar los fondos marinos, le ha acompañado en su trayectoria política una competencia de quietud suficiente para sobrevivir a las tormentas, galernas y temporales que han sacudido impíamente al PSOE riojano. De hecho, desde su primer aparición en listas, en 1999, acompañando a José Ignacio Pérez en la plancha autonómica, a hoy, ha conocido como testigo privilegiado, cuando no como protagonista, las cuitas intestinas de Martínez Zaporta: fue candidata y portavoz parlamentaria en 1999 con Kiko Martínez Aldama, el mismo que la olvidó en 2003; quedó en el ostracismo pese a haber sido elegida en las primarias al Congreso ese mismo año, aunque volvió en un testimonial decimosexto puesto en las autonómicas del 2007. Pasó por la lista municipal de la capital riojana en 2011 y también ese año, como cuatro después, figuró como escudera de César Luena en las papeletas nacionales sin resultar electa. Un Guadiana, en fin, paradigma de la resistencia que hace buena una afirmación de hace casi dos décadas que le ha servido, visto lo visto, de escudo protector: «No soy de familias, soy del PSOE; mi concepto ideológico es netamente socialdemócrata».

Militante de carné desde el 92, 'Toya' de Pablo, licenciada en Derecho y abogada en ejercicio, se ha significado en sus facetas política y profesional por su atención por los asuntos relacionados con la mujer y con los menores. En su denso currículum menudean los cargos profesionales relacionados con unas y otros y en los juzgados riojanos se recuerda su intervención en los casos del asesinato de la empleada de una inmobiliaria, de la red de prostitución del 'Blue Palace' y del 'caso Gambín' de abuso de menores, entre otros. Es, en realidad, una mujer comprometida con profesión (fue decana del Colegio de Abogados de La Rioja entre 2007 y 2011) y con su pasión, la política, tanto como lo es con su familia y sus amigos, con los que gusta de arreglar el mundo a la riojana en torno a una buena mesa y una buena botella de vino.

Senado | Pedro Montalvo (PSOE) La voz rural desde el vitalismo de Arnedillo

Desde el vacío de sus calles, sus antiguas fábricas, las aulas de sus colegios, sus campos yecos, la España rural, la que no cuenta las localidades por millares de vecinos y ni siquiera por cientos, ha conseguido colarse en el debate político nacional. Su bandera es la que quiere enarbolar Pedro A. Montalvo en las filas del PSOE ante el Senado.

Nacido el 30 de junio de 1968, Montalvo entró al Ayuntamiento de Arnedillo como concejal en 1997, a los 29 años. Cuatro años después encabezó la lista del PSOE por la villa del Cidacos. Fue su primera victoria, su primera de las cuatro mayorías absolutas que ha enlazado. Y tras las municipales del 26 de mayo, continuará siendo alcalde de Arnedillo. Ninguna otra formación ha presentado su candidatura y encarrilará su trayectoria para cumplir dos décadas como primer edil.

Desde esa experiencia, Montalvo ha asumido la defensa del mundo rural durante esta campaña electoral. Dotarle de inversiones e infraestructuras y, sobre todo, de facilidades para que los jóvenes se asienten en su entorno y puedan emprender proyectos laborales y vitales ha sido su mensaje durante esta campaña para alcanzar el Senado.

Casado, padre de dos hijos de 27 y 24 años, Montalvo trabaja a media jornada en el almacén de una empresa de calzado y la otra media la dedica al Ayuntamiento de Arnedillo.

Desde esa dedicación, tiene muy claro cuál es el punto fuerte de su villa: el turismo. Desde el motor de las aguas termales, Arnedillo es referente turístico en La Rioja ampliando su oferta hacia la escalada, las autocaravanas, los deportes del motor, la gastronomía, los paisajes y fauna que la rodean... Con esa experiencia, aboga por que cada pueblo encuentre los argumentos para mantenerse vivo, atraer juventud y asomarse al futuro: la ganadería, la agricultura, la explotación bosques y recursos naturales, etc.

Apasionado de su pueblo, dinámico para lanzar toda propuesta que considera importante, optimista divulgador y promocionador, Montalvo buscará contagiar esas ganas a la cámara territorial, ser voz de tantos y tantos pequeños pueblos.

Senado | Carmen Arana (PSOE) Con la música a otra parte: de Fuenmayor a Madrid

De Carmen Arana, fuera de Fuenmayor, se saben pocas cosas. No hay noticias de que jamás haya dado alguna rueda de prensa y, aunque aparece con frecuencia en las fotos de la Ejecutiva, ocupa siempre una posición discreta, casi escondida, en segunda o tercera fila, como si temiera hacerse notar. No ha sido diputada regional ni parlamentaria en Cortes y en las dos últimas elecciones generales (2015 y 2016) ocupó el segundo lugar en la lista socialista al Senado, pero no consiguió escaño. El sillón socialista en la Cámara Alta lo ocupó en ambas legislaturas Francisco Martínez-Aldama, que encabezaba la candidatura y logró 3.000 votos más. Pero la renovación del PSOE se ha llevado por delante a toda la lista del Senado..., salvo a Carmen Arana, que sobrevivió sigilosamente al vendaval de cambios en el tercer puesto. Le ha sido suficiente.

La vida política de Carmen Arana se limitaba hasta la fecha a su labor municipal en Fuenmayor. Nacida en 1963, fue concejal del Ayuntamiento entre los años 1999 y 2005, bajo el mandato de Valentín Alonso, y alcaldesa durante toda la década posterior.Su última legislatura resultó bastante turbulenta, al gobernar el PSOE en minoría y requerir del apoyo de Izquierda Unida, formación con la que la relación nunca fue fluida. Arana dejó la vara de mando en 2015 para que la recogiese su correligionario Eduardo Abascal, pese a que el Partido Popular consiguió un concejal más. Sin embargo, bajo el gobierno de Abascal la relación –incluso personal– entre las fuerzas de izquierda se enturbió al máximo, hasta el punto de propiciar un insólito acuerdo PP-IU para descabalgar a los socialistas de una plaza que habían ocupado desde el advenimiento de la democracia.

En el Senado, Carmen Arana lo tendrá difícil para encontrar un colega de profesión con el que charlar de sus cosas, aunque si el aburrimiento aprieta podría montar un orfeón. Estudió el grado superior en Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y desde 1987 ha sido profesora de este instrumento en diferentes conservatorios de La Rioja. Dirige las corales San Juan (de Fuenmayor) y Provocanto, de la escuela de música Piccolo y Saxo, en la que imparte clases de guitarra desde 2016.

Senado | Ana Lourdes González (PP) De 'azote' opositor a la discreción política

No es nueva en estas lides por cuanto Ana Lourdes González (Ribafrecha, 1969) ya ejerció de senadora entre los años 2011 y 2015. Entonces fue designada por el Parlamento riojano (senadora autonómica), mientras que ahora ha sido elegida directamente por los riojanos. Continuará, por escaso espacio de tiempo, siendo la presidenta del Parlamento de La Rioja pero su destino para los próximos cuatro años está en Madrid.

Su larga carrera política la inició de muy joven en el municipalismo como concejal de Ribafrecha, en 1991, donde alcanzó la alcaldía en el año 1999. Fue una de las personas en que se fijó el expresidente de los populares Pedro Sanz para su primera 'renovación' del partido en La Rioja y en el año 2003 entró como diputada en el Parlamento regional, cargo que compatibilizó con la alcaldía de su pueblo hasta el año 2015.

Asumió también responsabilidades en el propio partido durante la etapa 'dorada' del PP en la Comunidad riojana, como la vicesecretaría electoral y de formación a partir del año 2008. De hecho, su carrera y su crecimiento político ha estado vinculado, al menos hasta los últimos años, directamente con Sanz, cuyos dictados siguió a 'pies juntillas' sin poner en tela de juicio su dirección de 'mano de hierro' y asumiendo incluso el rol de ser uno de los principales azotes de la oposición en el Parlamento.

Su carácter fuerte, incluso arisco durante aquellos años, le hicieron protagonizar duros enfrentamientos políticos, tanto en el Ayuntamiento de Ribafrecha como en la propia Cámara riojana. Sustituyó a José Ignacio Ceniceros como presidenta del Parlamento cuando éste hizo lo propio con Sanz al frente del Ejecutivo y del propio PP y, de repente, a Ana Lourdes le sobrevino la 'mutación' política.

La ahora senadora se integró en el proyecto del nuevo PP de Ceniceros, incluso a costa d'e enfrentarse a las preferencias del que había sido su anterior valedor, y asumió como si fuera propio el discurso naíf que ha caracterizado políticamente al actual jefe del Ejecutivo riojano.