¿Eres capaz de salvar de la ruina al equipo de tu vida?

En los últimos años, este límite ha tenido gran relevancia cada mercado de fichajes por las dificultades de los clubes españoles para inscribir a sus flamantes fichajes. Ahora se habla de regla 1:1 o 1:4. Normativa alejada del aficionado que sale de una fórmula sencilla. LaLiga recibe los ingresos previstos y gastos operativos de cada club de Primera y Segunda. Esto significa que si un club tiene altos gastos operativos o deudas, su margen para gastar en fichajes y salarios se reduce drásticamente.

Las ampliaciones de capital son fórmulas para mejorar la situación económica y poder mejorar el límite salarial. Es el ejemplo del Atlético de Madrid en el verano de 2024. Las amortizaciones de los precios de los fichajes y las plusvalías son otros aspectos a tener en cuenta a la hora de configurar el límite salarial.

La duración de los contratos de los futbolistas ha ido aumentando con el paso de los años. Aunque puede ser una forma de ‘atar’ a sus estrellas, muchos clubes lo utilizan también para ajustar el límite salarial. No obstante, desde 2023, la UEFA introdujo una norma para evitar contratos «excesivamente largos» solo con fines contables: solo se puede repartir el coste de un traspaso en un máximo de 5 años a efectos de Fair Play Financiero, aunque el contrato con el jugador pueda ser más largo.