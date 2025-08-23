La UDL perdona y lo paga con una derrota

Eloy Madorrán Logroño Sábado, 23 de agosto 2025, 21:10 Comenta Compartir

La UD Logroñés dejó buenas sensaciones en la primera parte ante Osasuna B, pero regaló dos penaltis y lo acabó pagando tras el descanso. Los rojillos ganaron la batalla física y a partir de ahí sometieron a los blanquirrojos, muy cansados. Mendia tendrá que sacar muchas conclusiones del penúltimo partido de pretemporada.

Osasuna 'B' Stamatakis (R. Fernández, 55), Arguibide (Jiménez, 55), Santos (Espejo, 55), Dani G., Anai, Jon García (Auría, 55), Efremov (Garín, 55), Asier Bonel, Bruno, Mikel y Ansó (Ander, 55). 3 - 1 UD Logroñés Daza, Val, Camacho, Cabetas, Ugarte, Lhery (Ocón, 68), Urki (Latif, 77), Lupu (Febas, 46), Otadui, Rivero y Manex. Goles: 0-1, m. 32. Urki. 1-1, m.63 Lumbreras (penalti). 2-1, m.76 Pedroarena. 3-1, m.86: Lumbreras.

Incidencias: ncidencias: Buen ambiente en El Pontarrón y numerosa presencia de aficionados blanquirrojos.

Salió mandón el equipo riojano que en diez minuto acumuló tres buenas ocasiones de gol: un cabezazo de Lupu –sus primeros minutos esta temporada–, un buen remate de Urki que detuvo el portero y un disparo de Otadui desde la frontal que Stamatakis despejó de puños.

Osasuna B tomó nota de lo ocurrido y subió unos grados el horno. Más presión y primeros escarceos cerca del área de Daza. El portero blanquirrojo fue seguro abajo a un disparo lejano de Bruno.

La posesión ya no era exclusiva de la UD Logroñés, que aún así seguía saliendo rápida por ambas bandas. Precisamente en el saque de falta desde la banda izquierda del ataque riojano llegó el primer gol. Urki puso el balón en el área, pasó entre una maraña de piernas sin que nadie acertara a golpearle y entró en la portería navarra después de pegar en el poste.

Premio justo para los de Mendia según lo que se había visto hasta el momento sobre el césped del Pontarrón. Y pudo ser mayor la ventaja si Rivero hubiera acertado a marcar el penalti con el que el colegiado castigó a Osasuna B por deribo de Urki dentro del área. Pero el meta rojillo estuvo muy eficaz y despejó el balón.

Antes del descanso la UD Logroñés desaprovechó un nuevo penalti. Derribo claro de Efremov sobre Lhery dentro del área y el propio jugador se encarga de lanzarlo. Stamatakis responde con una estirada para despejar el balón junto al poste izquierdo de su portería. Así, dos penaltis desaprovechados por parte de a UD Logroñés se llegó al descanso.

Salió mejor al partido Osasuna B y se hizo con el control del balón. La UD Logroñés, con Febas en el lugar de Lupu, esperaba para salir a la contra.

Daza tuvo que estar atento abajo en un disparo de Dani. Fue el preludio del tanto del empate. Llegó de penalti, otro más. Ugarte, muy inocente, derribó a Garín dentro del área y Lumbreras transformó en gol, aunque Daza adivinó la dirección del balón y llegó a tocarlo. Empate y casi media hora por delante.

Acusó el gol el equipo riojano y tardó en recuperar el sitio. UN centro de Manex bien rematado por Camacho volvió a meter a la UDL en el duelo.

Pero apenas le dio tiempo porque Osasuna B, que con el carrusel de cambios ganó la batalla física y dominó a los blanquirrojos, marcó el segundo. Pedroarena marcó de falta directa. La barrera saltó y el balón se coló raso por el palo del portero. Corría el minuto 76.

Lumbreras cerró el marcador en una gran jugada personal con los futbolistas de la UDL como espectadores, incapaces de derribarle o quitarle el balón. Su disparo desde la frontal entró por la escuadra de la portería de Daza.

Febas tuvo la última ocasión pero entre el poste y el portero desbarataron la acción.

