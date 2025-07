La riojana que galopa hacia la élite europea

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 7 de julio 2025, 07:25 Comenta Compartir

Con tan solo 14 años, la riojana Carmen Barinaga ha sido seleccionada para representar a España en el Campeonato de Europa de Menores, que se va a celebrar esta semana en Reisenbeck, Alemania. Lo ha conseguido tras meses de esfuerzo, disciplina y grandes resultados internacionales montando a su inseparable yegua Danaide de Rueire. Desde las pistas de Logroño, pasando por Bilbao hasta las mejores competiciones del continente, la joven amazona cabalga con determinación, pasión y una madurez poco común para su edad buscando volver en los próximos días a su comunidad natal con un presea dorada en su cuello.

Nadie en la familia de Carmen le transmitió su devoción por el mundo de la equitación, aunque supo que la hípica era lo suyo desde la primera vez que cabalgó sobre los lomos de un caballo. Fue en la pandemia, durante un verano en el que sus padres llevaron a la familia a un pueblo de la sierra riojana donde se encendió la chispa. Tenía ocho años y desde entonces, la joven amazona ha recorrido un camino meteórico desde los corceles de la Hípica Militar de Logroño a los circuitos internacionales más exigentes.

A los 13 años ya se colaba entre las mejores del Campeonato de España, siendo sexta individual y tercera por equipos en categoría infantil. Pero había un techo en su tierra natal. «Aquí en Logroño ya no había nivel para dar un paso más, y como quería entrenar todos los días, tomamos la decisión de irnos a Bilbao, a una hípica más fuerte, Arechalde», explica Carmen.

Un cambio de vida total, tanto para ella como para su familia. Horas de carretera entre Logroño y Bilbao, inversión económica y un ritmo de vida propio del alto rendimiento. Y es que Carmen entrena prácticamente a diario, compagina sus estudios en Logroño —con excelentes notas— y viaja por Europa para competir con la élite juvenil del salto ecuestre. «Voy en el coche con una mesita para estudiar. Tengo muy poco tiempo, así que en el poco tiempo que tengo, lo hago todo», confiesa.

Ampliar La amazona con su yegua salta uno de los obstáculos del circuito. C. B.

Sus resultados no tardaron en llegar. Su debut internacional con la selección española fue en febrero de este año, en la Copa de Naciones celebrada en Cádiz, donde firmó una entrada triunfal: oro por equipos y también oro individual. «Fue como llegar y besar el santo», bromea. Desde entonces, ha participado con España en Compiegne (Francia) y Hagen (Alemania), donde quedó primera en una de las salidas individuales entre 78 jinetes de toda Europa. En ambas competiciones, el combinado nacional rozó el podio por equipos, quedando cuarta.

Ahora, su próxima parada es el Europeo de Riesenbeck, el gran objetivo de la temporada. Competirá con Danaide de Rueire, una yegua que define como «muy buena, rápida y con mucho salto... como un saltamontes». Con ella, Carmen buscará consolidar su presencia entre las mejores jinetes del continente. «Estoy un poco nerviosa, pero con ganas. El nivel va a ser altísimo, son caballos y jinetes que se dedican profesionalmente a esto, sobre todo en países como Alemania, Holanda o Bélgica», reconoce.

El campeonato durará una semana: miércoles y jueves serán las primeras pruebas, el sábado se decidirá la competición por equipos, y el domingo la final individual. Antes, los caballos pasarán revisiones veterinarias exhaustivas. «Cuando gané en Cádiz, lo primero que hicieron fue sacarle sangre al caballo. Todo está muy controlado», cuenta.

Consciente de que el deporte de élite también tiene su lado menos amable, Carmen sabe todo lo que está dejando atrás propio de su edad. «Cada vez que les digo a mis amigas que me voy a un concurso, me dicen: '¿Otra vez?' A veces me da pena no estar con ellas, pero prefiero ir a montar», admite.

A pesar de su juventud, Carmen tiene claro que el caballo será siempre una parte esencial de su vida, aunque aún no sabe si como afición o como profesión. Lo que ya es seguro es que, con tan solo 14 años, la joven amazona riojana se ha ganado un sitio entre las grandes promesas del salto en España.

