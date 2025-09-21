Es la primera vez que la UD Logroñés juega su partido el día 21 Hasta la fecha, las fiestas han dejado siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas

No es extraño, por la corta vida del protagonista, pero sí llamativo. La UD Logroñés jugará este domingo por primera vez el día de San Mateo. Lo ha hecho día o días antes o después, pero nunca el 21 de septiembre. Hasta la fecha, en esos partidos y en las diferentes categorías no le ha ido del todo mal, aunque hay alegrías y tristezas. Ha ganado en siete ocasiones, ha empatado en cuatro y ha perdido en otras cuatro. Incluso hubo un año que tuvo descanso en la jornada del 22 de septiembre.

A las 11.00 de la mañana. Madrugón para más de uno o alargar la noche para muchos otros. Será una mañana diferente en un día repleto de actos. La hora viene condicionada por una tarde ocupada en La Ribera y en el Javier Adarraga y una mañana que tiene como acto estrella el pisado del vino. Ahora bien, es una hora conocida para los jugadores, habitual en su día a día y en los entrenamientos.

Empezando por el final, la UD Logroñés no jugó, ha sido la única vez, en San Mateo, en la temporada 2013/14 porque aquella competición tenían inscritos a veinte equipos, con el llamado 'Equipo 20' con el que se hizo el calendario, pero solo la comenzaron diecinueve. A partir de aquí, fútbol. Su primer partido en San Mateo, dos días antes, fue contra el Terrasa, compromiso que ganó por la mínima. La victoria se ha repetido en seis ocasiones más. Repitió un año después en Las Gaunas, al Lemona; llegaron más tarde cuatro triunfos a domicilio. El primero de ellos en Zaragoza, en septiembre del 2012 y el segundo, en el 2014, pero en Murcia, en una temporada atípica por la inclusión del equipo mediterráneo, que llegó en el último momento; el tercero, en Salamanca, ya en e 2019 y con el equipo en crecimiento hacia el ascenso; y el cuarto, en Palma, en el año 2022, sobre el Atlético Baleares y ya como club de Primera Federación. En realidad, la UD Logroñés ha ganado más lejos de San Mateo que compartiendo protagonismo con él en Las Gaunas, aunque el pasado año, el día 22, superó por 3-1 al Gernika.

Ahora bien, el santo no siempre ha sido un aliado. En Las Gaunas han empatado aprovechando el ambiente festivo Astorga, Sporting y Castellón, pero sobre todo han vencido, lo que siempre es una enorme decepción para la parroquia local Salamanca (2011), y Caudal de Mieres (2017). A estos marcadores se añaden un empate en Egüés (2023) y dos derrotas lejos de Logroño. La primera de ellas fue especialmente dolorosa, aquel 2-0 en Calahorra que supuso un punto de inflexión en el proyecto que lideraba Sergio Rodríguez. La segunda, en Lezama, por 3-1 (2021). Este domingo toca fijar un nuevo marcador a esta corta historia. Será el primero el día 21 de septiembre. ¡Viva San Mateo!

