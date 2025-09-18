Larga vida a la sardina y al champán

José Martínez Glera Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Mañana viernes comienza una nueva feria de San Mateo. Diez días consecutivos y casi una treintena de partidos. No será esta, sin embargo, una feria más, sino que será diferente, pero no en la cancha, sino en su bar, en su museo, en ese hall de puertas abiertas en el que se puede recorrer con la mirada y la mente la historia de la pelota riojana. Y no lo es por qué en ese bar no estarán ya Lourdes y Eduardo, los hermanos Espiga de Pablo. Después de varias décadas dejan paso a Luismi López Aragón, Pámpano, que toma el relevo.

Pámpano mantiene las tradiciones. Acostumbrado a los recintos deportivos, caso del Palacio de Deportes o de Las Gaunas, su primer paso en el Adarraga es mantener el tradicional inicio oficioso de la feria, que se produce dos o tres días antes del primer partido. Inicio que conlleva degustar el tradicional bocadillo de sardina que ha sido uno de los santos y seña del Adarraga en su feria. Un ágape, vermú o almuerzo tardío en el que hablar de pelota. De la pasada, de la presente y de la que está por llegar. Incluso de ver a viejos amigos, porque el frontón es lugar de reencuentros. «Lourdes y Eduardo lo venían haciendo desde hace mucho tiempo y hemos querido mantener esta cata de la sardina que se podrá disfrutar en la feria, aunque no sea una cata como tal, sino un almuerzo y un tiempo y lugar para hablar», explica López Aragón.

Y de hecho, Lourdes y Eduardo acudieron a la cita, esta vez como invitados. No fueron los únicos. Por el Adarraga se dejó ver Augusto Ibáñez, Titín III, rey absoluto del torneo con ocho entorchados; José Ángel Balanza, Gorostiza, ganador en 1994 y que acudirá muchos días al recinto en representación de Baiko; José Luis Pérez Pastor, consejero de Deportes del Gobierno de La Rioja; Diego Azcona, director general del Deporte; Lourdes y Eduardo Espiga, que no se quisieron perder el momento del relevo; Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés; Diego Ferrer, de Ferrer Sport Center; Carmelo Loza y Javier Zabala, pelotaris...

Cambiar sin que nada cambie. San Mateo mantiene costumbres en su evolución

Mañana arranca la feria. Es inevitable recordar tiempos pasados, cuando la peseta estaba vigente y el euro no existía. Y esas pausas en el bar en el que la sardina y el champán Moët Chandon, adquirían protagonista. Lujos que se veían a través de unos ojos jóvenes, casi imberbes, y que persisten en el recuerdo. San Mateo avanza, aunque hay costumbres, sencillas como el placer que provoca una buena sardina, que perviven en el tiempo. Larga vida por tanto a los placeres y a la pelota en el Javier Adarraga.