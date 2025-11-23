El Adarraga quiere pelota profesional

El frontón Adarraga volvió a disfrutar con el torneo de Parejas.

Eloy Madorrán Logroño Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:15

«Yo, encantado de jugar en Beasáin, pero me da rabia no jugar delante mi gente. Hay muy ambiente en el frontón y la gente riojana tiene ganas de pelota». Así se expresaba en los micrófonos de la televisión Javier Zabala, el gran ausente de la tarde de ayer en el Adarraga. Primer festival tras el acuerdo entre Gobierno de La Rioja y Liga de Empresas (LEMP) y muy buena entrada en el frontón logroñés.

ALTUNA 42 minutos. 22 - 5 EZKURDIA P. ETXEBERRIA-REZUSTA 400

La tarde de ayer estuvo marcada por la exhibición de la pareja colorada en el estelar. Altuna y Ezkurdia hicieron dos tacadas. La primera 16-0, y la segunda, del 16-5 al 22-5. Rápido y limpio.

Enfrente, Peio Etxeberria y Rezusta solo pudieron comprobar qué bonita es la pelota cuando se juega bien. Lo que sucede es que a nadie le gusta ser el adversario.

No se recuerda un partido de Primera en el que se llega al primer descanso televisivo con un 12-0. Pero ayer era complicado meterle mano a la pareja de delanteros, que comienza el Parejas Serie A asustando.

Lo mejor de la tarde lo protagonizó Altuna. El delantero de Amézqueta se apuntó una serie de tantos que por sí solos justificaban la compra de una entrada.

El 6-0 fue una parada con efecto de libro tras un tanto bastante peloteado. Ya se atisbaba el tsunami que amenazaba sobre la pareja azul. En el siguiente tanto Altuna tiró de manual: apertura de gancho y con Etxeberria en contracancha, parada al rincón imposible para Rezusta.

La decena llegó para colorados con una apertura de Altuna de zurda al ancho, desde el centro del frontón, con muy poco espacio para encajar la pelota.

Una bola bien cruzada a pared por Peio Etxeberria que obligó a Altuna en el seis, en tareas defensivas, fue el primer tanto de la pareja azul. Se animó Rezusta contestando a una dejada de Altuna al rincón con otra dejada (16-2). Consiguieron los azules estirar la racha hasta el 16-5 y ahí se terminó el partido.

Un error de Peio Etxeberria –se notó que esta semana ha sido especial para el de Cenoz y que ha estado poco centrado en este duelo– devolvió la iniciativa a la pareja de delanteros. Altuna adivinó una carambola de Etxeberria y replicó con otro dos paredes, de zurda. El Adarraga respondió con una gran ovación.

Al final, 22-5 y partido sin mucha historia en el estelar del Adarraga.

El festival arrancó con la victoria (22-12) de la pareja riojana Darío-Loza ante los vigentes campeones del torneo Serie B, Salaberria-Gaskue. «A mitad de partido he tenido un pequeño bache y he fallado cuatro pelotas, pero luego me he liberado de esa tensión y hemos conseguido ganar», resumía al final Loza ante los micrófonos de la ETB.

El partido (576 pelotazos) estuvo siempre controlado por los riojanos salvo en el bache de Loza (6-8). Fue entonces cuando Darío conectó un dos paredes con efecto que fue de lo más bonito de la tarde.

De ahí al final, los colorados estuvieron mandones, dominando el partido, con Darío moviendo a Salaberria y Loza soltando algún pelotazo digno de aplaudir.

