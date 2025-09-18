Beñat Rezusta: el pentacampeón silencioso

José Martínez Glera Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

¿Y si les digo que Beñat Rezusta es el gran dominador de la feria de San Mateo en esta década? ¿Y que suma cinco títulos? Pues sí. Eso dice su historial y el del propio torneo. Cinco triunfos desde el año 2016 hasta 2024, dos de ellos consecutivos, los más recientes. Aspira al tercero en tres años. Y todo ello, sin llamar la atención.

Beñat Rezusta (Bergara, 1993) no es un pelotari mediático, pero sí efectivo y rentable para la empresa que le paga. Al igual que el pasado año, Aspe le ha emparejado con Darío Gómez y, también como el pasado año, ambos se tendrán que ganar el derecho a entrar en el torneo. Para ello, deberán ganar el sábado a Peio Etxeberria y Martija. Paradojas del destino, Etxeberria se quedó fuera de la competición en el 2024, pero la lesión de Darío le dio una oportunidad que aprovechó a la perfección. «San Mateo es un torneo que me gusta y en el que he logrado buenos resultados», explica. «Me hace ilusión jugar con Darío, como ya me hizo el pasado año, pero no pudo continuar después de ganar el primer partido. Este año llega al torneo inmerso en una racha terrible de victorias», indica.

Repite con Darío y repite en la previa al torneo, como en 2024. Y eso que viene de ganar la edición anterior en ambos casos. Llamativo, aunque intrascendente para el zaguero. «Ya lo viví en 2024. Es una decisión de la empresa y yo poco tengo que decir ahí. Sí que te puedo contar que voy encantando a Logroño. Es un partido diferente porque si ganas sigues adelante en el torneo y te garantizas dos días más, pero si pierdes se acaba todo. Personalmente, me siento bien, he entrenado bien y desde el pasado fin de semana no he jugado. Es verdad que en verano tenemos muchos partidos, pero creo que menos que el anterior», relata.

Beñat Rezusta ha ganado el torneo logroñés con cuatro delanteros diferentes, en dos ocasiones con Ezkurdia

Rezusta es como un martillo pilón. Su zurda hace muchísimo daño y es capaz de mantener el ritmo del partido de principio a fin, aunque también tiene sus malos días. Ganador de las principales ferias veraniegas, suma cinco finales del Parejas, tres de ellas con victoria, un doblete en Promoción, Parejas y Manomanista 2014, y una final en el Manomanista de 2021. Palmarés que muchos firmarían.

Si Darío y Rezusta ganan el sábado entrarán en el cuadro en el que ya están clasificados Jaka e Iztueta y Larrazabal y Mariezkurrena, que se miden entre sí el domingo. Los perdedores jugarían contra el riojano y el vasco si se cumple la primera premisa. Rezusta ve en ciernes «un gran torneo, con grandes pelotaris», aunque no oculta que le ha sorprendido el emparejamiento de Altuna y Ezkurdia. «Sí que habían jugado juntos en alguna ocasión, pero no en un torneo», señala. Precisamente, él ha ganado dos ferias mateas con Ezkurdia. «Es un delantero que da mucha confianza al zaguero y hace que juegue fácil», explica, aunque el navarro se moverá en esta ocasión lejos del frontis.

La relación de Rezusta con las finales en San Mateo arrancó en el año 2016. Comenzó aquel torneo, y lo acabó, con Joseba Ezkurdia. Ambos ganaron en aquella final a Altuna y Albisu por 22-21, su triunfo más ajustado de los cinco que ha celebrado. Con Ezkurdia repitió victoria siete años después, en 2023, cuando ganaron 22-16 a Javier Zabala y José Javier Zabaleta. La primera de las dos finales perdidas por el riojano y el navarro.

Tras su éxito en 2016, Aspe le emparejó un año después con el pelaire Víctor Esteban. Aquel año había ganado el Parejas. Vasco y riojano se impusieron en la final a Ezkurdia y Albisu por 22-19. Rezusta repitió secuencia dos años después. Parejas y San Mateo. Como en 2017, venía de perder la final del Parejas del año anterior, ya que se presentó en la final desde el 2016 al 2019, incluidos. Y en ese 2019, con Aimar Olaizola como compañero y en su recta final, ambos se impusieron en la final matea a Altuna e Imaz por un contundente 22-7. Marcador que nadie esperaba.

Ya en la actual década, Rezusta ha vuelto a ganar el torneo en dos ocasiones, 2023 y 2024. Y en ambas ocasiones han perdido Zabala y Zabaleta, que este año intentarán alcanzar el título en su tercer intento. En la primera de ellas ganó junto a Ezkurdia; en la segunda, con Peio Etxeberria. Le toca el turno a Darío Gómez, que aspira a ser el quinto delantero que gana la feria con Rezusta.

«No me quedó con ninguna final concreta de las cinco, sino con la globalidad de un torneo que me encanta jugar. No sé si porque lo he ganado en varias ocasiones o por qué, pero las victorias dan confianza y vas a ese frontón con otra mentalidad», comenta. Si gana en 2025, será su sexto triunfo. Y no muchos pueden decir lo mismo. Titín, ocho. Nadie más.

