La Molineta cae en dos minutos

Intensidad defensiva. La capacidad defensora del Alavés B, siempre cayendo al dos contra uno, privó a los blanquillos de tener control.

Ernesto Pascual Domingo, 26 de octubre 2025, 21:14

Eran las cinco de la tarde, había menos gente en la grada de lo habitual y muchos estaban más pendientes de las pantallas con el Madrid-Barça que del inicio en La Molineta. Comenzaron los blanquillos como es habitual, con intensidad desde arriba, llegando primeros al área y teniendo las primeras sensaciones positivas. Pero todo cambió y definió el partido en dos minutos. Sin apenas levantar la mirada de las pantallas, La Molineta caía por primera vez en esta temporada. Y el Alfaro contaba su tercera derrota consecutiva tras sus desplazamientos a Zaragoza y Logroño.

Venía el Alfaro de protestar un penalti sobre Aguado. El balón siguió, los del Alavés B lo colgaban al área y el rechace lo llevaba Pinillos a red. De lo que pudo ser una ventaja a recibir un jarro de agua fría. Fue doble en la siguiente. Tras un ataque local en la que la defensa vitoriana taponó el disparo de Riccobene, Pinillos sacó una contra por la izquierda, lanzó el balón al segundo palo y Aragüés marcó.

Alfaro 0 - 3 Alavés B Goles: 0-1 min 9: Pinillos remata un balón colgado al área. 0-2 min 11: Aragüés finaliza una contra lanzada por Pinillos por la izquierda. 0-3 min 30: De nuevo en una contra por la izquierda, López abre a la llegada para rematar en el segundo palo de Aragües.

El árbitro: Alberto Marín, asistido por Alberto Lázaro y Rubén Álvarez. Amonestó a Morillas (22), Aitor (45+) y Salvador (61) en el Alfaro y a López (28) y a Stanislas (75) y la doble amarilla a Ibón (52 y 59) en el Alavés B.

Incidencias: Algo más de 300 espectadores en La Molineta. Tarde fría otoñal con fuerte viento cierzo.

En dos minutos el partido había tomado el giro que ni deseaba ni imaginaba el Alfaro, que no sabía lo que era perder en casa en este inicio liguero. Con ese marcador en contra, se topó con la mejor defensa del grupo 2 de Segunda Federación. Con cuatro goles encajados en estos ocho partidos, el filial vitoriano dibujó presión alta, complicaba la salida del balón blanquilla y evitaba que controlara la posesión, obligando al Alfaro a optar por un juego más directo. Los vitorianos caían al dos contra uno en banda o en cuanto el blanquillo daba la espalda. Consiguieron que los alfareños no acecharan el área. Hasta el minuto 21 no llegó el primer disparo a puerta, de Riccobene, desviado por un defensor a esquina.

Nervios y precipitación De protestar un penalti a recibir dos goles en dos minutos, los blanquillos se bloquearon con el mazazo

El Alfaro se mostraba precipitado en el pase. Nervioso, casi desconocido. En el 29, un saque de falta con pizarra llevó el balón al área pequeña. El portero se lanzó a arrebatarlo a Aguado. La respuesta fue una contra, de nuevo por la izquierda, esta vez con López como conductor, que mandó largo a la inversión para la llegada de Aragüés, que boleó a la red a placer.

De nuevo a balón parado intentó reaccionar el Alfaro. Olaiz sacó de cabeza una buena falta puesta por Sota. Después, Pinillos expulsó el saque de esquina cerrado. Y en el segundo, Stanislas se hizo con el remate de Burusco. Antes del descanso, el Alfaro firmó la mejor jugada elaborada, pero un defensor tapó un disparo de Riccobene. López salió de nuevo a la contra.

Tras el paso por vestuario, el Alfaro se espoleó. En el 48, desde la izquierda, Dios puso un centro que Burusco cabeceó alto y forzado por defensa. Cinco minutos después, Salvador enganchó el rechace de una falta en la barrera y Stanislas se lució con un paradón. En el saque de esquina, la defensa tapó el remate de Burusco.

En siete minutos, Ibón vio dos amarillas y dejó con diez al filial vitoriano. Pero todavía supo ordenarse mejor atrás y seguir lanzando contras, como la que salvó Alegría en un cara a cara con Aragüés. De hecho, la verticalidad y velocidad vitoriana hizo que generaran más peligro y llegadas que el Alfaro, como un disparo raso de Aimar en el 79. En el 84, Stanislas sacó una gran mano para atajar el disparo de Salvador. El Alfaro se volcó sobre el área, pero sin premio.

