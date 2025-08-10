La UD Logroñés aumenta su ritmo y golea al Haro

Martín Schmitt Logroño Domingo, 10 de agosto 2025, 21:19 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

La Unión Deportiva Logroñés suma minutos y triunfos. Este domingo, 24 horas después de vencer al Agoncillo, el conjunto de Unai Mendia doblegó a un Haro que puso oposición en la primera parte, hasta donde le alcanzó el físico. El bloque blanquirrojo ganó 0-4 en un encuentro en el que tuvieron bastante protagonismo los canteranos como David González, Manex Rezola o Cayetano, entre otros. El trofeo Luis de la Fuente (el seleccionador lo entregó personalmente) descansará desde el lunes en las vitrinas de Valdegastea.

Haro Ortega, Essiam, Gaizka, Martín Gómez, Areta, Mtnez-Lacuesta, Tellería, Riverol, Hidalgo, Jaén y Dani Gómez. Luego jugaron Boancas, Santurde, A. Zunzunegui, G. Zunzunegui, Fatahnai, Sasigain, Luis Mtnez., Asier, Yeray, Moreno y Unai Ruiz 0 - 4 UD Logroñés Taliby, Campos, Camacho, Cabetas, Ugarte, Iñaki, González, Otadui, Benítez, Rivero y Manex. Luego ingresaron Jorge, Bobadilla, Marí, Urki, Joel Febas, Latif, Larrea, Markel, Cayetano y Raúl. Goles: 0-1, m. 38, Manex. 0-2, m. 44, Benítez. 0-3, m. 67, Bobadilla. 0-4, m. 79, Patxi

Árbitro: Roberto Jiménez. No amontestó a nadie.

Bajo un sol abrasador (el termómetro marcaba los 39,2 grados en el momento de comenzar el encuentro) la UD Logroñés tardó diez minutos en coger las riendas del encuentro. Y eso que al poco de comenzar el choque pasó un sofoco cuando Dani Gómez intentó sorprender a Taliby desde los cuarenta metros pero el balón se marchó levemente por arriba.

De forma paulatina, los blanquirrojos se fueron haciendo con el campo de hierba artificial y con las circunstancias climatológicas. Durante estos 45 minutos, los canteranos David González y Manex Rezola empezaron a buscarse y encontrarse. La UDL comenzó a general fútbol de toque y se fue acercando peligrosamente a la portería de Arturo Ortega.

David disparó fuerte y abajo pero Ortega desvió el esférico. Poco después Manex fue el que remató fuera y minutos después asistió a David, que no llegó al milimétrico centro del mediapunta. Otra vez la dupla se volvió a encontrar en el 25, pero el disparo de David se marchó cruzado.

Ampliar Sonia Tercero

Cada vez que el balón pasaba por estas jóvenes promesas había peligro. En el 33, David bajó un centro de Iñaki y Rivero fue el encargado de rematar, pero su tiro salió desviado. Minutos después, David lanzó su remate al palo; en el rebote, el defensor Gorka Pérez sacó prácticamente en línea de gol el tiro de Benítez.

El gol se hacía desear, pero tarde o temprano iba a llegar, porque la UDL jugaba un fútbol ágil y divertido, del que gusta a la afición. Y tanto va el cántaro a la fuente, que Iñaki, en otro centro bien ubicado desde la izquierda, encontró la cabeza de Manex para gritar el primer gol.

El tanto fue un desahogo para los de Unai Mendia, que rápidamente marcaron nuevamente gracias a una recuperación de Manex que encontró a Benítez en el punto penalti para que definiera con tranquilidad poco antes del descanso.

Ya en la segunda parte, Bobadilla encontró el tercero para los blanquirrojos tras un centro puesto con un calzador de Iñaki desde la izquierda, en un tiro libre impecable. Para aquel entonces, Mendia había puesto a jugar al portero del filial, Jorge, y a Bobadilla, Larrea, Marí, Markel, Cayetano, Latif, Urki, Iñaki (que había descansado 30 minutos), Febas y Raúl.

El cuarto llegó después de una buena jugada entre Cayetano y Febas, que recibió un pase en profundidad, se desmarcó y centró al área pequeña. Se cruzó Patxi Areta, que al tratar de despejar introdujo el balón en la portería. El siguiente amistoso llevará a la UDL a Los Pajaritos, donde se encontrará con un Numancia que aspira a ascender.

Comenta Reporta un error