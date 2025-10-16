El Yagüe busca hacerse un hueco entre los grandes

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 16 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

En apenas unos años el Yagüe ha pasado de debatir su presencia en la categoría, a hacerse un hueco entre los nombres propios del 'play off' de ascenso. Se han disputado un total de seis jornadas desde el inicio de la competición, sí, pero eso no resta valor al titánico esfuerzo de un conjunto de la barriada que ha cambiado su costumbre de mirar a la parte baja para levantar la cabeza y hablarles de tú a tú a los de arriba aprovechándose del calendario para ir haciendo colchón cuando llegue la época de vacas flacas.

Este inicio de temporada en el grupo XVI ha estado marcado por las sorpresas. Ni el Calahorra lidera como se presuponía, ni los equipos de Preferente ocupan el descenso. Pero, sin duda, una de las mayores revelaciones de este arranque liguero viste de color amarillo. El Yagüe ha ido sumando como una hormiguita, aprovechando sus duelos directos y demostrando su olfato goleador, para asentarse en el podio de Tercera con un balance de cuatro victorias y dos derrotas.

Ocupa el tercer puesto con 12 puntos, solo por delante de clubes como la UD Logroñés, con su filial, y el Varea. Por detrás, igualados a puntos, están Anguiano -recién descendido de Segunda Federación- y Oyonesa, mientras que el Calahorra se encuentra automáticamente después con 11 en su casillero.

Por si fuera poco, el Yagüe se ha convertido en el equipo más certero de la categoría con 18 goles a favor en su haber. Le han encajado 9, por lo que anota el doble de lo que le meten. Algo que, en palabras de su entrenador, Pablo González, es insuficiente ya que «tenemos mucho margen de mejora en la parcela defensiva; si somos capaces de mejorar esto y seguir metiendo goles como lo estamos haciendo, sí que veo al equipo con opciones de poder competir ante los equipos que a priori son favoritos».

El técnico de la barriada se encuentra orgulloso del trabajo de sus chicos aunque prefiere ir con pies de plomo asegurando que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones. «Todavía quedan muchas cosas por hacer, estamos en la sexta jornada aún; otra cosa es que lleguemos a diciembre y veamos ya al final de la primera vuelta cómo está el equipo y si está preparado para pelear o dar guerra a los de la parte alta», explica con cautela Pablo González.

«No nos podemos volver locos por vernos arriba», prosigue el preparador de los de la barriada logroñesa, y es que «en esta categoría las distancias son muy cortas, un día estás arriba y otra estás abajo sino que se lo digan al Calahorra».

Pese a su prudencia al hablar de lo poco que lleva en marcha la competición, Pablo González no quiere quitarle importancia al trabajo realizado por su vestuario y por la directiva del club: «creo que el secreto para que nos estén yendo bien las cosas es el haber dado continuidad a la plantilla del año pasado». «Tenemos entre 17 y 18 jugadores de la anterior temporada y nos hemos reforzado con otros 6 fichajes de renombre como Miguel Martínez, que llega del Náxara», añade.

La próxima jornada el Yagüe recibirá al La Calzada en El Salvador. Habrá que estar atentos.

