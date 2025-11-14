Promesas y Anguiano, los únicos invictos de la Tercera riojana

Marta Hermosilla Garrido Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

En la Tercera riojana las cosas están mucho más ajustadas de lo que se había presupuesto en un inicio de temporada. El liderato tiene numerosos pretendientes, al igual que una zona de descenso en el que entran y salen equipos por doquier casi cada jornada. Está igualdad llega tras una sucesión de resultados sorprendentes en el que los de arriba pueden pasarlo mal con los de abajo y los aparentemente más humildes del grupo pueden dar la sorpresa. Es por ello que tan solo dos clubes de la riojana se mantienen invictos y no son ni el primero ni el segundo en la tabla.

UD Logroñés B y Anguiano, dos clubes con pasado reciente en Segunda Federación, llegan a la undécima jornada siendo los únicos que no conocen la derrota este curso. Sin embargo, su poca contundencia en algunos partidos -caso de los encuentros contra el Vianés de los blanquirrojos o de los choques ante Comillas y Pradejón de los serranos- les ha dejado en tercera y cuarta posición, respectivamente; aunque a tan solo a tres puntos de un Varea que en la actualidad lidera en solitario. Los del barrio logroñés, por su parte, son los que mejores datos aportan en la actualidad con más triunfos (7) y goles (20) en su haber particular, pero sí que han probado el amargor de la derrota después de perder contra el Arnedo -segundo en la clasificación- hace tres jornadas en el Ángel Aguado.

Casualmente, este fin de semana, Promesas y Anguiano se verán las caras en un duelo entre invictos en Isla. Se resolverá a las 12.00 horas el domingo y ambos equipos no solo pelearán por tres valiosos puntos que les acercarían al liderato, sino también por mantener una condición que no abunda en el grupo riojano.

Mientras dos no conocen la derrota esta temporada, hay otro club en el grupo que, por contra, no sabe lo que es ganar. El Balsamaiso, actual colista de la categoría en la región, no está sabiendo dar con la tecla este curso después de años dorados en los que se ha quedado a las puertas de la promoción.

Los de la Estrella suman ahora unos escasos cuatro puntos en el casillero amén de sus empates contra Vianés, San Marcial, La Calzada y Berceo. El resto de resultados se cuentan por derrotas asentándose en una posición difícil de sobrellevar siendo además al equipo al que más goles le encajan (25) y uno de los que menos anota (6).

