El Calahorra no manda y los recién ascendidos se rebelan

La Tercera Federación se encuentra a las puertas de festejar el primer mes de su recién estrenada temporada y en el caso de la riojana, la campaña no ha podido empezar de una manera más bonita. Las sorpresas se multiplican al hablar del Grupo XVI ya que ni lidera el favorito de todas las apuestas ni los puestos de descenso están ocupados por los equipos que llegan de Preferente. El futuro es incierto y esto no ha hecho más que comenzar.

Si había una cuestión clara este curso, era que el Calahorra estaba llamado a marcar el ritmo de la división gracias a su amplio bagaje en el fútbol semiprofesional y a su abultado presupuesto con financiación catarí. Pero en este deporte hace falta algo más y, de momento, los rojillos no se están aclimatando a la categoría a la velocidad esperada.

Su debut en Tercera sí que fue explosivo con una goleada mayúscula de siete tantos, aunque no hay que olvidar que fue ante un recién ascendido como es el Villegas. La chispa se apagó en su visita al San Roque, donde no pasó del empate a cero contra el Agoncillo en un encuentro descafeinado en el que no pudo representar su aparente hegemonía. Volvió el conjunto calagurritano a la senda en La Planilla tras ganar (2-0) al Haro y, en su siguiente salida a domicilio, volvió a empatar contra el Anguiano (1-1).

Estos resultados dejan al Calahorra en cuarta posición, con ocho puntos en su casillero y detrás de equipos como la UD Logroñés B –actual líder de Tercera–, el Varea y el Yagüe. Otra gran sorpresa los del conjunto de la barriada.

Pero si se echa un vistazo a la clasificación hay otros tantos detalles reseñables, como los que sitúan a los tres clubes que acaban de ascender a Tercera lejos de los puestos de descenso. Está claro que ser recién ascendido no lleva implícito ocupar la zona roja, sin embargo la norma suele ser esa. Y en estas primeras cuatro jornadas disputadas, ni Pradejón ni Villegas ni San Marcial están en peligro buscando mantenerse y romper la regla.

Los que mejor rendimiento han tenido en este arranque liguero han sido el Pradejón y el Villegas. Sexto y séptimo, respectivamente, han logrado cosechar siete puntos para situarse por delante de clubes con la trayectoria en Tercera como el Haro, el Anguiano –un recién descendido de Segunda Federación–, el La Calzada o la Oyonesa.

Los verdiblancos han sabido aprovechar sus encuentros ante rivales directos por la permanencia como son el Vianés, el San Marcial o el Comillas para ir sumando puntos; mientras que los capitalinos han tocado la campana al ganar al Yagüe y al Haro así al firmar tablas contra el Agoncillo en La Ribera.

El tercero en discordia es el San Marcial, que pese a estar fuera de los puestos de descenso, es el equipo con pasado en Preferente que más próximo está de ellos. Es decimocuarto con tres puntos en su casillero después de imponerse al Berceo en El Salvador durante la pasada jornada.

Queda mucho, casi todo por disputarse, pero sin duda este primer mes en el fútbol modesto riojano ha estado marcado por las sorpresas.

