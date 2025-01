Valcarce ofrece una primera impresión buena

Sergio Rodríguez insiste en los pequeños detalles

A Sergio Rodríguez no le gustó nada el empate cosechado el pasado fin de semana y no lo ocultó. No le gustó tampoco el comportamiento del equipo. Ayer en la primera sesión de la semana –la del lunes es de recuperación– y una vez analizado todo lo que ocurrió frente al Alavés B, el técnico se mostró muy puntilloso con los movimientos y la respuesta de sus jugadores sobre el césped. No es algo extraordinario, sino que es habitual en él, pero ayer el equipo viene de un resultado insípido, aunque piensen todos ya en el compromiso contra el Teruel.

Sesión larga, como viene siendo habitual, e ideas claras. Cuando presionar y cuando no, cuando acelerar el ritmo y cuando no, cuando superar líneas y cuando no,... y así sucesivamente en busca de posesión, manejo de balón y ataque. Yen ello insistirá estos días.