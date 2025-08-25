La UDL, entre el Eibar B y el Alavés B

Eloy Madorrán Logroño Lunes, 25 de agosto 2025, 08:44 Comenta Compartir

Con dos semanas por delante para el inicio liguero ante el Alavés B y el último amistoso de pretemporada a mitad de camino –el Eibar B visitará la ciudad deportiva de Valdegastea el próximo sábado (11.00 horas)–, la UD Logroñés digiere todo lo ocurrido este sábado en El Pontarrón de Mendigorría ante Osasuna B. Los de Unai Mendia ofrecieron una buena imagen en la primera parte, se fueron al descanso ganando (0-1) aunque habiendo desaprovechado dos penaltis.

En la segunda mitad el equipo que entrena Santi Castillejo introdujo cinco cambios de golpe y cambió el decorado. Los navarros vencieron la batalla física y por ahí llegó la remontada hasta el 3-1 final.

Le corresponde ahora al técnico blanquirrojo sacar conclusiones. «Ha habido cosas muy buenas, sobre todo en la primera parte», resumía Unai Mendia tras el choque. «Pero la segunda parte –prosigue– nos tiene que valer para aprender, para darnos cuenta de que tenemos que seguir mejorando cosas. El tema físico y muchas más cosas». Incluso hacía una autocrítica Unai Mendia: «Para mí también es un toque de atención y tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando y mejorando».

De martes a viernes la plantilla blanquirroja se entrena en la ciudad deportiva

Ante Osasuna B se vieron los primeros minutos de Andrei Lupu con sus nuevos compañeros. El delantero blanquirrojo disfrutó de la primera parte para ir sumando minutos tras su renovación. Ya se vio la temporada pasada que Lupu es peligroso cuando está en el área y no veinte metros más lejos y de espalda a portería. Seguro que Mendia lo tiene claro para la presente campaña.

A pesar del resultado, durante la primera mitad la imagen de la UD Logroñés fue buena, entrando rápido por ambas bandas, con un buen Manex en la zona de creación y aprovechando la velocidad y la combinación de Urki, Otadui y Lhery. Rivero mandó en la sala de máquinas aunque en ocasiones echó de menos algo de ayuda.

Los dos puntos negros fueron las penas máximas erradas, una por Rivero y otra por Lhery. Peor tirado el primero que el segundo, en un amistoso de pretemporada se quedan en anécdotas pero en competición pueden significar un daño tremendo.

El trabajo en los despachos continúa y esta semana podrían llegar más refuerzos

La primera plantilla de la UD Logroñés disfruta hoy de una jornada de descanso antes de comenzar mañana la penúltima semana de la pretemporada. De martes a viernes, cuatro entrenamientos, todos ellos matinales, en la ciudad deportiva. Y el sábado turno para el último amistoso, también matinal y en las instalaciones de Valdegastea, contra el Eibar B. Los armeros militan en el mismo grupo que los blanquirrojos y arrancarán la competición jugando en Las Gaunas, pero será contra la SD Logroñés.

Por otro lado, el trabajo en los despachos no coge vacaciones y continúa Quique García negociando para cerrar las últimas incorporaciones en la plantilla de Unai Mendia. Esta semana está previsto que haya novedades al respecto.

