Tres aspirantes y tres objetivos diferentes

Nueva temporada y nuevas ilusiones para los equipos riojanos que comienzan esta semana la preparación de cara a la campaña 2025-26. Hoy empiezan sus respectivas pretemporadas SD Logroñés, Alfaro y Náxara, cada equipo con un reto y situación diferentes.

La SD Logroñés presenta una cara renovada. A los mandos estará Adrián Cantabrana, que releva a Carlos Pouso, del que fuera segundo durante la campaña anterior, y que buscará competir por todo con una plantilla renovada Y que cuenta con una gran masa de jóvenes jugadores. Contará también con jugadores veteranos en la categoría como Kike Royo, Iñigo Zubiri o Julen Hualde, que aportarán ese grado de madurez que necesitarán para, por lo menos, estar peleando por los puestos de promoción.

Al igual que la SD Logroñés, el Alfaro también disputará su segunda campaña consecutiva en la cuarta categoría del fútbol español. El equipo riojano, que realizó una 2024-25 excelente, tratará de igualar lo logrado en una temporada en la que han sufrido bajas importantes. Pese a ello, Oscar Gurría, que continúa, buscará hacer de La Molineta un fortín en la que será su tercera campaña al mando del conjunto blanquillo. Eso sí, por el momento la plantilla es limitada ya que cuenta con quince jugadores del primer equipo, siete de ellos nuevos, aunque aún resta verano para poder fichar.

El que regresa a la categoría es el Náxara. El equipo de La Salera llega tras un año impoluto en Tercera Federación. Este ejercicio mantiene gran parte del bloque campeón y se suma varios fichajes de jóvenes, de entidad, que tratarán de alcanzar un objetivo muy claro, que no es otro que el de mantener la categoría.

El conjunto najerino prescinde de Josean Garcia en el banquillo, técnico que logró el ascenso, para rescatar a Arturo Guerra, que regresará al banquillo de La Salera. Un bloque continuista que buscará consolidarse en el cuarto escalón del fútbol español con su garra y coraje.

Dos meses y díez días. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que la SD Logroñés disputó su último partido a finales de mayo en unas semifinales de un 'play off', merecido durante la temporada, en las que el conjunto de Carlos Pouso no pudo vencer al Estepona. Pero el fútbol, por gracia o por desgracia, no tiene memoria y cada año te brinda una oportunidad nueva.

La nueva temporada que comienza hoy, se presenta diferente, cuanto menos. Nueva plantilla, nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico y cambios en los despachos. Este año, a diferencia del anterior, la SD Logroñés ya no se presenta como un equipo «favorito» al ascenso dada la alta competencia que muestran los planteles del grupo. Este año la apuesta de la SD Logroñés pasa por la juventud. El nuevo líder del proyecto es Adrián Cantabrana, de 28 años, quién fuera el segundo de Carlos Pouso, en la que será su primera experiencia al frente de un equipo de la entidad. Se sustituye la madurez por la juventud, y no sólo en el banquillo. Por el momento la plantilla de la SD Logroñés sólo cuenta con cuatro jugadores nacidos antes del año 2000. Cierto es que queda tiempo suficiente como para que Cantabrana complemente la plantilla como vea preciso, pero por el momento la SD es la radiografía de un equipo joven y ambicioso.

La portería estará conformada por un tándem que une la experiencia y la juventud con Kike Royo e Iván Fernández, 34 y 22 años, respectivamente y que han coincidido en la UD Logroñés. En la zaga, la situación es parecida. Iñigo Zubiri y Julen Hualde recalan desde Calahorra para aportar veteranía. Continúa Lazcano, tras su buena campaña, y llegan Ander Fernández, cedido desde el Athletic tras un año en el dique seco, y Simón Lecea, desde el Ibiza, donde ha sido titular indiscutible.

La medular, a falta de llegadas, está compuesta por cuatro fichajes y una promoción. David Sánchez, procedente del Calahorra, Unai Ayensa, que llega desde Alfaro, Diego Núñez, ex jugador del Rayo Majadahonda, y Joselu Guerra, proveniente del Langreo. Todos ellos llegan con una mochila de minutos importante en la categoría. Motivo de ilusión es la promoción de dos canteranos que se incorporan desde el filial. Iván Hernando, centrocampista de toque que posee una gran relación con el gol, y Daniel San Martín, delantero incansable que también puede actuar cómo extremo.

Y arriba aterrizan en Logroño Pablo Aguinaga, ex Subiza que viene de jugarlo todo, Daniel Fernández, procedente del Numancia donde rozó el ascenso, y Khitti, un extremo potente proveniente del juvenil División de Honor de la UD Logroñés.

De nuevo, la permanencia, un primer objetivo que lleve al segundo, consolidarse en la categoría, en Segunda Federación. Con esos propósitos comienza esta tarde el Alfaro su segunda temporada consecutiva en el nivel en el que aspira a afianzarse.

El cuerpo técnico que dirige Óscar Gurría, en su tercera campaña como primero con Moisés Díaz-Aldagalán con entrenador de porteros, ha citado a sus jugadores para estrenar pretemporada a las 20.00 horas en las instalaciones del polideportivo municipal La Molineta.

Además de contar con algún canterano y con otros a prueba, el Alfaro 2025-2026 comienza esta tarde con quince nombres en la plantilla del primer equipo, del que aspira a ese objetivo de la permanencia. Quince hombres de una plantilla que, debido a las limitaciones económicas de la entidad, más tras la merma de ingresos que supone no jugar la Copa del Rey como en la anterior campaña, la directiva ya anunció que sería corta.

De ellos, ocho son jugadores renovados y siete fichajes en distintas posiciones. Tras la fantástica temporada 2024-2025, en la que consiguió la permanencia con varios partidos de antelación, el Alfaro planteó la renovación a la gran parte de la plantilla. De ellos, han respondido el lateral Aitor Pérez Marco y los centrales Rubén Morillas e Iván Rubio, la línea creadora desde el centro del campo formada por Íñigo Jiménez, Juan Losantos, Mario León y Hugo Riccobene y el delantero Arturo Fernández.

Pero esa gran temporada también ha supuesto que otros equipos hayan puesto la vista en sus jugadores. Y pilares como el portero Aitor Ekiza y los defensas Alejandro Parada e Iker Balda han viajado a Tudela, el inquieto Unai Ayensa a la SD Logroñés o el delantero Kevin Soeiro al CD Ebro.

Se suman Txejo y Burusco

Ante estos movimientos, el Alfaro ha acudido al mercado. Ha renovado por completo la portería con el regreso de Gorka Alegría desde el Arnedo y la llegada de Ander Ibáñez desde el Subiza (será una de las plazas Sub'23). Ante las mermas en la defensa, ha fichado a Xabier Zaldúa del Anguiano, a Martín Salvador del Ardoi y ayer anunció al lateral rinconero Sergio Pascual, Txejo, del Calahorra, quien ocupará otra plaza de sub 23 a sus 22 años y tras crecer la base del Osasuna. La delantera se ha reforzado con el polivalente Jaime Dios desde la Mutilvera y otro nombre anunciado ayer, el del extremo izquierdo y punta Íñigo Burusco Aldave, llegado del Valle de Egüés tras pasar por Subiza o San Juan. Informa Ernesto Pascual

Casi dos meses y medio después, el Náxara se reencuentra con el verde. La última vez que pisó un campo de fútbol fue contra el Haro, en el Luis de la Fuente, donde cerraba una temporada para enmarcar que le catapultaba como un cohete a Segunda Federación; ese lugar que se había ganado por propio derecho desde un mes antes, cuando cerró su ascenso matemático en Navarrete. Esta tarde vuelve a la hierba de su campo, La Salera, para comenzar la pretemporada a las órdenes de Arturo Guerra.

El entrenador vive su tercera etapa en el banquillo blanquiazul, primero como mano derecha de Diego Martínez y después como técnico principal consiguiendo el ascenso en el curso 2022-2023. Ahora, Guerra vuelve a Nájera para cerrar el círculo comandando a un equipo que destaca por la humildad de sus jugadores y por el compromiso de su vestuario de cara a pelear por la permanencia.

No fue fácil la otra vez que compitieron en el cuarto escalón del fútbol nacional, con una deficiente primera vuelta y dejándose escapar demasiados puntos como local. Toca aprender de los errores y la experiencia en la categoría de la gran mayoría de su plantilla será fundamental para ello. Y es que, el club najerino ha cerrado hasta trece renovaciones del pasado curso, doce de ellas con pasado en Segunda Federación, a las que hay sumar el fichaje de Álvaro García, que llega del Anguiano, pero que también ha pasado por clubes como el Tudelano o el Racing Rioja.

Puede que los nombres que ocupan el vestuario del Náxara no sean muy rimbombantes, pero todos ellos destacan por defender la esencia y los colores de la entidad blanquiazul. Bajo los palos, Toño continúa como referencia en portería amén de su experiencia y números. A ella se suma David Lleyda. En defensa, el conjunto de La Salera, presenta una zaga reconocible con Miguel Martínez, Juan García, Viti, Ochoa, Eloy e Izan Flaño.

En el centro del campo, el eje se construye, de momento, sobre la continuidad de Merino, Pepe Blanco e Íker Landín, uno de los jugadores revelación de la pasada temporada. A ellos se le suma Álvaro García, del Anguiano y Samuel Lallana, un futbolista de enormes recursos creativos.

Y, por último, la pólvora arriba llega por mediación de la dupla formada por Villos –máximo goleador en liga regular de toda la Tercera– y Orodea. Rojo seguirá demostrando su desborde en banda y su olfato poniendo balones. Y el sábado se confirmó la contratación de Hugo Martínez. Informa Marta Hermosilla

