A solo cinco paradas de metro

Juan Carlos Pouso Lejonagoitia nació en Lejona hace 64 años. Muy cerca de su casa, a cinco paradas de metro, se encuentra Gobela, casa del Arenas de Guecho. Hasta allí se acercaba un jovencísimo Pouso, hoy entrenador de la SD Logroñés, a hacer sus primeros ... pinitos en esto del fútbol. De hecho, durante la transición democrática, fue jugador del Arenas entre 1978 y 1980, cuando el conjunto vizcaíno descendió de la antigua Segunda B, justo antes de fichar por el Sestao, su siguiente destino como jugador. Pouso era por aquel entonces delantero.

El fútbol de entonces no daba para vivir solo de eso. Por este motivo alternó los campos de juego con trabajo en los Altos Hornos en el Bilbao más industrial, también al iniciar su carrera en los banquillos de la tercera división vasca. De hecho, regresó nuevamente al Arenas Club como entrenador entre el 2000 y el 2002, después de su paso por el Sodupe y antes de afrontar su experiencia a bordo del banquillo del Sestao, una de las etapas más importantes de su carrera (junto a la del Mirandés, con el que llegó a las semifinales de la Copa del Rey). Su buena tarea acabó con su contratación por el Eibar, con el que debutó en el 2008 en Segunda División.

«Iré en el metro, seguramente, pero voy como rival», enfatizó hace unos días el propio Pouso. «He sido jugador del Arenas; he sido entrenador del Arenas, pero me verán como un rival. A Ibai (Gómez, el entrenador del Arenas), que es un chaval acojonante y que soy amigo de su padre, le veré como un rival. No lo veré como el buen futbolista que ha sido o lo buen entrenador que es y lo bien que lo está haciendo en el Arenas».

Pouso lo tiene claro. Porque si el Arenas es su casa, La Rioja es su hogar. Tras su paso por el Mirandés recaló en la UD Logroñés, club en el que fue entrenador y director deportivo, cargo que abandonó en enero del 2017 para ponerse al frente del Racing de Santander. Después de su aventura en Cantabria, Pontevedra y el Recreativo de Huelva fueron sus inmediatos destinos, antes de regresar a tierras riojanas. En concreto, al Calahorra, club donde permaneció un año y medio.

Y llegó la oferta de la SD Logroñés y el objetivo claro de devolver al conjunto blanquirrojo a la Primera Federación. Pouso sabe que en la capital riojana no hay tranvía (hay universidad); tampoco metro. Eso está en su casa y será este sábado cuando se suba al transporte público y viaje cinco paradas antes de finalizar su trayecto en su querido Gobela.